El servicio te permite girar, recibir y pagar de manera online en cualquier moneda. | Fuente: PayPal

A partir del próximo 16 de diciembre, PayPal cobrará una tarifa de 12 euros anuales a todos los usuarios que no han iniciado sesión durante los últimos 12 meses.

En sus nuevos acuerdos, el servicio de pagos y transferencias monetarias online aplicarán esta tarifa a todos los usuarios que no hayan abierto su cuenta, enviado, recibido o retirado dinero durante los últimos meses consecutivamente.

Si tu cuenta tiene más dinero, solo se cobrarán los 12 euros. Si tiene menos, toda la cantidad que tenga. Y si no tienes nada, puedes no podrán cobrarte nada, aunque no especifica si lo hará cuando tengas fondos.

"Si su cuenta PayPal está inactiva durante al menos 12 meses consecutivos, es posible que le cobremos una tarifa de inactividad anual. La inactividad implica que no ha iniciado sesión en su cuenta PayPal ni la ha utilizado para enviar, recibir o retirar dinero".

Ahora, también habrá una tarifa por disputa cuando un comprador reclame o pida una devolución por alguna transacción en la plataforma. En Europa será de 14 euros.

Para cerrar una cuenta de PayPal, solo debes iniciar sesión, ir a ajustes, y finalmente seleccionar la opción “Cerrar Cuenta”. Es importante que, antes de hacerlo, te asegures de si tienes saldo disponible en la cuenta, y transferirlo a tu cuenta bancaria.

