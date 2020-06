La marca VIVO fue la señalada en esta oportunidad de intentar pagar por una filtración. | Fuente: VIVO

El youtuber Evan Blass (@evleaks) ha acusado a la marca de móviles Vivo por intentar realizar una “filtración controlada” de uno de sus nuevos equipos.

El creador de contenidos afirma que la agencia de Vivo India lo contactó para hacer un contrato pagado en el que filtrarían los equipos Vivo X50 de forma controlada; es decir, soltando información de a pocos al mercado.

El tuit fue borrado, pero puede ser hallada una captura del mensaje: "Hey, Vivo, realmente no estuvo bien que su agencia me ignore en el lanzamiento del X50. Después de hacerme pasar por todo tipo de aros de seguridad, incluida la firma de un acuerdo de confidencialidad y una propuesta de filtración controlada, no me agrada la falta de seguimiento".

Este caso solo es un ejemplo más del rumor del mercado del que se habla: muchas empresas filtrarían sus móviles para ver los comentarios de los usuarios y de partes especializadas. El caso se agudiza cuando hay dinero de por medio.

