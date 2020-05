Huawei patenta un sistema de lente líquido en smartphones | Fuente: Huawei Central

La línea P de Huawei siempre se ha caracterizado por buscar la mejor experiencia en un smartphone, y su trabajo en colaboración con Leica es bastante conocido y promocionado en cada lanzamiento. Una patente de Huawei en la Administración Nacional de la propiedad Intelectual en China (CNIPA), y compartidas por Huawei Central, muestra un desarrollo dedicado a la cámara que incluye una tecnología de “lente líquido” en los lentes para sus smartphones.

La tecnología de “lentes líquidos” no es nueva, pero tiene otras áreas de aplicación, como maquinarias que requieren un reconocimiento visual mejor en entornos industriales que trabajan de manera autónoma y que utilizan procesos de análisis de imágenes.

En principio, el sistema permite una graduación más veloz de distancia focal, dado que la concentración de agua y aceite en ese pequeño espacio dentro del lente puede cambiar para regular el punto de enfoque en base a impulsos eléctricos

Parte del espacio que ocupa el sistema de electro humectación de agua y aceite | Fuente: Huawei Central | Fotógrafo: CNIPA

A diferencia de los lentes líquidos, los tradicionales debe modificar la distancia focal de manera física en el espacio determinado. Debido a que los teléfonos cuentan con grosores muy delgados, el espacio disponible para colocar un lente que varía la distancia focal es muy difícil. Por esa razón, las constructoras optan por colocar más lentes en la tapa trasera, y así satisfacer las demandas para la fotografía y el video.

Sistemas recientes incorporados en el S20 Ultra de Samsung y el P30/P40 Pro de Huawei disponen de un modo “periscópico”, un sistema de prismas colocado de manera paralela a la tapa trasera que permite jugar con mayores distancias focales. Con esta adición, los teléfonos pueden lograr un modo de “zoom” más claro.

Así luce la parte que aloja al sistema de lente líquido | Fuente: Huawei Central | Fotógrafo: CNIPA

El beneficio directo en el uso de lentes líquidos es el enfoque constante de objetivos en combinación con un software. La ventaja es que, al no necesitar componentes físicos para mover o ajustar, la calidad de imagen no se pierde. Esto podría eliminar el uso del Time of Flight, el sensor de medición de distancias que se ha vuelto popular en los sistemas de cámara en smartphones.

Con este sistema, Huawei podría aprovechar el espacio para la inclusión de otros componentes que refuercen la captura de imagen. Esta patente comprende:

Hardware en movimiento: incluye una parte móvil que se mueve en la dirección del eje óptico. La parte móvil actúa cuando recibe energía del motor y aprieta o tira de la lente líquida a través del resorte conectado.

Muelle conectado: conecta la lente líquida y el hardware móvil.

Limitador: limita el resorte conectado en la dirección del eje óptico cuando cambia el rango de altitud.

Esta innovación podría incorporarse en los futuros sistemas de cámara de Huawei para la línea "P". Posiblemente el P50 o próximos equipos de la saga puedan llevar este lente.