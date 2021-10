El metaverso busca unir una sociedad a través de la virtualidad. | Fuente: Unsplash

El anuncio de un futuro metaverso comandado por Facebook (Meta) no ha causado emoción en todos y ejemplo de ello es el ex director ejecutivo de Google, Eric Schmidt, quien dijo que "no es necesariamente lo mejor para la sociedad humana".

Schmidt, quien se desempeñó como máximo ejecutivo de Google de 2001 a 2011 y como presidente ejecutivo hasta su partida en mayo de 2020, dijo al New York Times que, si bien cree que la tecnología pronto "estará en todas partes", advierte que "no es necesariamente lo mejor”.

"Todas las personas que hablan de metaversos están hablando de mundos que son más satisfactorios que el mundo actual: eres más rico, más guapo, más hermoso, más poderoso, más rápido", dijo Schmidt al Times. “Entonces, en algunos años, la gente optará por pasar más tiempo con sus gafas puestas en el metaverso. ¿Y quién puede establecer las reglas? El mundo se volverá más digital que físico. Y eso no es necesariamente lo mejor para la sociedad humana".

Los peligros de la Inteligencia Artificial

Para Schmidt, se creará una especie de “Dios” en este mundo virtual y será quien controle los datos y la inteligencia artificial.

Esta última tecnología ha sido cada vez más criticada por los líderes empresariales en los últimos meses, incluido el director ejecutivo de Tesla, Elon Musk, quien dijo que su confianza "no es alta" en la transparencia y seguridad de la inteligencia artificial dentro de su propia empresa.

El antiguo lider de Google considera que la IA creará relaciones poco saludables y parasociales, lo que resultará con consecuencias negativas a las sociedades humanas.

Te recomendamos METADATA, el podcast de tecnología de RPP. Noticias, análisis, reseñas, recomendaciones y todo lo que debes saber sobre el mundo tecnológico. Para escucharlo mejor, #QuedateEnCasa.