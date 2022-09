Dynamic Island, por el momento, es exclusivo para iPhone 14 Pro. | Fuente: Apple

Apple ya está pensando en decir adió al notch en todos sus iPhone y el modelo del 2023 sería el punto decisivo para ello.

De acuerdo con Ross Young, CEO de Display Supply Chain Consultants (DSCC), se espera que todos los modelos del iPhone 15 lleguen sin la muesca y, en su lugar, exploren a fondo la nueva función Dynamic Island.

Adiós al notch

Este año, Apple trajo como gran novedad para su modelo iPhone 14 Pro la Isla Dinámica, una herramienta que combina el software con el notch de la parte superior central para las notificaciones y actividades del usuario.

Este mini panel es interactivo, expandiéndose o reduciéndose de acuerdo con el uso del usuario, brindando acceso a, por ejemplo, el reproductor de música, temporizador, Face ID y más.

Debido a su gran recibimiento, la fuente señala que esta función dejaría ser exclusiva del modelo Pro y llegaría en todas las versiones del iPhone 15 del 2023, procurando eliminar el notch en cada uno de ellos.

Las animaciones de la Dynamic Island. No puedo más. Quiero ya mi iPhone 14 Pro Max. pic.twitter.com/pHPHqoHyYO — Fran Besora  (@ifrnb) September 14, 2022

iPhone 15, un celular que puede renovar en varios sentidos

El iPhone 15 será un celular con muchos cambios significativos.

El más importante, y el que más se espera, es el cambio de puerto de carga de Lightning a USB-C, debido a las nuevas ordenanzas de Europa con los dispositivos electrónicos.

Eso sí, Young también se atrevió a mencionar que los iPhone 15 y 15 Plus no llegarían con una pantalla a 120 Hz, y tampoco incluirían tecnología LTPO. Por lo no tanto, no se espera que admitan la pantalla siempre encendida.

