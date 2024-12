¿Qué hay detrás de la caída de ChatGPT? Usuarios reportan caída global del chatbot de OpenAI

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Gran cantidad de usuarios alrededor del mundo reportaron una falla masiva en ChatGPT, el popular chatbot de OpenAI, imposibilitando su uso tanto en la web como en la aplicación. A través de la plataforma DownDetector, especializada en monitorear el estado de los servicios en línea en tiempo real, los fallos en ChatGPT comenzaron a registrarse a partir de hoy 26 de diciembre a las 13:00 p.m. (hora peruana).

Por el momento, la caída mundial de ChatGPT ha generado una gran molestia entre los usuarios, quienes han visto interrumpido su flujo de trabajo de manera significativa. Según usuarios en X, la interrupción ha provocado retrasos en proyectos, disminución de la productividad y, en algunos casos, ha generado estrés y frustración.

Problemas en ChatGPTFuente: DownDetector

Los problemas más reportados

Tanto en la versión web como en la aplicación móvil, los usuarios han reportado el mismo error: la falta de respuesta del chatbot a cualquier mensaje. La aplicación móvil muestra el mismo mensaje a todos los usuarios: "Request is not allowed. Please try again later". Por su parte, la versión web impide por completo el envío de mensajes.

Problemas en ChatGPTFuente: OpenAI

ChatGPT ha experimentado una nueva interrupción en su servicio, siendo esta la segunda en el mes de diciembre. El pasado 11, los usuarios ya habían reportado dificultades similares: problemas para cargar conversaciones y constantes mensajes de error.

Hasta el momento, ni OpenAI ni su CEO, Sam Altman, han emitido declaraciones oficiales sobre las recientes fallas de ChatGPT. Mientras tanto, los problemas persisten en el modelo de lenguaje de IA.

Reacciones de los usuarios

La caída de ChatGPT desató una ola de reacciones en X, desde usuarios que lamentaron la interrupción en sus tareas diarias hasta aquellos que encontraron humor en la situación, convirtiendo el incidente en un tema de conversación viral.

Caída de ChatGPT?

Ahora como voy a trabajar? Jajaj pic.twitter.com/Yq9iVTCSeE — Juan Diaz (@Suicides888) December 26, 2024

La caída de ChatGpt es lo más grave que me puede suceder 🥲 — 𝕍𝕒𝕝𝕖𝕟𝕥𝕚𝕟𝕒𝔾✨ (@Valentina981017) December 26, 2024

ChatGPT cae a 5 días del 2025.



La plataforma aún no ha dado ninguna Comunicación Oficial que explique esta caída de los servidores.



Mientras tanto, toca poner a trabajar a nuestros occidados cerebros, JAJAJAJA.#ChatGPT #Marketing #España pic.twitter.com/X0OgWwpVFO — Marco Palacios (@FullPalacios) December 26, 2024

