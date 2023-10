Los iPhone 15 Pro tienen un nuevo problema... con los autos BMW

Nuevos problemas para los usuarios de los nuevos iPhone 15 Pro y iPhone 15 Pro Max.

Al sobrecalentamiento reconocido por la misma Apple se han sumado reportes de una mala interacción con la carga inalámbrica de autos BMW.

Varios reportes en X y los foros de MacRumors indican problemas al cargar los nuevos iPhone 15, particularmente modelos iPhone 15 Pro y iPhone 15 Pro Max, en la superficie inalámbrica de los BMW.

Problemas de los iPhone 15 Pro con los BMW

Aparentemente, el chip NFC encargado del sistema Apple Pay deja de funcionar al tener contacto con el cargador inalámbrico de esa marca.

“Si tienes un BMW y has comprado un iPhone 15, NO PONGAS tu teléfono en el cargador de superficie del auto. Causa que el lector de tarjetas digitales falle y TENDRÁS que obtener otro teléfono porque no tienen la capacidad de repararlo todavía”, indica un reporte en X (antes Twitter).

Usuarios afectados indican que los iPhone entran en modo de recuperación de datos y no se ha podido recuperar la funcionalidad ni reestableciéndolos, por lo que era necesario cambiar el celular.