El bloqueo de un millón de celulares es inminente | Fuente: RPP

En setiembre de 2018, el Ministerio del Interior quiso hacer efectivo el bloqueo masivo de un millón de celulares como parte de acciones de prevención contra el comercio ilegal de dispositivos móviles en el país. Este bloqueo se hizo efectivo durante la última parte del año pasado, en etapas coordinadas con las operadoras, a teléfonos con un número inválido de IMEI, una serie de 15 dígitos que identifica una conexión celular en cualquier lugar del mundo. Este 7 de enero, de acuerdo con disposiciones del OSIPTEL y el propio Ministerio del Interior, los teléfonos con IMEI inválido no podran ser usados para efectuar llamadas o conectarse a redes móviles del país, en ninguna operadora.

¿Cómo sabe una operadora mi número de IMEI?

Cada llamada en el mundo transfiere datos a través de la banda telefónica. Estos datos incluyen, entre otras cosas, el número de abonado (tu número telefónico) y el número IMEI del equipo que se usa en ese momento para realizar la llamada. Esta data se almacena en servidores para cotejo rápido, y se usa cuando bloqueamos el equipo luego de un robo. El bloqueo incluye este número de abonado y el IMEI asociado al equipo.

¿Por qué se cambia un IMEI en un equipo?

Los equipos reportados como robados se deshabilitan para futuros usos mediante el IMEI. Para “revivirlo” y volver a utilizarlo, se fuerza el cambio de número IMEI por software. En Internet se puede encontrar una amplia gama de generadores de IMEI. Esta solución, sin embargo, no es sostenible debido a la naturaleza del número IMEI. Esta secuencia de 15 dígitos se forma de la siguiente manera:

123581321345589 – este es un número IMEI ficticio -

Los primeros seis dígitos son el código del país de manufactura

Los siguientes dos números son los que identifican al fabricante del equipo

Los posteriores seis son el número de serie propio del dispositivo.

El último número es el que valida la secuencia de los otros 14 números.

Al alterar la secuencia de un IMEI, se altera la asignación a alguna de estas partes importantes. Es decir, si alteramos algunos dígitos de la secuencia de 15 dígitos, no habrá coherencia en la información que la operadora recibe.

¿Cómo ubico mi número de IMEI?

Puedes encontrar el número en la caja del equipo. Suele estar en una calcomanía, junto a las especificaciones del equipo.

Si no tienes la caja, puedes encontrar el número en la misma bandeja para tu SIM. Usa una lupa, porque es una inscripción muy pequeña.

Si tu equipo tiene batería removible, o la tapa trasera puede ser levantada, el sticker con el IMEI puede estar pegado en esa parte del equipo.

Una vez que tienes una referencia física del SIM en el equipo, abre la aplicación de llamadas y digita el siguiente número:

*#06#

Aparecerá un mensaje emergente, en donde figurará el IMEI que el equipo tiene en ese momento. Coteja los números. SI son diferentes, el número IMEI ha sido cambiado.

¿Todo número IMEI cambiado hace que un teléfono sea robado?

Pues aquí viene el tema difícil. Alterar el IMEI vulnera la garantía del equipo, y eso figura en todos los manuales de teléfonos. Sin embargo, mucha gente suele alterar el IMEI de su equipo para saltar restricciones de actualizaciones. Estos procesos suelen estar acompañados de procesos de desbloqueo en el directorio raíz del equipo, e incluso algunos utilizan versiones distintas de sistema operativo. Casi como una PC. Este proceso de variación en las condiciones iniciales del equipo vulnera la garantía y permite la modificación de parámetros de seguridad en el dispositivo. Si tienes la posibilidad de regresar a la configuración inicial, hazlo para evitar el bloqueo.

¿Qué pasa si compré mi teléfono en otro país, o lo importé sin operadoras?

Es normal que uno busque un importador de equipos, y obtenga un smartphone que no se ofrece de manera local. Esta medida afecta a todos los equipos, sin importar su procedencia. SI el equipo tiene el IMEI original, ha pasado por un control de calidad y por las certificaciones que las operadoras otorgan para su uso en el país. SI no es robado, no pasa nada. SI te lo trajeron de Estambul, y lo compraste en Cochabamba, no pasa nada. Todo es referido a la variación del número de IMEI.

¿Qué va a pasar?

Si tienes- o tuviste – un equipo de IMEI cambiado, recibirás un mensaje advirtiendo acerca del bloqueo este 19 de setiembre. El mensaje incluirá el IMEI del equipo observado. En ese momento debes cotejar el número de tu equipo – en la caja, la bandeja SIM, debajo de la tapa trasera o marcando *#06# - con el del mensaje recibido. Debes ubicar ese celular y entregarlo al operador. Al entregarlo, recibirás una constancia certificando la entrega. Si no entregas el equipo hasta el 19 de setiembre, se suspende tu servicio hasta la entrega del dispositivo observado.

Si consideras que el bloqueo de tu celular es injustificado, el titular del servicio deberá acudir a su operador y presentar un cuestionamiento del bloqueo. Dicha situación deberá ser comunicada personalmente por el titular del servicio, quien deberá llevar el celular bloqueado y el SIM Card o Chip para que éste realice la validación de la identidad del titular, la coincidencia del IMEI (impreso y virtual), la correspondencia entre el titular, el chip o SIM Card y el celular, entre otros.

Hace tiempo me robaron un celular. Con este bloqueo ¿Es posible que me lo devuelvan?

Es posible, pero no ocurrirá necesariamente. Las empresas reciben los celulares y se los entregan a la Policía Nacional del Perú para que realicen las averiguaciones que correspondan y procedan con la devolución en caso se identifique plenamente al propietario.