Wozniak no está feliz con el nuevo modelo. | Fuente: AFP | Fotógrafo: MARCEL ANTONISSE

El cofundador de Apple, Steve Wozniak, ha asegurado que el iPhone 13 no tiene una verdadera diferencia con respecto al año pasado.

“Tengo el nuevo iPhone. Realmente no puedo notar la diferencia", señaló Wozniak a Yahoo Finance.

"Me preocupa la amplitud y el tamaño, pero no lo estudio", añadió Wozniak. "Solo me interesa si nuestros productos son buenos".

De acuerdo con Wozniak, hay un punto bueno en ello, debido a que su sistema operativo aún es aplicable a modelos antiguos.

No son como Facebook

Asimismo, Wozniak también aplaudió el hecho que la empresa esté con beneficios e ingresos altos sin necesidad de escándalos.

"Me alegro de que Apple sea una empresa tan saludable. Somos una empresa que conseguimos mantener nuestro nombre", refirió.

Esto también se deja a entender como un puya aFacebook, que ha cambiado su identidad a Meta para, además de refrescar su imagen en coordinación con el metaverso, limpiar su nombre con respecto a las denuncias que han salido en las últimas semanas hacia la organización.

Te recomendamos METADATA, el podcast de tecnología de RPP. Noticias, análisis, reseñas, recomendaciones y todo lo que debes saber sobre el mundo tecnológico. Para escucharlo mejor, #QuedateEnCasa.