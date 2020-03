La preocupación por el nuevo coronavirus es mundial y cada vez más instituciones están aplicando medidas para que los usuarios no sufran de la temible COVID-19. Una de ellas es Apple, quien ha actualizado su página de soporte y ha brindado recomendaciones para todos los usuarios de iPad y iPhone.

En la web estadounidense, la compañía ha informado de que sí se puede utilizar toallitas desinfectantes con las pantallas de los equipos:

¿Está bien usar un desinfectante en mi producto Apple?

Con una toallita con alcohol isopropílico al 70 por ciento o toallitas desinfectantes Clorox, puede limpiar suavemente las superficies duras y no porosas de su producto Apple, como la pantalla, el teclado u otras superficies exteriores. No use lejía. Evite que entre humedad en cualquier abertura y no sumerja su producto Apple en ningún agente de limpieza. No lo use en superficies de tela o cuero.