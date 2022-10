Por el momento, no se prevé que la producción de Cartoon Network cambie. | Fuente: CNS

Warner Bros. está volviendo a recortar a su personal llegando incluso a un 25 % de toda su fuerza laboral.

Más de 125 puestos de la rama de televisión están siendo despedidos y esto ha ocasionado uno de los golpes más fuertes: que Cartoon Network Studios se fusione con Warner Bros. Animation.

Cada vez menos trabajos

El estudio de televisión es la última rama de Warner Bros. Discovery que se vio obligada a hacer recortes para ahorrar al menos 3 mil millones de dólares tras la fusión supervisada por David Zaslav. Se produce después de que HBO y HBO Max despidieran al 14% del personal, alrededor de 70 personas, en agosto.

Estos recortes vienen con una serie de cambios estructurales implementados por el presidente Channing Dungey, particularmente en animación y sin guión. Llamó a la medida "increíblemente difícil", ya que señaló un "momento tumultuoso" en la industria.

La compañía está combinando los roles de programación y desarrollo creativo en Warner Horizon Unscripted Television, que está detrás de series como The Voice y The Bachelor, y Telepictures, que produce The Jennifer Hudson Show y previamente hizo The Ellen DeGeneres Show.

Por otro lado, se harán recortes en los niveles inferiores en el lado del negocio con guion. También se está cerrando el estudio digital Stage 13.

¿Y Cartoon Network?

Por el lado de animación, Warner Bros Television fusionará los equipos de Warner Bros. Animation y Cartoon Network Studios.

Esta nueva división, además de Hanna-Barbera Studios Europe, seguirán siendo administradas por Sam Register.

Con esta nueva fusión, el equipo de desarrollo de series infantiles y familiares estará dirigido por Audrey Diehl, mientras que el desarrollo de animación para adultos estará dirigido por Peter Girardi. El desarrollo de la serie animada de formato largo estará a cargo de Sammy Perlmutter, con Bobbie Page a la cabeza de la producción principal. Ed Adams seguirá siendo vicepresidente ejecutivo y gerente general.

La compañía dijo que varios proyectos permanecen en producción y desarrollo activos y, a pesar de la reestructuración, la producción se mantiene "relativamente sin cambios".

