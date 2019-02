La compañía TCL se encuentra en el congreso más importante de móviles del mundo, MWC 2019, en Barcelona y no desea quedarse atrás ante las nuevas tendencias del mercado. Por lo mismo, la dueña de Alcatel y BlackBerry ha presentado prototipos de teléfonos plegables que buscan competir ante modelos como el Huawei Mate X que se presentó en dicha convención.

Bajo la tecnología patentada DragonHinge, la empresa busca brindar al usuario una experiencia más económica que no exceda los más de 2000 dólares (tal como el Samsung Fold). “Las pantallas flexibles no tienen por qué ser caras, sino significativas y accesibles”, subrayan los directivos de la empresa. “No tenemos prisa por ser los primeros. Eso no es importante para nosotros”, aseguran.

“Cuando observamos la aplicación práctica de la pantalla flexible y los dispositivos móviles plegables, realmente hay tres desafíos que deben superarse: la pantalla AMOLED flexible en sí misma, una carcasa mecánica duradera y, por supuesto, el software que pueda adaptarse perfectamente a estos nuevos factores de forma”, dijo Shane Lee, Gerente General, Centro Global de Productos en TCL Communication. La empresa no se apura y buscar trabajar tranquilo observando la competencia.

El primer modelo plegable de esta compañía llegará a mediados del 2020 y podría llegar en cualquiera de sus marcas.

TCL también presentó nuevas líneas de entrada de Alcatel como lo son la Serie 1 y 3, además de un nuevo modelo BlackBerry KEY 2 con el color rojo de protagonista.

Jesús Veliz, editor de RPP Tecno, está en Barcelona para llevarte cada detalle del MWC 2019 en la multiplataforma de RPP.