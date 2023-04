Así se verá la opción de aumentar el volumen de las conversaciones en Amazon Prime Video. | Fuente: Amazon

Un problema común en streaming y hasta el cine es que muchos usuarios señalan que escuchan más el audio ambiental que los diálogos de sus series y películas favoritas. Amazon Prime Video quiere terminar con esto.

A partir de las siguientes semanas, llegará una opción para suscriptores que permitirá subir el volumen solo a las conversaciones en las producciones.

Qué bendición

La herramienta ha sido denominada Dialogue Boost y permitirá aumentar el volumen de la conversación en relación con otros sonidos.

Para poder seleccionarlo, solo será necesario tocar el ícono de la bocina en medio de nuestro reproductor. Allí aparecerán dos opciones: Dialogue Boost Medium o High.

La tecnología está basada en inteligencia artificial y funciona aislando el audio y mejorando el volumen del habla en cualquier escena, bajándole también al sonido de fono o la música que acompaña.

Dialogue Boost desea también ser una ayuda para personas que sufren de problemas de audición, ayudándoles a disfrutar mejor los contenidos de la plataforma.

¿Funcionará para todas las series y películas de Prime Video?

Por el momento, la función solo está disponible para contenidos originales de Amazon y en inglés.

Algunas producciones son "The Marvelous Mrs. Maisel", "Tom Clancy's Jack Ryan" y "Harlem" o "The Big Sick", "Being the Ricardos" y "Beautiful Boy".

Prime Video espera seguir expandiendo el catálogo disponible con esta función en lo que va del año.

