En las redes sociales se culpa al 5G de la pandemia de coronavirus que tuvo inicio en China. | Fuente: AFP | Fotógrafo: THOMAS PETER

La tecnología 5G es el centro de las teorías de conspiración que circulan en las redes sociales y nuevas publicaciones le asignan propiedades falsas que asustarían a muchos en medio de la pandemia del nuevo coronavirus.



“A altas concentraciones de uso de 5G, obtienes asfixia de humanos a nivel de calle”, asegura una publicación en Facebook que ha sido compartida más de 12 mil veces. Según esta, “La tecnología 5G a 60Ghz resuena con la molécula de oxígeno y le da al oxígeno una polaridad inversa que lo hace mucho menos utilizable para el cuerpo humano”.

Una de las tantas publicaciones engañosas que circulan en Facebook. | Fuente: Facebook

AFP Factual consultó la afirmación con el físico y doctor en neurociencia español Alberto Nájera, vocal del Comité Científico Asesor de Radiofrecuencias y Salud (CCARS) de España sobre esta afirmación.

“Esta frase no tiene ningún sentido y está mal construida”, indicó. Nájera aclaró que la tecnología 5G no resuena en la molécula de oxígeno ni funciona a 60 gigahercios.

Nájera explicó que la radiación de los celulares “es poco intensa y penetra poco” y que las toxinas del cuerpo humano no tienen nada que ver con la radiación.

Otra publicación engañosa sobre el 5G. El documento del que se habla nunca existió. | Fuente: Facebook

Rodney Croft, miembro la Comisión Internacional para Protección de Radiaciones No Ionizantes (ICNIRP), explicó a AFP en abril.

“La radiación puede ser ionizante y no ionizante, y aunque la radiación ionizante (como los rayos X o reacciones nucleares) puede causar graves efectos para la salud, como cáncer, la radiación no ionizante a los niveles del 5G no puede causar tales efectos”.

Nájera indica que la radiofrecuencia es inocua si se trabaja bajo los limites ya establecidos por las agencias internacionales.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) también se pronunció en febrero, explicando que la tecnología 5G no afecta a la salud y su penetración en el cuerpo humano es incluso menor que la producida por las generaciones anteriores.

Esto se debe a que la tecnología 5G usa antenas más pequeñas y más cerca de la gente, lo que se traduce en menos intensidad a la hora de comunicarse con un dispositivo, finalizó Nájera.

