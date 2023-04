Para el inversor, la razón del éxito es la cabeza de la empresa, Tim Cook. | Fuente: Foto de Bagus Hernawan en Unsplash

El famoso inversionista Warren Buffett alabó la gran lealtad que la empresa tecnológica Apple ha ganado con sus teléfonos iPhone.

En una entrevista con CNBC, el magnate habló sobre Tim Cook y cómo su manejo del negocio le ha permitido seguir creciendo en esta industria.

Buffett alaba a Apple

Buffett elogió lo bien que Cook ha dirigido a Apple durante su mandato como director ejecutivo. “Tim Cook es uno de los directores ejecutivos con más clase y entiende el negocio”, dijo Buffett. “Tim Cook ha gestionado esa empresa de una manera extraordinaria”.

El inversionista también explicó por qué cree que Apple tiene una lealtad de marca tan fuerte.

“Si eres un usuario de Apple y alguien te ofrece $10,000, pero la única condición es que te quiten tu iPhone y nunca podrás comprar otro, no lo vas a tomar. Si te dicen que, si compras otro auto Ford, te darán $10,000 por no hacerlo, te llevarás los $10,000 y te comprarás un Chevy”, ejemplifica.

“Es una utilidad increíblemente valiosa. Eso no significa que los niños no puedan hacer un mal uso de él, y Tim Cook se preocupa por eso. Todo puede ser mal utilizado. Pero creo que a Tim Cook le importa eso”, añadió.

Warren Buffett, a través de Berkshire Hathaway, posee una gran cantidad de acciones en Apple, y él explicó que es así porque “es un negocio maravilloso”. “Y nuestra propiedad aumenta un poco cada año porque recompran sus acciones. Y Tim no lo emite, lo compra. Y nos encanta”.

Usando ChatGPT por primera vez

Buffett también tuvo algunas palabras sobre ChatGPT, la inteligencia artificial del momento.

“Creo que es algo que no entiendo en absoluto, pero Bill Gates vino hace unos cuatro o cinco meses por lo menos y dijo: 'Les mostraré lo último y lo que se puede hacer con eso'. De hecho, dije tomar la canción 'My Way' y escribirla en español. Dos segundos después, ya sabes, sale y sale que rima y hace todas estas cosas maravillosas”, comentó.

Buffett ha sido abierto sobre su falta de conocimiento tecnológico en el pasado, pero ha mostrado su voluntad de probar nuevas tecnologías a su propio ritmo.

