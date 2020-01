Una de las especialidades del país de Medio Oriente protagoniza este nuevo episodio en la creciente tensión entre Estados Unidos e Irán. | Fuente: Composición/AFP

Una página web gestionada por el Gobierno de Estados Unidos fue hackeada por un grupo que se autoproclama como representante de la República Islámica de Irán. La acción en contra del sitio del Programa de Depósito de la Biblioteca Federal, creado para hacer publicaciones del gobierno disponibles para el público sin costo adicional, fue registrada el sábado 4 de enero y desde entonces ha sido desconectada de la red.

Antes de pasar a este estado, la dirección fdlp.gov mostró un mensaje en el que, literalmente, se podía leer: “in the name of god. >>>>> Hacked By Iran Cyber Security Group HackerS ... ;)<<<<<. This is only small part of Iran's cyber ability ! We're always ready”, una cita que puede ser traducida como “en el nombre de Dios, hackeado por el Grupo de Hackers de ciberseguridad de Irán. Esta es solo una pequeña parte de la habilidad cibernética de Irán. Estamos listos siempre”.

Resultado de la búsqueda de la página en Google. | Fuente: Google

Acompañada de esta cita, las capturas de pantalla realizadas al sitio revelan que también se introdujo un discurso de aliento a los países de Medio Oriente además de una imagen del presidente estadounidense Donald Trump siendo golpeado por un puño con la insignia de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica.

Fotografía de Donald Trump siendo golpeado por el puño de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica, | Fuente: The Daily Mail

Según el reporte del portal The Daily Mail, también se registraron ataques informáticos a páginas web de entidades no relacionadas con la gestión estadounidense como el Banco Comercial Sierra Leone, la Compañía Tecnológica Lung Meng de Taiwan y la Asociación de Protección de los Derechos Humanos de India.

Varios expertos de ciberseguridad explican que estas acciones podrían formar parte de las represalias del gobierno iraní por el ataque de un dron estadounidense que acabó con la vida del general Qassem Soleimani, un influyente militar en el país que formó parte de los ya mencionados Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica.

La desconexión de sitios web relacionados a la gestión de Donald Trump así como la instalación de malware en bases de datos del gobierno estadounidense podrían agravar la tensión entre estos dos países.

Captura de pantalla del mensaje colocado por los hackers en la página web del gobierno estadounidense. | Fuente: FDLP vía The Daily Mail

La estrategia militar de Irán en el ciberespacio

Para Irán, además de la forma armada, también existe una forma cibernética de atacar. De acuerdo con Business Insider, Irán ha pasado casi una década desarrollando capacidades de guerra informática. Todo comenzó en 2010, cuando el país asiático enfrentó un ataque cibernético a sus instalaciones nucleares. Un malware denominado Stuxnet empezó a sabotear las centrífugas de la planta de Natanz y puso en jaque a la nación, por lo que tuvieron que trabajar en dicho problema.

Sam Curry, jefe de seguridad de Cybereason, considera que Irán atacará de dicha forma: "Irán es un ciberoponente inteligente con un ejército de personas que prueban nuestros sistemas cada minuto de cada día. Es el mejor juego de gato y ratón".

El presidente Donald Trump está en el ojo de la tormenta de organismos internacionales debido a sus últimas acciones. | Fuente: AFP | Fotógrafo: JIM WATSON

