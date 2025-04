Amazon lanza una oferta para comprar TikTok en medio de la incertidumbre sobre su futuro en EE.UU.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

A pocos días de la fecha límite impuesta por el gobierno de Estados Unidos, para que TikTok se desligue de su matriz china, ByteDance, o enfrente una prohibición, el gigante del comercio electrónico Amazon ha presentado una oferta de última hora para adquirir por completo la popular red social, según informó The New York Times.

Desde hace años, TikTok ha estado bajo la lupa de las autoridades estadounidenses debido a preocupaciones sobre la seguridad nacional. Legisladores y funcionarios temen que el gobierno chino pueda usar la app para recopilar datos de usuarios en EE.UU., lo que ha llevado a la imposición de plazos estrictos para su venta o prohibición.

El gobierno de EE.UU. ha fijado el 5 de abril como la fecha límite para que ByteDance se desprenda de TikTok en el país, de lo contrario, la aplicación enfrentará restricciones o incluso su bloqueo. En este contexto, la oferta de Amazon surge como un intento de asegurar el futuro de la plataforma dentro del territorio estadounidense.

TikTok fue bloqueada en Estados Unidos el sábado 18 de enero de 2025, pero el 20 de enero, Donald Trump otorgó 75 días para que la plataforma encontrara una solución.Fuente: Unsplash

La oferta de Amazon

La propuesta de Amazon fue enviada a funcionarios clave del gobierno, incluyendo al vicepresidente J.D. Vance y al secretario de Comercio Howard Lutnick. Sin embargo, según The New York Times, fuentes cercanas han señalado que la Casa Blanca no está tomando la oferta con seriedad, lo que pone en duda el desenlace de la situación.

Si bien Amazon no ha revelado detalles específicos sobre la cantidad ofertada ni sus planes para la red social, su interés en TikTok podría responder a una estrategia para fortalecer su presencia en el ámbito del comercio electrónico y la publicidad digital, sectores donde la popular plataforma de videos ha demostrado un enorme potencial.

¿Qué pasará con TikTok?

A medida que se acerca la fecha límite, la incertidumbre sobre el futuro de TikTok en Estados Unidos sigue en aumento. El presidente Donald Trump ha convocado una reunión con altos funcionarios de la Casa Blanca para este miércoles 3 de abril, con el objetivo de debatir el destino de la plataforma y evaluar los próximos pasos a seguir.

Si ByteDance no encuentra un comprador aceptable para el gobierno estadounidense, TikTok podría enfrentar restricciones que afecten su funcionamiento en el país, limitando el acceso de millones de usuarios y afectando a creadores de contenido y empresas que dependen de la plataforma para su negocio.

