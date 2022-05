La Lincoln College decidió cerrar tras ataque de ransomware | Fuente: Unsplash

El ransomware se ha vuelto una tendencia preocupante en el mundo de la seguridad informática, con un 66% de incremento en los ataques a organizaciones públicas y el exitoso secuestro de información en dos de cada tres ataques. El nivel de devastación de estas incursiones es tan grave, que una universidad de 157 años se ve obligada a cerrar sus puertas tras haber sido víctima de uno.

En un comunicado, el Lincoln College anunció que cierra permanentemente desde el 13 de mayo del 2022, como parte de una decisión asumida por la directiva que comenzará al final del semestre.

“Lincoln College ha sobrevivido a muchos tiempos difíciles y desafiantes: la crisis económica de 1887, un gran incendio en el campus en 1912, la gripe española de 1918, la Gran Depresión, la Segunda Guerra Mundial, la crisis financiera mundial de 2008 y más, pero esto es diferente... Lincoln College necesita ayuda para sobrevivir”, señalaron las autoridades de la entidad educativa.

Todo comenzó la mañana del 19 de diciembre del 2021, cuando empleados del centro educativo llegaron a las oficinas y encontraron varios mensajes acumulados en las bandejas de papel de las impresoras, exigiendo dinero a cambio de la liberación de la información.

Este ataque paralizó los sistemas de la universidad, que se preparaba para el proceso de admisión 2022. Al no acceder a los datos institucionales de alumnos y postulantes, así como los gestores de pagos, Lincoln College se vio mermada duramente.

“Todos nuestros sistemas de registro, nuestros archivos académicos, nuestras finanzas, nuestras admisiones, nuestra recaudación de fondos. Todo fue impactado y cerrado”, dijo David Gerlach, presidente de la universidad.

Las Universidades: blanco del ransomware

Solo en 2022, varias instituciones educativas de los Estados Unidos han sido atacadas bajo el secuestro de información. Ohlone College, Savannah State University, University of Detroit Mercy, Centralia College, Phillips Community College of the University of Arkansas, National University College, North Carolina A&T University, Florida International University y Stratford University son solo algunas de las escuelas estadounidenses atacadas con ransomware este año, de acuerdo con reportes.

“Detuvo todo lo que hicimos. Es todo en lo que podemos concentrarnos durante un mes y medio. ¿Por qué no usar ese gran conocimiento para ayudar a la gente?” preguntó el presidente de Lincoln College a los atacantes de la universidad.

Tras negociar con los delincuentes y recuperar el acceso a cambio de un pago, los funcionarios se enfrentaron a proyecciones negativas para mantener activa a la universidad. Este ataque fue solo una serie de hechos que impactaron a la entidad desde 2019, de acuerdo con Gerlach.

“Somos una universidad pequeña con una dotación pequeña. La población universitaria estará en declive hasta 2029. Cuando se agrega la inflación y la posibilidad de que los jóvenes obtengan trabajos de $15 a $20 dólares la hora, eso les impedirá ir a la universidad”, mencionó.