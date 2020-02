¿Grandes ofertas o grandes decepciones? | Fuente: RPP

Probablemente has visto sus anuncios en las redes sociales y te has sorprendido por el precio de los productos. Wish.com es una página de e-commerce y app que ofrece precios muy bajos, pero con pocas garantías de satisfacción. Tal vez comprar una media o un case para teléfono no te afecte mucho. ¿Pero qué pasa si compras artículos tecnológicos? Lo más probable es que termines desilusionado.

Un ejemplo:

Esta tarjeta de video GTX 1060 sin una marca definida a un precio de infarto S/219 o US$ 65 (el precio más barato en Amazon ronda los US$ 150).

El precio es demasiado bueno. No en vano. | Fuente: Wish

Varios videos de YouTube han expuesto lo sospechoso de estas ventas. Sin comprarla y desperdiciar más de 200 soles, un detalle de sus especificaciones nos indica que no se trata de una GTX 1060. Lista un puerto VGA. Este no es compatible con la serie 10.

Las tarjetas de la serie 10 no tienen puertos VGA. | Fuente: Wish

Alguien que sí se “inmoló” con Wish fue el canal Dawid Does Tech Stuff, donde se exhibe el producto. Usualmente vendedores inescrupulosos reacondicionan tarjetas con chips antiguos y modifican el BIOS para que sean detectadas como un nuevo modelo.

El chip pertenecía a una tarjeta de 2010. | Fuente: Youtube / Dawid Does Tech Stuff

A la hora de la acción, intentarás correr un juego de 2019 con un chip de 2010.

Lamentablemente hemos visto otra variante de estas tarjetas en una tienda online peruana. En este caso la "GTX 960" en una tienda que oferta productos en Linio.

Izquierda: Produto en Wish. / Derecha: Producto en Linio. | Fuente: Wish / Linio

Los peligros siguen asomando otros productos como discos duros, memorias USB y tarjetas SD.

En este caso, una micro SD PNY de 256 GB está apenas S/ 27 o US$ 8, un retailer como Amazon la vende (en Estados Unidos) a US$ 49.99, equivalentes a 168 soles.

Producto en Wish. | Fuente: Wish

Pasa lo mismo que en el caso de la tarjeta de video. La tarjeta es modificada para mostrar mayor capacidad de almacenamiento cuando es insertada. Sin embargo, es en verdad una tarjeta de 2 o 4 GB.

Wish puede parecer atractivo, pero reconozcamos que la mayoría de sus precios son muy buenos para ser reales, especialmente cuando se trata de electrónicos. Recordemos que esto es casi siempre un vaticinio, hay un engaño de por medio.

No podemos afirmar que todos los productos tecnológicos de Wish te causarán inconvenientes, pero la falta de filtros eficientes no nos inspira confianza.