Los peruanos descargan películas, juegos y pornografía en grandes volúmenes. | Fuente: Torrent

Durante el confinamiento social, los servicios de streaming se han convertido en muy consumidas por los usuarios, los cuales pagan una mensualidad para ver películas y series por internet. Sin embargo, existe el otro lado de la moneda, el cual también está en su mejor momento: las descargas por torrents.

Durante esta crisis sanitaria mundial, los países con mayor porcentaje de descargas pirata son, casualmente, los que mantienen medidas más radicales en sus cuarentenas como Italia o España, de acuerdo con i Know what you download.

En nuestro caso, Perú, por cada millón de habitantes existen 1277 personas descargando torrents, siendo un porcentaje de 0.31% de peruanos con acceso a internet.

El informe menciona que el 70% del flujo de descarga va dedicado a series y películas, el 15% a videojuego, un 8% a la pornografía y el 2% a música. Eso demuestra que, pese a que los servicios como Netflix aún son populares, no todo el público está dispuesto a pagar por estos servicios.

La compañía británica de seguimiento de la piratería MUSO se suma a estos hallazgos. La compañía monitorea continuamente el número de visitas a sitios piratas en varias categorías. Según sus datos, las visitas a los sitios de piratería de películas aumentaron significativamente desde finales de febrero hasta marzo.

Los torrents son metadatos de archivos, los cuales contienen información importante, pero fragmentada. Se descargan de manera pirata para que el usuario pueda conseguir películas, series o juegos tras su posterior ensamblaje por BitTorrent.

Te recomendamos METADATA, el podcast de tecnología de RPP. Noticias, análisis, reseñas, recomendaciones y todo lo que debes saber sobre el mundo tecnológico. Para escucharlo mejor, #QuédateEnCasa