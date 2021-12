NIUSGEEK tiene a prueba al vivo Y53s | Fuente: RPP

Con el tiempo, la propuesta de teléfonos se ha vuelto abrumadora. Por un lado, las marcas han mantenido un acelerado ritmo de anuncios con mejores funciones a menor costo; y por otro, nuevos nombres suenan con fuerza en la escena local. Vivo es una de esas compañías con poco tiempo en el país, pero que ha sabido dar golpes certeros con sus lanzamientos a lo largo del 2021. NIUSGEEK tiene a prueba un Y53s, y parece que se volverá “la vieja confiable” de la marca.

vivo Y53s: especificaciones técnicas

VIVO Y53s 4G TAMAÑO 164 x 75.5 x 8.4 mm PESO 190 g PANTALLA IPS 6,58" 1080 x 2408 OS Android 11 | Funtouch 11.1 CPU Mediatek Helio G80 (12 nm) GPU Mali-G52 MC2 ALMACENAMIENTO 128GB | UFS 2.1 | expansión microSD RAM 8GB | RAM virtual de hasta 3GB CÁMARA PRINCIPAL 64 MP, f/1.8, 26mm, 1/1.97", 0.7µm, PDAF CÁMARA MACRO 2 MP, f/2.4 CÁMARA TOF 2 MP, f/2.4 CÁMARA DELANTERA 16 MP, f/2.0 MULTIMEDIA Radio FM | parlante | puerto 3,5mm SEGURIDAD Sensor de huellas lateral | desbloqueo facial CONECTIVIDAD 4G | WiFi AC | USB-C 2.0 | BT 5.1 | GPS AUTONOMÍA 5000 mAh | 33W

La tapa trasera aloja el arreglo trasero de cámaras | Fuente: RPP

vivo Y53s: diseño calcado

Uno de los elementos distintivos de la marca es la insistencia en un molde del que se desprende el diseño en todas las líneas, y este Y53s responde al plano que hemos visto en el V21 5G y los y20/y11s. Sin embargo, no deja de lado la sorpresa con ese acabado en “Azul arcoíris” que muta constantemente.

Contamos con sensor de huellas lateral bajo el botón de bloqueo | Fuente: RPP

Más allá del llamativo detalle, las constantes de la marca emergen: sensor de huellas bajo el botón de bloqueo justo bajo los controles de volumen al lado derecho de la pantalla, solitario parlante al lado del puerto USB-C y el ingreso para audífonos en la parte inferior, y bandeja dual SIM+microSD arriba, sin añadir soporte para el estéreo.

El acabado es tremendo en este Y53s | Fuente: RPP

El equipo tiene una espalda ligeramente más curva que el resto de los smartphones vivo que hemos probado este año. Eso sí, postula al “rey de las huellas”.

vivo Y53s: resolución justa en pantalla

La pantalla es FullHD, pero perdemos una mayor tasa de refresco | Fuente: RPP

Ir a lo seguro es una constante en este Y53s, y vivo entiende que un panel de 6,58 pulgadas a 1080p es más que suficiente parta un usuario promedio. Tanto en extensión como en resolución, vivo acierta.

Logramos ver ligeramente el contenido, pero la potencia de la retroiluminación no es la mejor bajo luz directa | Fuente: RPP

Bajo luz intensa, el equipo activa un ligero booster en el panel para mejorar la visualización de contenidos. Si bien en color anda muy bien, los ángulos de visión no ayudan mucho en el balance de la pantalla, ya que notamos ligera distorsión cromática desde los 170 grados, algo normal en IPS de gama media.

La respuesta táctil no es la mejor, pero se puede convivir con ella. Para ver clips en redes o consumir contenido en streaming, no tendrás sobresaltos gracias a sus ajustes de color y temperatura. Extrañamos una tasa de refresco mayor, pero es lo que hay.

vivo Y53s: un software potenciado

Manejamos la versión 11 de FuntouchOS | Fuente: RPP

Ya hemos hablado de Funtouch OS, la personalización de vivo sobre Android 11, y mantenemos las mismas opciones que hemos revisado en otras reseñas.

La RAM virtual nos permite incrementar memoria aleatoria al equipo | Fuente: RPP

En este caso, y gracias a la unidad de almacenamiento UFS 2.1, contamos con RAM virtual de hasta 3GB. En términos prácticos, el equipo “toma prestada” una porción del almacenamiento y la optimiza como recurso de memoria aleatoria para manejar con libertad procesos adicionales.

Tenemos una versión de Android optimizada | Fuente: RPP

No hay mayor novedad en tema de software, pero nunca está demás decir que vivo ha pensado muy bien sus animaciones y personalización de uso. Ojalá algún día podamos ver esto en un equipo de gama alta a nivel local.

vivo Y53s: la seguridad de los megapíxeles

Así luce el arreglo de cámaras del vivo Y53s | Fuente: RPP

Aquí vamos sin dramas. Solo tenemos un lente de 64MP para todo, y a veces se queda corto para tomas de noche, pero cumple con buena iluminación. Es aquí en donde el Y53s se queda corto frente a la competencia: su diversidad.

Foto con lente principal | Fuente: RPP

Foto con lente principal | Fuente: RPP

Foto con lente principal con modo noche| | Fuente: RPP

Foto con lente principal | Fuente: RPP

Foto con lente principal | Fuente: RPP

Foto con lente principal a 2x | Fuente: RPP

Foto con lente principal a 4x | Fuente: RPP

Foto con lente principal y foco automático | Fuente: RPP

Foto con lente principal en modo noche | Fuente: RPP

Foto con lente principal en HDR | Fuente: RPP

Foto con lente principal en modo retrato | Fuente: RPP

Foto con lente principal en primer plano | Fuente: RPP

Foto con lente principal en modo noche | Fuente: RPP

Contamos con un lente macro de 2MP. Si han leído mis reseñas, ya saben qué pienso de ello.

Foto macro | Fuente: RPP

Foto macro | Fuente: RPP

El lente delantero de 16MP trabaja bien y cumple con entregar buen detalle. No es el monstruoso lente del V21 5G, pero no anda mal.

Selfie con lente delantero | Fuente: RPP

Selfie de noche | Fuente: RPP

Selfie bajo luz directa | Fuente: RPP

Con la mascarilla puesta, el equipo sobreexpone las tomas casi siempre | Fuente: RPP

Reitero, es un equipo que va a responder a hábitos tradicionales, pero que te va a dejar con ganas de un lente gran angular en algún momento, sobre todo en video.

vivo Y53s: potencia medida

Así nos ha ido con este equipo en GeekBench | Fuente: RPP

Aquí nos encontramos con MediaTek bajo el chasis, a diferencia del hermano 5G que lleva un Snapdragon 480. En este caso, el Helio G80 – que hemos visto este año en el Samsung A32 y el Infinix Note 8 – se enfoca más en el gaming, y el respaldo de 8Gb de RAM en este equipo ayuda a que los procesos semana menos pesados.

Esta es la velocidad promedio que logré con el Y53s | Fuente: RPP

En conectividad, nos quedamos con 4.5G y he logrado velocidades de hasta 55mbps, una velocidad promedio en esta zona de Lima. En el caso del WiFi, contamos con compatibilidad a doble banda para mayor estabilidad y velocidad de transferencia. En el caso del Bluetooth 5.1, he tenido ligeras caídas con los Galaxy Buds2, pero no con los LG Tone FP9.

El equipo es fluido, aunque la tasa de refresco en pantalla no ayuda a notarlo | Fuente: RPP

El sensor de huellas va rápido, y se siente cómodo en esa ubicación. Además, contamos con reconocimiento facial para el desbloqueo del equipo. En este apartado, no hay sobresaltos. La multimedia nos deja un panel grande con un solo parlante, pero permite el uso de radio FM mediante audífonos.

vivo Y53s: una autonomía sobrada

El puerto USB-C permite carga rápida de 33W | Fuente: RPP

Sin problemas, estamos ante un equipo que puede llegar al final del día con 35% de energía, tras una jornada de 15 o 16 horas. La combinación de componentes permite que el consumo sea menor, y no hay tasas de refresco altas o conectividad 5G que impacte drásticamente en el consumo energético. Además, contamos con 33W de carga con el accesorio de la caja, una ventaja que ni el Pixel 6 Pro de Google tiene.

vivo Y53s: ¿Vale la pena?

Contamos con radio FM | Fuente: RPP

Me gusta decir que es un equipo “para operadoras”, pues nos deja esa idea de elección sabia en medio de nombres que no identificamos. Si buscas un equipo para un familiar, y salta este nombre, considéralo en tu bolo de opciones. Además de contar con carga rápida y una interfaz útil, es un equipo que lleva más de lo necesario para un usuario intermedio, Es una interesante selección de componentes que no deberías descuidar.

* Equipo cedido a préstamo por vivo Peru desde el 15 de noviembre hasta la publicación de la reseña.