Un nuevo año, un nuevo iPhone... Al menos para los más fans de Apple. | Fuente: Apple

Los iPhone 13 han llegado oficialmente a las tiendas de los principales mercados de Apple. ¿Vale la pena comprarlos? Lo revisamos, principalmente, desde la perspectiva desde un usuario de Apple.

iPhone 13 y iPhone 13 mini

Los cambios estéticos han sido ligeros en esta generación de iPhone, con los iPhone 13 mini y iPhone 13 mostrando una diferencia en la disposición de las cámaras traseras: de vertical a diagonal. Pero no todo es superficial.

El youtuber Arturo Goga cree que se han convertido en una gran opción para creadores de contenido, especialmente por la incorporación de un sensor ultra gran angular que solo veíamos en el iPhone 12 Pro Max.

También se observa una mejora en la autonomía. Y Apple parece posicionar estos iPhone al usuario masivo.

“Apple está planteando los iPhone 13 mini y iPhone 13 para la gama media, aunque el precio diga lo contrario”, observa Arturo.

El iPhone 11 fue uno de los teléfonos más vendidos de 2019 y 2020. Carece de algo que vemos en casi toda la gama alta: una pantalla OLED. | Fuente: Apple

Igual, no parecen un salto lógico para un usuario de iPhone 12. “Usuarios que tengan el iPhone 11 o anteriores recién verán una mejora sustancial respecto a los equipos que tienen”, explica Gabriela Patrón de Geek and Chick.

Franco Melly, de Perusmart, resalta el cambio en los modelos de iPhone. Ahora el almacenamiento arranca en 128GB. Sin embargo, coincide en que el upgrade no es para todos. “Si tienes un iPhone 12 en este momento de repente no es tan necesario y no veas el cambio”.

iPhone 13 y iPhone 13 Pro Max

Estos modelos incorporan por primera vez una pantalla de refresco variable en los iPhone, lo que les permite también manejar de una manera mucho más eficiente la batería.

También se incluye un modo ProRes para grabar en alta calidad y con poca compresión. Aunque, este puede devorar almacenamiento, llegando a 6GB por minuto.

Los iPhone 13 Pro dan un salto en cuanto a la creación de contenido. | Fuente: Apple

Arturo Goga los nota como posicionados, aún más, para los creadores de contenido.

¿Pero… necesito renovar mi iPhone?

Apple tiene una clara ventaja frente a sus competidores Android al ofrecer más años de actualizaciones a sus usuarios.

iOS 15, recién salido este mes, soporta hasta el iPhone 6s, lanzado en 2015.

Por supuesto, se sienten las mejoras al tener un iPhone nuevo. iOS 15 tiene algunas funciones recortadas para modelos antiguos y definitivamente un usuario de iPhone 6s ya siente que su teléfono es lento a ratos.

El asequible iPhone SE (2020) tiene el mismo chip que el iPhone 11 Pro. | Fuente: Apple

Usuarios con modelos recientes como el iPhone XS o iPhone 11 no deberían tener estos problemas. El salto a una nueva generación de iPhone es opcional.

Y siempre, el mercado de segunda mano es una alternativa viable.

¿Y migrar de Android a iOS?

Los usuarios tendrían que sacrificar algunas comodidades de Android: pasarse de un sistema abierto a uno cerrado como es iOS, explica Gabriela Patrón.

En el mundo Android se encuentran características como carga rápida (rápida de verdad) o pantallas de alto refresco incluso en la gama media, algo que solo se encuentra en los iPhone 13 Pro.

La gama de alta de Android ha mejorado respecto al soporte de actualizaciones. Samsung recientemente se comprometió a tres años de versiones de Android y cuatro de parches de seguridad en varios modelos.

Y definitivamente hay más variedad. Los plegables, las cargas más rápidas, pantallas más grandes, diseños gamer e incluso teléfonos circulares están en Android.

Pero el ecosistema de Apple ha convencido a muchos como Arturo Goga, que sí cree que es una buena opción: “Me parece un buen año para hacer un upgrade de Android a iOS”.