Este 2021, Google nos traerá Android 12 como la actualización anual a su sistema operativo reinante en celulares. Pese a su silencio, hasta el momento han salido un número considerable de reportes que han señalado posibles características presentes para la versión.

Desde XDA Developers, se han encontrado muestras en los códigos fuente, además de algunos detalles extras que pronto serán visto para la versión preliminar de desarrolladores.

Uno de los primeros rumores apunta al nombre interno que recibirá. Como se recuerda, desde Android 10, el sistema ya no mantiene un nombre basado en un postre para el público, pero sí lo hace de manera interna en su desarrollo. Para esta ocasión, se habla del Snow Cone o “Cono de nieve”.

Cambios en la interfaz

Estos cambios ya fueron reportados en las primeras imágenes filtradas del sistema. Ahora con un color medio beige y cuadros de textos redondeados, Android 12 se muestra algo más minimalista con rápido acceso a los ajustes y con detalles de la privacidad. Además, muestra prioridad en los widgets de chats en la pantalla.

Picture-in-Picture

Si te has dado cuenta, en WhatsApp puedes reproducir videos de Facebook o YouTube sin salir de la aplicación. Este modo, llamado Picture-in-picture o de ventana flotante, tendría mejores modos de personalización, desde ocultarla hasta poder redimensionar su tamaño en la pantalla.

Modo Juego

Aunque ya muchos fabricantes lo incluyen en sus capas personalizadas, este 2021 podríamos ver el primero Modo Juego del sistema operativo oficial para todos los dispositivos. Ella daría notificaciones menos invasivas en la pantalla al detectar que el usuario está jugando en ella.

Rotación inteligente

El modo de rotación es de todo menos inteligente. Se cambia cuando existe la mínima inclinación o algunas veces no reconoce que se encuentra de manera vertical y no horizontal. Pero, con Android 12, se espera que este use la cámara frontal como guía para poder ser un poco más coherente con lo que hagamos en el móvil.

Reducción de brillo

Esta función, originalmente llamada "Reducir colores brillantes" durante el desarrollo, está pensada como una función de accesibilidad para ayudar a las personas con discapacidades visuales. Sin embargo, no hay mayores detalles de ello.

