Ya llegó el Modo Oscuro a Chrome | Fuente: RPP

En el último par de años, la tendencia del “Modo oscuro” se ha vuelto un claro camino para los desarrolladores de aplicaciones. Ya habíamos hablado de esta opción en Messenger y de la posibilidad que también llegue a WhatsApp, pero Google también intenta moverse por esos caminos, y ya permite a los usuarios usar tonalidades oscuras en Chrome, el navegador de la compañía.

Para poder acceder a esta nueva opción, debes tener instalada la versión 74 de Chrome o superior. Ojo que esta es una configuración manual, así que debemos habilitar algunas condiciones previas.

En la barra de direcciones, debes escribir “chrome://flags/#enable-android-night-mode” y darle clic a buscar. Aparecerá una pantalla que resalta la opción “Android Chrome UI Dark Mode”.

Al darle clic al letrero de “Default”, aparecerán tres opciones. Debes dar clic en “Enable”.

Al hacerlo aparecerá una opción de “Relaunch Now”. Dale clic.

Abre nuevamente Chrome, y verás que aun sigue en “Modo Claro”. Ahora ve a la barra de configuración de Chrome, ubicada a la esquina superior derecha. Busca “Configuración”.

Bajo “Notificaciones” encontrarás el “Modo Oscuro”. Ojo que posiblemente no te aparezca al primer intento, así que debes reiniciar Google Chrome algunas veces. Lo bueno es que no es el mismo tono oscuro del “Modo Incógnito”, así que tu navegación fuera de historial no e confundirá con tu nueva configuración.

Modo oscuro” para páginas web

Este es otro paso muy distinto, porque permite visualizar el contenido web de las páginas que visitas y entregar una versión “oscura”. A diferencia de la interfaz, lo que hace Chrome en este apartado es cambiar a negro la base blanca de los sites que visitas.

Para conseguir este look, debes buscar en la barra “chrome://flags/#” y en el cajón de búsqueda digitar “Dark”. Ahí te aparecerá la opción “Android Web Content Dark Mode”. Dale clic a “Enable” y reinicia Chrome.