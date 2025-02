Polémica por términos de uso de Firefox: Mozilla responde a las críticas sobre privacidad

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Mozilla se ha visto obligada a responder públicamente tras la controversia generada por la introducción de sus primeros Términos de Uso para Firefox, anunciados el 26 de febrero. La reacción negativa de usuarios y expertos en privacidad digital obligó a la compañía a emitir aclaraciones apenas dos días después de su publicación inicial.

La polémica se centra específicamente en un párrafo que otorga a Mozilla "una licencia no exclusiva, libre de regalías y mundial" para usar la información introducida a través de Firefox. Este lenguaje, considerado excesivamente amplio por los críticos, despertó preocupaciones sobre posibles usos no autorizados de datos personales, especialmente para alimentar sistemas de inteligencia artificial o para fines publicitarios.

Brendan Eich, cofundador de Mozilla y actual CEO del navegador competidor Brave, fue uno de los críticos más vocales, sugiriendo que estos cambios podrían estar relacionados con un giro en el modelo de negocio hacia la monetización de datos para IA y otros usos comerciales.

Mozilla responde

En respuesta, Mozilla actualizó su publicación original con una aclaración: "Necesitamos una licencia para permitirnos hacer posible parte de la funcionalidad básica de Firefox. Sin ella, no podríamos utilizar la información escrita en Firefox, por ejemplo". La empresa enfatizó que estos términos "NO nos dan la propiedad de sus datos ni el derecho a utilizarlos para cualquier otra cosa que no sea lo descrito en el Aviso de Privacidad".

Kenya Friend-Daniel, vocero de Mozilla, declaró a TechCrunch que "estos cambios no están impulsados por el deseo de Mozilla de utilizar los datos de las personas para IA o venderlos a anunciantes", aclarando que la capacidad de la empresa para utilizar datos "sigue limitada por lo que divulgamos en el Aviso de Privacidad".

La compañía también justificó el uso de términos legales específicos: "no exclusiva" significa que los usuarios mantienen control sobre sus datos para otros usos; "libre de regalías" refleja que Firefox es gratuito y ninguna parte debe pagar por el manejo de datos; y "mundial" se debe a que el navegador opera globalmente.

A pesar de estas aclaraciones, el episodio ha generado desconfianza entre algunos usuarios, lo que podría afectar negativamente a Firefox, cuya cuota de mercado global ya es relativamente modesta (2.54%), muy por detrás de Chrome (67%), Safari (17.95%) y Edge (5.2%).

Los nuevos términos entrarán en vigor a principios de marzo para nuevos usuarios y más adelante este año para los existentes, con Mozilla prometiendo mayor transparencia y control sobre los datos.