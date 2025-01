OpenAI asegura tener evidencia de que DeepSeek usó su modelo para entrenar a competidor, según el Financial Times

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

OpenAI afirma haber hallado pruebas de que la empresa china de inteligencia artificial (IA) DeepSeek utilizó los modelos patentados de la tecnológica estadounidense para entrenar a su propio competidor de código abierto, revela este miércoles el periódico económico británico 'Financial Times' (FT)



En medio de las inquietudes sobre una posible violación de la propiedad intelectual, el fabricante de ChatGPT dijo al FT que había visto alguna evidencia de "destilación" (transferencia de conocimientos), que sospecha que proviene de DeepSeek.



La destilación es una práctica común en esta industria, pero la preocupación es que DeepSeek pudiera estar haciéndolo para construir su propio modelo rival, lo que es una violación de los términos de servicio de OpenAI, empresa con sede en San Francisco.



"El problema es cuando [lo sacas de la plataforma y] lo estás haciendo para crear tu propio modelo para tus propios fines", dijo una persona cercana a OpenAI.



OpenAI se negó a hacer más comentarios o proporcionar detalles de su evidencia, precisa el artículo.



Los términos de su servicio establecen que los usuarios no pueden copiar ninguno de sus servicios ni utilizar los resultados para desarrollar modelos que compitan con OpenAI.

El golpe de DeepSeek

El lanzamiento por parte de DeepSeek de su modelo de razonamiento R1 ha sorprendido a los mercados, así como a los inversores y a las empresas tecnológicas de Silicon Valley.



Esta semana, la plataforma se disparó al puesto número 1 en la tienda de aplicaciones de Apple, superando al rival ChatGPT en descargas diarias.



Los modelos de DeepSeek, construidos con un presupuesto reducido, han alcanzado altas clasificaciones y resultados comparables a los principales modelos estadounidenses.



Las acciones de la empresa tecnológica Nvidia cayeron un 17 por ciento el lunes, lo que eliminó 589.000 millones de dólares de su valor de mercado, por temor a que no se necesiten grandes inversiones en su costoso hardware de inteligencia artificial.



El asesor especial del Gobierno de EE.UU. sobre IA, David Sacks, dijo en su país que "hay una técnica en la inteligencia artificial llamada destilación... cuando un modelo aprende de otro modelo [y] de alguna manera absorbe el conocimiento del modelo original".



“Existen pruebas sustanciales de que lo que DeepSeek hizo aquí es extraer el conocimiento de los modelos de OpenAI, y no creo que OpenAI esté muy contento con esto”, agregó Sacks, si bien no aportó pruebas.