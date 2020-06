Zoom ha ganado gran popularidad en medio de la pandemia de la COVID-19. | Fuente: Unsplash | Fotógrafo: Gabriel Berrios

La aplicación de videoconferencias Zoom trabaja en el desarrollo de un sistema de encriptación de extremo a extremo para hacer más seguras las comunicaciones de los usuarios y ahora la plataforma ha anunciado que esta característica solo llegará para los planes de pago.



Así lo ha confirmado el CEO de la compañía, Eric Yuan, en la rueda de prensa tras la presentación de los resultados financieros de la empresa en el primer trimestre del año, donde entre otros datos, Zoom ha alcanzado los 300 millones de usuarios diarios.

"Para los usuarios gratuitos, desde luego, no queremos dar esto", ha respondido Yuan a una pregunta sobre la encriptación de extremo a extremo, como recoge The Next Web.

Anteriormente, Zoom había prometido en abril implantar este sistema de comunicaciones protegidas como parte de su plan de 90 días para mejorar sus funciones de seguridad.

Debido a que la encriptación de extremo a extremo solo permite que accedan a los mensajes al emisor y al receptor, Yuan ha explicado que la inclusión de esta función solo para los usuarios de pago se debe a que la compañía colabora con las autoridades, como el FBI en Estados Unidos, "en caso de que algunas personas usen Zoom para malos propósitos".

En el caso de llamadas por WhatsApp, la página oficial asegura que sí cuentan con encriptación mientras se realicen en la app. Pero esto no pasa si usamos Messenger Rooms, que no cuenta con encriptación de extremo a extremo, aunque Facebook asegura que trabaja en implementarla en el futuro.

