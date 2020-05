Planet of Human es una película que critica la "farsa" de las energías renovables. | Fuente: Unsplash

YouTube decidió eliminar la película documental 'Planet of the Humans' en respuesta a un reclamo por infracción de derechos de autor presentado por un fotógrafo ambiental británico.

La película ha desatado la polémica, sobre todo de los científicos y activistas del clima por ser "inexacta y engañosa", supuestamente el reclamo es por la utilización de un clip sin autorización del propietario Toby Smith, quien no aprueba el contexto en el que se utilza su material, informa The Guardian.

En respuesta a esta medida, los cineastas negaron haber violado las reglas de autor y acusaron a sus críticos de censura por motivos políticos.

Smith acusa que la película utiliza uno pocos segundos de su video 'Rare Earthenware' para el documental que critica las energías renovables. "No estoy de acuerdo con su mensaje y no me gusta el uso engañoso de los hechos en su narrativa", dijo Toby.

El fotógrafo, quien ha trabajado anteriormente en temas energéticos y ambientales, dijo que no quiere que su trabajo se asociara con algo con lo que no estaba de acuerdo. “Fui directamente a YouTube en lugar de acercarme a los cineastas porque no estaba interesado en la negociación", dijo Smith a The Guardian.



El director de 'Planet of the Humans', Jeff Gibbs, dijo que esta en comunicación con YouTube para resolver este problema. En un comunicado informó que “este intento de derribar nuestra película y evitar que el público la vea es un acto de censura flagrante por parte de los críticos políticos de Planet of the Humans."

"No hay absolutamente ninguna violación de derechos de autor en mi película. Este es solo otro intento de los oponentes de la película para subvertir el derecho a la libertad de expresión ", dijo Gibbs.



