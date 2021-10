Google presentó sus nuevos Pixel. | Fuente: Google

Los Pixel de Google reciben su versión 2021 con un rediseño y un chip propio del gigante tecnológico.

Google Tensor lleva la “propia visión” de la compañía para los teléfonos “más Google” jamás hechos: Los Pixel 6 y Pixel 6 Pro.

Los nuevos Pixel llegan con Material You, la nueva interface de Android 12 que basa la apariencia del sistema operativo en base al fondo de pantalla.

Material You llega con Android 12. | Fuente: Google

Mejora la pantalla



Ambos modelos tienen una pantalla OLED. La pantalla del Pixel 6 tiene un tamaño de 6.4” con refresco de 90Hz, mientras que la del Pixel 6 Pro aumenta la apuesta a 6.7” con refresco de 120Hz.

Nuevas cámaras

No se puede discutir la calidad de Google en el aspecto de las cámaras de los Pixel gracias a su implementación de fotografía computacional. Los Pixel 6 agregan mayor resolución a su combo de cámaras en un módulo único.

Tanto el Pixel 6 como el Pixel 6 Pro cuentan con un sensor principal de 50MP y un ultra gran angular de 12 MP. El Pixel 6 Pro agrega un lente telefoto de 48MP al arsenal fotográfico.

El módulo de cámara de los Pixel recibió un rediseño. | Fuente: Google

La cámara frontal del Pixel 6 Pro tiene además un poco más de megapíxeles (12MP) que la del Pixel 6 (8MP).

Google también implementará video computacional en sus Pixel 6.

Más actualizaciones

El utilizar su propio chip le permite a Google hacer una promesa ambiciosa: cinco años de actualizaciones de seguridad garantizadas.

Precios y disponibilidad

El Pixel 6 costará US$ 599 con 128GB de almacenamiento y 8GB de RAM. El Pixel 6 Pro arranca por US$ 899 con 128GB de almacenamiento y 12GB de RAM.

El Pixel 6 Pro arranca en US$ 899. | Fuente: Google

Estarán disponibles desde el 28 de octubre en tiendas y operadores de Estados Unidos.

Google también introduce “Pixel Pass”, un servicio de suscripción mensual en Estados Undios que incluye un Pixel 6 con Google One (almacenamiento en la nube), YouTube Premium, YouTube Music Premium, Google Play Pass y Preferred Care por US$ 45. Por US$ 55, los usuarios podrán optar por un Pixel 6 Pro. Luego de dos años, los usuarios podrán cambiar a un nuevo modelo de Pixel.