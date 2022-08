Huawei ya tiene reemplazo para su P50 Pocket | Fuente: RPP

Huawei sigue activa en el mundo de los smartphones, aunque lejos de los ritmos que sostenía antes del bloqueo comercial impuesto por Estados Unidos. Pese a las limitaciones, la marca china anunciará al Mate 50 en pocos días, y se espera una sorpresa “plegable” en ese anuncio: una posible variante del P50 Pocket para 2022.

De acuerdo con documentos presentados ante la agencia de certificaciones en telecomunicaciones de China (TENAA), este nuevo dispositivo plegable de Huawei asemeja al P50 Pocket y al Galaxy Z Flip de Samsung, con un formato similar al “sapito”.

En este caso, los documentos asignan al BAL-AL80 (nombre del equipo) una pantalla OLED flexible de 6.9 pulgadas y una relación de aspecto 21:9, además de soportar hasta 120 hercios en la tasa de refresco.

Huawei no se rinde en celulares

Este nuevo smartphone integra, según la certificación TENAA, una combinación de tres lentes fotográficos en la parte trasera: una cámara principal de 40 MP, un lente gran angular de 13 MP y una posible cámara de 32 MP de espectro UV, como el del P50 Pocket para referencias de radiación solar.

Así luce el perfil del posible plegable de Huawei | Fuente: TENAA

No hay indicios de que el sistema de cámaras incluya la tecnología Xmage, el nuevo desarrollo de Huawei tras detener la colaboración con Leica este 2022.

Además de no contar con la pantalla circula del P50 Pocket, este nuevo Huawei tampoco llevaría bajo el chasis al procesador Snapdragon 888 de Qualcomm, sino una versión “recortada” del 778 para que el equipo sea compatible con redes 4G.

Este es el equipo de Huawei plegado | Fuente: TENAA

Un “plegable” más económico

No hay datos sobre el precio, pero las reducciones en este equipo son evidentes respecto al Pocket del 2021. Para empezar, la eliminación de la pantalla y el uso de un procesador serie 7 de Qualcomm ya nos orientan a un precio menor.

Más allá de eso, el acabado parece estar centrado en un vidrio tradicional y no bajo el estándar de la serie P50, que añadió motivos en relieve bajo el cristal de ambas tapas. Además, una mayor opción de colores sobre la tapa inferior podría llevarnos a pensar que es un smartphone dirigido a un público más joven.

Así luce la tapa trasera inferior del equipo | Fuente: TENAA

Harmony OS en celulares Huawei

La única especificación señalada en la ficha técnica aprobada por TENAA es la capacidad de la batería, fijada en 4260 mAh, un incremento menor frente al P50 Pocket.

Además, al ser equipos que posiblemente sean anunciados únicamente para China, lo más probable es que ya tengan la capacidad de ejecutar HarmonyOS 3, la nueva versión del sistema operativo propiedad de Huawei y anunciado en 2019 como respuesta al veto del gobierno de EE. UU. y la imposibilidad de usar Android by Google.

No hay anuncios oficiales sobre Huawei y una nueva línea de plegables, sobre todo para un evento centrado en la línea Mate para setiembre. Sin embargo, no sería la primera vez que la marca china use un evento “Mate” para actualizar las opciones de la saga P.