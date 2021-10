El Moto Edge 20 Lite llega a un precio de 400 dólares. | Fuente: RPP Noticias

La gama media es uno de los mercados más competitivos que existen en la industria de celulares. Aquí importa todo, porque siempre habrá otro equipo, otra marca, que pueda ofrecerte algo extra por un precio inferior.

Las antiguas marcas tradicionales no lo entendían y eso llevó a muchas a la extinción. Pero hay una en especial que ha logrado consolidarse con el tiempo: Motorola. Los Moto cuentan con una gran cantidad de seguidores y cada serie nueva llama la atención de un gran público, especialmente en Latinoamérica.

Tenemos en prueba uno de estos últimos dispositivos que, dentro de sus bondades, busca darnos la tan hablada conectividad 5G como extra y que llega con un sensor de 108 MP. ¿Vale la pena este Moto Edge 20 Lite?

El equipo Moto Edge 20 Lite fue prestado por la compañía para la reseña. | Fuente: RPP Noticias

Especificaciones

Pantalla: 6.7", 1080 x 2400 pixels

Procesador: Mediatek Dimensity 720 5G

RAM: 6GB

Almacenamiento: 128GB

Expansión: microSD

Cámara: Triple, 108MP+8MP+2MP – Trasera: 32 MP

Batería: 5000 mAh

OS: Android 11

Perfil: 8.3 mm

Peso: 185 g

Diseño

El Moto Edge 20 Lite mantiene un diseño sencillo, en términos prácticos.

Gobernado por un chasis de plástico, la parte trasera muestra un degradé de colores oscuros en tono mate con el logo de Moto en la parte central.

Pese a ser casi liso, sobresale fuertemente en el módulo de cámaras. Este cuadrado mantiene dos niveles: el primero tiene el sensor secundario de profundidad con el flash y el segundo, más alto, posee los dos lentes traseros frontales. Si echas al equipo, se tambaleará.

El sobresaliente sensor trasero. | Fuente: RPP Noticias

El plástico se resiente ante el polvo y las huellas, por lo que no deberá sorprenderte verlo “sucio” en gran parte del tiempo.

La parte frontal es una gran pantalla de 6.7” OLED con un pequeño marco. En la parte superior, el módulo de la cámara de selfie ocupa una parte de ella.

Los bordes son curvados y son cómodos en su uso: en mi experiencia, no lo he sentido resbaladizo. Su peso también ayuda en este sentido, siendo ni pesado ni flácido.

Los bordes del equipo. | Fuente: RPP Noticias

El sensor de huella se encuentra integrado en el lateral derecho, sirviendo también como un botón de bloqueo. ¿Es incómodo? En situaciones, pero nunca me falló en el reconocimiento (por lo contrario, el reconocimiento facial es lento y poco práctico). Encima de él, los botones de audio.

El equipo finaliza con un botón dedicado para Google Assistant (si lo usas comúnmente, una bendición; sino, un desperdicio) y el orificio para retirar la bandeja de memorias y SIM en el lateral izquierdo, el sensor de proximidad en el parte superior, mientras que en la parte inferior contamos con un siempre útil jack de 3.5mm para audífonos (no incluidos), el puerto USB-C para carga, el orificio para reinicio y el único altavoz del equipo.

Laterales del equipo. | Fuente: RPP NOticias

Cierro esta sección con dos extras. El primero es que la caja del Moto Edge 20 Lite llega con un práctico case transparente que nos salva de parte de la suciedad y le brinda una resistencia extra. Debo decir que el equipo tuvo una caída a una altura pequeña (no prevista) y no tuvo ningún rasguño. El segundo es que también contaremos con un cargador de 30 W que cuenta con un cable USB-C en ambos sentidos. Si bien es cierto, cada vez más portátiles ya están llegando con este cabezal, no todos los equipos lo tienen, por lo que, si quieres conectarlo a tu PC, necesitarás un adaptador a USB-A para ello.

El tamaño del equipo comparado con mi mano. | Fuente: RPP Noticias

Performance

La experiencia con el Moto Edge 20 Lite en muchos aspectos ha sido más que aceptable.

El equipo llega con un sistema Android 11 casi puro, sin muchas de las molestas funciones que las capas personalizadas brindan al usuario.

Menú principal del equipo. | Fuente: RPP Noticias

Menú del equipo. | Fuente: RPP Noticias

Al no contar con los clásicos botones de retroceso, salida o para ver apps en segundo plano, haremos usos de los gestos en pantalla: deslizar de derecha al centro para retroceder, ascender con el dedo y mantener para ver los procesos secundarios, etc. Esto se complementa con otras fórmulas que, aunque cuestan un poquito aprender, te dan esa sensación de fluidez y rapidez que siempre enamora.

Buen multitasking

Dicho esto, mucho le debe a su combo de especificaciones interna: 6GB de RAM + 128GB de almacenamiento (expandible con microSSD hasta 1TB) + el procesador Mediatek Dimensity 720 5G. Esta composición permite realizar cualquier operación sencilla o el multitasking sin retraso ni lentitud. Abrir varias redes sociales sin terminar proceso, interactuar entre juegos y WhatsApp a la vez, entre otras acciones, no han tenido inconvenientes ni incidentes.





Benchmark en Geekbench 5. | Fuente: RPP Noticias

En lo audiovisual, la pantalla OLED funciona de muy buena manera, con colores vividos que pueden apreciarse óptimamente en la resolución de FullHD+. No he tenido problemas con ella, trabajando de sobremanera en reproducción multimedia o en los juegos. Asimismo, los 90 hercios se acoplan bien al equipo, aunque, eso sí, consumiendo más batería. Por fortuna, puedes configurar un modo de 60 hercios de tasa de refresco para disminuir su impacto.

No podemos pasar a otra área de análisis mencionando el solo correcto altavoz que no es estéreo y que será opacado en un ambiente grande.

Gran autonomía

Por el lado de la batería, los 5000 mAh nos brindarán un día completo de trabajo pesado cargado al máximo, con 100% de brillo y los 90 Hz. Si su uso es menor, con menos tiempo la pantalla encendida, este lapso se incrementa, por lo que cumple a cabalidad con la jornada más complicada o la más rutinaria.

Uso de la batería en el Moto Edge 20 Lite. | Fuente: RPP Noticias

Su batería, con el cargador incluido de 30W, carga en un 40% en treinta minutos y al 100% en una hora. Es aceptable teniendo en cuenta que la cantidad de miliamperios que posee.

En cuanto a conectividad, el MediaTek Dimensity 720 ciertamente acepta 5G, pero mucho dependerá de la operadora y su cobertura para que puedas aprovecharlo. Puedes privilegiar su uso en los ajustes del móvil. En el uso, su velocidad ha variado en mi recorrido por Lima. Grata opción “asequible” pensando en la implementación de más antenas en la capital a futuro.

Correcto desenvolvimiento en juegos

Ya que hablamos del chip MediaTek, lo pusimos a prueba en el campo más fuerte: videojuegos. Si bien es cierto, hay ciertos prejuicios con sus líneas a comparación de las de Qualcomm, su buen combo de especificaciones hace que la experiencia en este tipo de entretenimiento también sea virtuosa con títulos no exigentes ni mal optimizados.

En Pokémon Unite, llegamos a los 60 cuadros por segundos sin ninguna ralentización en gráficos en alto.

En este campo, se agradece el no invasivo menú Gametime, el cual nos permite tomar captura, grabaciones, bloquear llamadas o hasta transmitir en Twitch a través de un pequeño botón que se puede mover en la pantalla para que esté ubicado donde no estorbe.

Pero nos debe en fotos

Y entramos al campo de la fotografía: en términos generales, este campo es el más flácido de todo el equipo.

En la cámara central tenemos un sensor 32 megapíxeles f/2 que deja mucho que desear. Primero, la cámara toma por defecto fotos en 8MP y deberás cambiarlo para tenerlo en la máxima resolución bajo la tecnología Quad Pixel.

Ahora, si bien es cierto, la cámara selfie aprovecha bien la luz, el producto final muchas veces termina con una especie de efecto acuarela o desenfocado pese a que lo ajustemos correctamente. El caso se intensifica cuando tomas selfies desde apps como WhatsApp, por lo que pocas veces podrás tener un buen producto a la primera toma.

Selfie con la cámara frontal en modo retrato y un desenfocado mediano. | Fuente: RPP Noticias

Selfie con el modo desenfocado al máximo. | Fuente: RPP Noticias

Para que las tomas sean las mejores, necesitas una gran luz natural y eso pasa regularmente con las tomas traseras. Contamos con un triple sensor gobernado por uno de 108MP f/1.9, un gran angular de 16MP f/2.2 y un sensor de profundidad de 2MP.

Fotografía con el gran angular. | Fuente: RPP Noticias

Fotografía macro. | Fuente: RPP Noticias

Este trío funciona correctamente a lo largo del día, entregando buenos colores, aunque saturándonos ligeramente en distintas tomas. Para mejorar la calidad de imágenes, podremos usar el HDR en automático.

Los colores lucen parcialmente desaturados. | Fuente: RPP Noticias

Zoom con la cámara trasera. | Fuente: RPP Noticias

Foto tomada con el lente macro. | Fuente: RPP Noticias

Y lo de día es real, porque de noche empezamos a tener algunos problemas con su modo en específico. El modo noche es lento, pero puede llegar a salvarte algunos recuerdos que desees tener.

Modo nocturno con la cámara trasera. | Fuente: RPP Noticias

En comparación a la foto normal (izquierda), el modo noche (derecha) brinda más contraste a las imágenes para que no sean gobernadas por las luces artificiales. | Fuente: RPP Noticias

Para cerrar, su interfaz es muy básica, solo presentándonos los apartados de foto y video al iniciar. Recuerda usar el resto de modos para poder arrastrarlos al menú principal de este sector y usarlo rápidamente.

Se agradece, eso sí, una serie de funciones muy útiles como una cámara rápida y otra lenta para videos, así como también el modo doble (cámara frontal y trasera) tanto para video y fotografías, por lo que podrás exprimirlos para blogs, por ejemplo, o simplemente para tus redes sociales.

Cámara doble del Moto Edge 20 Lite. | Fuente: RPP Noticias

¿Vale la pena el Moto Edge 20 Lite?

Aunque sin un diseño particularmente llamativo, el Moto Edge 20 Lite es un equipo competente y rápido que muestra fluidez tanto para juegos, multitareas o simplemente para rendir por horas en nuestra rutina. Asimismo, cuenta con 5G y un interfaz casi limpia que puede encantar a muchos usuarios.

Ve por él si no eres un fotógrafo apasionado, porque, de lo contrario, sentirás que, pese a sus bondades, sus cámaras no hacen honor al resto del equipo.

* Equipo cedido a préstamo por Moto desde el 9 de octubre hasta la publicación de la reseña.

