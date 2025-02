Cofundador de Google pide a sus ingenieros 60 horas semanales de trabajo para lograr avances en la IA

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

En un movimiento que refleja la creciente presión competitiva en el sector tecnológico, Sergey Brin, cofundador de Google, ha instado a los empleados que trabajan en Gemini a estar presentes en la oficina "al menos todos los días de la semana". Según un memorando interno obtenido por The New York Times, Brin considera que "60 horas semanales es el punto óptimo de productividad".

Esta directriz, aunque no representa un cambio oficial en la política de retorno a la oficina de Google (que actualmente exige tres días presenciales a la semana), evidencia la urgencia con la que la empresa busca recuperar su liderazgo en el campo de la inteligencia artificial.

"La competencia se ha acelerado inmensamente y la carrera final hacia la Inteligencia Artificial General (AGI) está en marcha", escribió Brin. "Creo que tenemos todos los ingredientes para ganar esta carrera, pero vamos a tener que potenciar nuestros esfuerzos".

Google en la carrera de la inteligencia artificial

Desde el lanzamiento de ChatGPT en 2022, Google ha intentado reafirmar su papel como pionero en IA, reorganizando su negocio y rebautizando sus productos. Brin, quien regresó a la empresa tras el lanzamiento de ChatGPT según ha reportado el Times, ha estado colaborando estrechamente con los especialistas en IA de la división Google DeepMind, llegando incluso a presentar personalmente solicitudes de código.

El memorando también revela la creencia de Brin de que la AGI, momento en que las máquinas igualan o superan la inteligencia humana, podría estar al alcance. Para lograrlo, enfatiza la necesidad de que los empleados utilicen más la propia IA de Google para programar, argumentando que la automejora de la IA conducirá eventualmente a la AGI.

No obstante, Brin también advirtió contra el exceso de trabajo, señalando que superar las 60 horas semanales podría provocar agotamiento. Sin embargo, criticó duramente a aquellos empleados que, según cree, no están contribuyendo lo suficiente: "Un número de personas trabaja menos de 60 horas y una pequeña cantidad aporta el mínimo indispensable. Este último grupo no solo es improductivo, sino que también puede ser altamente desmoralizante para todos los demás".

Google ha estado lanzando actualizaciones de IA a un ritmo acelerado, ampliando recientemente la disponibilidad de los modelos Gemini 2.0. La directiva de Brin refleja la intensidad de la competencia contra empresas como OpenAI, Microsoft y Meta en la carrera por desarrollar la primera Inteligencia Artificial General, considerada el santo grial de la computación.