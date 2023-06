iOS 17 ya es oficial: ¿Qué iPhone son compatibles con la actualización?

Apple hizo oficial iOS 17, la nueva versión del sistema operativo para los iPhone.

La compañía estadounidense ha incorporado mejoras a FaceTime, iMessage, AirDrop, manejo de fotos y videos, entre otras.

iOS 17 está lleno de mejoras, pero no todos los iPhone son compatibles. Con esta versión, los modelos iPhone 8, iPhone 8 Plus y iPhone X no podrán actualizarse a la nueva versión.

iOS 17: ¿Qué iPhone son compatibles?

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone SE (segunda generación o posterior)

iOS 17: ¿Cuándo estará disponible?

iOS 17 estará disponible desde hoy en beta para desarrolladores. Tendrá una beta pública el próximo mes y llegará a todos los usuarios en la primavera (hemisferio sur) u otoño (hemisferio norte).