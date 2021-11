NIUSGEEK tiene un Huawei Nova 8i para reseña | Fuente: RPP

Huawei ha aprendido a reinventarse en este par de años de duro bloqueo comercial, y su gama de teléfonos ha sido la que más rápido abrazó el cambio para evitar que la poca disponibilidad de recursos los afecte en el duro mercado móvil. Hace algunos días he venido usando el Huawei Nova 8i, y aunque no aprendo a convivir con esta versión de Android, creo que puede defenderse como smartphone. Esta es la opinión de NIUSGEEK.

Huawei Nova 8i: especificaciones técnicas

HUAWEI NOVA 8i TAMAÑO 161.9 x 74.7 x 8.6 mm PESO 190 g PANTALLA IPS 6.67" 1080 x 2376 OS Android 10 | EMUI 11 | Huawei Mobile Services CPU Qualcomm SM6115 Snapdragon 662 (11 nm) GPU Adreno 610 ALMACENAMIENTO 128 GB | Sin expansión por microSD RAM 6GB u 8GB CÁMARA PRINCIPAL 64 MP, f/1.9, 26mm, PDAF CÁMARA GRAN ANGULAR 8 MP, f/2.4, 120˚, 17mm CÁMARA MACRO 2 MP, f/2.4 CÁMARA DE PROFUNDIDAD 2 MP, f/2.4 CÁMARA DELANTERA 16 MP, f/2.0 MULTIMEDIA Puerto de audífono | parlante | Radio FM SEGURIDAD Sensor de huella lateral CONECTIVIDAD 4G | BT 5.0 | WiFi AC | USB-C 2.0 AUTONOMÍA 4300 mAh | Carga de 66W

El diseño está muy bien logrado | Fuente: RPP

Huawei Nova 8i: un diseño bien logrado

Aunque es evidente que no todo en un teléfono es el diseño, el manual de estilo de Huawei sigue encontrando caminos fascinantes como en este Nova 8i. Para empezar, tenemos una tapa trasera con una curvatura pronunciada que facilita el agarre y que contrasta con las líneas rectas de la pantalla.

Tenemos sensor de huella bajo el botón de bloqueo | Fuente: RPP

En esos bordes ligeramente anchos, descansa la interacción con el equipo: sensor de huella para el bloqueo bajo el control de volumen, puerto para audífonos en la parte superior y bandeja SIM, parlante y entrada USB-C en la base.

Debajo encontramos el puerto USB-C y el parlante | Fuente: RPP

Este modelo “Moonlight silver” tiene un ligero giro al rosa mientras refracta lo que tiene al frente, aunque no se libra de las huellas dactilares. La joroba con el agresivo arreglo de cámaras es un componente clásico de Huawei, y se complementa con el flash LED fuera del esquema circular.

Huawei Nova 8i: una pantalla con bordes muy delgados

Los bordes son realmente pequeños en este modelo | Fuente: RPP

Este es otro de los detalles que me encantó del y que, valgan verdades, destaca. Contamos con un borde de pantalla muy menudo en casi todos los bordes, con excepción del inferior. Hace tiempo que no veía biseles tan delgados en una pantalla plana.

La luminosidad de la pantalla bajo luz directa anda bien, aunque no es la mejor en temas de contraste | Fuente: RPP

Sí, tenemos un panel 1080p que representa bien los colores y responde bien al tacto, pero no tenemos más de 60 hercios en la tasa de refresco, un detalle recurrente en la categoría en la que este smartphone compite.

Huawei Nova 8i: EMUI como software sin soporte de Google

Tenemos EMUI 11 bajo Android OSP 10 | Fuente: RPP

Ya he comentado mis impresiones sobre el uso de HMS como servicio integrado en los equipos de Huawei bajo Android, y es en teléfonos en donde la ausencia de Google se siente más. Sin embargo, mi parilla de apps usuales ha crecido, aunque aún hay lugares por llenar.

Celiz viene como asistente virtual, pero tiene muchas limitaciones | Fuente: RPP

En temas de seguridad, Huawei nos deja con parches hasta julio de 2021 y en la versión 11.0.1 de EMUI. No sé realmente hasta qué punto la independencia de servicios de Huawei puede mejorar los ritmos de actualización, ahora que puede meter mano confiada en AOSP y que, en teoría, no atraviesa el oscuro sendero de actualizaciones de Google.

De las 15 apps que siempre uso en pantalla, la primera y tercera fila son iguales - salvo WhatsApp que no está aquí - | Fuente: RPP

En temas de sincronización con apps, he podido controlar la música de Spotify en PC desde mi teléfono y ver Netflix o Disney Plus sincronizando avances. Hasta ahora, mi limitación para el uso de HMS está en la sincronización de WhatsApp desde mi teléfono Android con Google, pues la copia de seguridad no se hace en Drive. Si eso no es un problema para ti, veo solvente el uso de estas apps en Huawei.

Eso sí, nada de Google en temas de mapas, correo, YouTube, domótica, asistente o sincronización con navegador. Pero eso ya se sabía.

Huawei Nova 8i: Ya no hay tanta ventaja en cámaras

Así luce el arreglo de cámaras en el Nova 8i | Fuente: RPP

En este caso, contamos con un arreglo cuádruple, en el que destaca el sensor de 64MP como lente principal, pero que se come el pleito del proceso fotográfico en todas las condiciones de disparo. Si bien podemos obtener buenas fotos, el lente ocasiona un efecto “flare” cuando se enfrenta a iluminación directa. Nada grave si buscas ese efecto, pero las fotos son menos limpias.

Foto con lente principal y enfoque automático | Fuente: RPP

Foto con lente principal y enfoque cercano | Fuente: RPP

Algunos de los "flares" que obtuve con la cámara principal | Fuente: RPP

Foto con lente principal en modo noche | Fuente: RPP

Foto con lente principal en modo noche | Fuente: RPP

Foto con lente principal en modo noche | Fuente: RPP

Foto con lente principal | Fuente: RPP

El proceso fotográfico a veces me entregaba estas tomas | Fuente: RPP

En el caso del lente gran angular, va bien bajo luz natural. Una pena que el “modo noche” no se integre en este apartado.

Foto con lente gran angular | Fuente: RPP

Foto con lente gran angular | Fuente: RPP

Foto con lente gran angular | Fuente: RPP

Foto con lente gran angular y luces RGB | Fuente: RPP

Foto con lente gran angular de noche | Fuente: |RPP

El lente macro permite fotos a una distancia de 4 cm del objetivo, aunque los 2 MP sean una limitación en cuanto a detalle.

Foto con lente macro | Fuente: RPP

Foto con lente macro | Fuente: RPP

Foto con lente macro | Fuente: RPP

Foto con lente macro | Fuente: RPP

Foto con lente macro | Fuente: RPP

Foto con lente macro | Fuente: RPP

La cámara delantera cumple, pero a veces parece sufrir con el contraluz, sea natural o con iluminación artificial.

Foto selfie en ligero contraluz | Fuente: RPP

Foto selfie de noche | Fuente: RPP

Foto selfie en contraluz, y aquí el lente sufre tiene nula reacción para el HDR | Fuente: RPP

Foto selfie de noche con ligera sobre exposición en el rostro | Fuente: RPP

Más allá del tema software, lo que me preocupa de este equipo es el performance contra equipos en la misma gama de precios que pueden ser un poco más solventes en este apartado. Huawei no lo hace mal, pero hay marcas que procesan mejor las fotos y los videos. Es ahí donde viene mi preocupación:

Huawei Nova 8i: Merecíamos un mejor procesador

Este es el score obtenido con Geekbench | Fuente: RPP

Es aquí en donde, creo, se centra el problema del equipo: el Qualcomm Snapdragon 662. En otras reseñas, he sido muy crítico con este integrado y las limitaciones que provoca en otros modelos, y éste no es la excepción. En términos generales, el equipo va bien en navegación y uso, pero es el proceso de imagen y actividades más pesadas las que aun fallan en ejecución.

La multitarea anda bien, aunque el procesador limita en algo la fluidez | Fuente: RPP

En mis disparos he tenido varios “barridos” involuntarios al usar el modo noche o la exposición más larga, un tema que la fotografía computacional es capaz de resolver. El tomarse demasiado tiempo para procesar es otro de los rasgos que definen a este chipset de Qualcomm.

Tenemos radio FM para escuchar RPP | Fuente: RPP

Más allá de eso, tenemos un equipo estable en conectividad 4G y WiFi doble banda, pues no he tenido caídas de señal ni problemas de conexión. Incluso en bluetooth 5, el Nova 8i no presenta problemas de estabilidad.

Huawei permite emparejamiento rápido para su ecosistema de periféricos | Fuente: RPP

La multimedia se ve opacada un poco por el nivel medio de contraste en pantalla y la salida de audio a través de un solo parlante. Lo bueno es que tenemos radio FM. En temas de seguridad, es bien sabido que Huawei desarrolla un buen sistema de detección de huellas y reconocimiento facial, y este Nova 8i lo mantiene.

Huawei Nova 8i: Nada que discutir en autonomía

Tenemos 66W de carga rápida, y se agradece | Fuente: RPP

Si bien 4300 mAh es un número pequeño en comparación al estándar de gama media, el equipo anda bien en el control energético. Por lo general, durante mi tiempo de uso he podido llegar al final del día con 35 o 40% de energía, aunque tener 60 hercios de pantalla y HMS en lugar de servicios de Google ayudan a usar menos el teléfono. El otro tema lapidario es el uso de 66W de carga para esa batería, un sistema formidable y robusto en el que Huawei lleva una ventaja considerable de desarrollo por años. Nada que objetar en este tema, ya que podemos cargar la batería del equipo en 40 minutos.

Huawei Nova 8i: ¿Vale la pena?

Más allá del tema "Google", es un equipo interesante | Fuente: RPP

Me viene a la mente la temporal lucha de Viktor Navorsky en migraciones del aeropuerto, esperando su sello verde para ingresar a Estados Unidos en la estupenda película “La terminal”. Aquí, la ausencia de Google me mata siempre, y es el sello rojo en el control de fronteras. Eso no quita que, para quienes busquen una opción sin Google y con las apps tradicionales de Android que no requieren ese sistema, este teléfono puede resultar conveniente por autonomía, diseño y conectividad. La cámara me deja un poco decepcionado, y el Snapdragon 662 siempre me deja mal sabor de boca. No me parece un mal teléfono, siempre que aceptes las limitaciones que te menciono.

Equipo cedido a préstamo por Huawei Perú desde el 2 de noviembre hasta la publicación de la reseña. Precio en el mercado local: 1299 soles.