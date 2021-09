Cramorant se convirtió en uno de mis Pokémon favorito en el juego. | Fuente: RPP Noticias

Nintendo, un poco más abierta a nuevas posibilidades, ha empezado a expandir a Pokémon a nuevos campos y a nuevas oportunidades de negocio. Un nuevo mercado, por ejemplo, es el de celulares, pero no de manera masiva, sino un poco más de nicho: los jugadores extremos de MOBA. Y de esa idea, nace Pokémon Unite.

El videojuego está creado por TiMI Studios de Tencent, un conocedor de esta industria con fenómenos masivos como Arena of Valor o Call of Duty Mobile, claramente guiado por The Pokémon Company. Tras su lanzamiento en la consola Nintendo Switch, ahora ha llegado a Android y iOS y te contamos si es que vale la pena descargarlo.

Nuestra experiencia jugando Pokémon Unite

Pokémon Unite reúne muchos puntos comunes en los MOBA (multiplayer online battle arena) que han salido en el mercado. No innova, pero tampoco lo necesita: tiene atrás a una franquicia legendaria que con solo su nombre vende y atrae.

Cada equipo de cinco jugadores deberá reunir puntos, los cuales se obtienen matando criaturas neutrales y a los rivales, para embocarlos en una serie de bases, una variante de las torres de Dota 2 o League of Legends en el campo de batalla. Gana quien destruya más de estas bases.



Matar criaturas neutrales es vital para sumar puntos que embocar. | Fuente: RPP Noticias

Los personajes elegidos son los Pokémon, cada una respondiendo a una clase en especial gracias a sus habilidades: tanque, daño, agilidad o soporte. Es grato ver a las criaturas clásicas como Pikachu, Snorlax, Charizard con otras de las nuevas generaciones como Lucario o Ninetales Alola combinando sus poderes a tiempo real.

Puedes elegir los Pokémon de acuerdo a una estrategia. | Fuente: RPP Noticias

Sinceramente, es un sueño hecho realidad poder crear estas sinergias con los Pokémon que hemos visto peleando en turnos en los videojuegos de la franquicia original o en peleas individuales en el anime.

Eso sí, la elección inicial de ellos es acertada, pero aún resulta muy corta pensando en los casi 1000 que existen. Una deuda que esperamos vaya resolviéndose con el pasar de las semanas.

Tomando prestado la función de Heroes Of The Storm, cada criatura irá subiendo de nivel y desbloqueando habilidades, las cuales pueden variar a gusto del jugador dependiendo del cuadro rival. Un mismo slot puede tener hasta dos alternativas de poderes.

Los duelos 5 vs. 5 serán parte importante del gameplay. | Fuente: RPP Noticias

Si su especie lo permite, los Pokémon podrán evolucionar en el juego, obteniendo nuevas características y estadísticas. La elección de cada uno debe responder a una coordinación entre el equipo.

Mientras vas subiendo de nivel y te aventuras por el competitivo, sentirás mayor presión por crear mejores jugadas, por perfeccionar tu movimiento y mejorar tu conversación con el resto de jugadores, por lo menos a través de señales. Es entretenido y, lo mejor, con un límite de tiempo de 10 minutos. Ni más ni menos. Justo y necesario para celulares.

La curva de aprendizaje es la correcta y se necesitarán varias partidas más que nada para conocer a cada uno de los Pokémon disponibles. Cabe resaltar también que tenía ventaja en el desenvolvimiento de este tipo de juegos al jugar por años League of Legends.

Curiosamente, hablando de LoL, el apartado gráfico de Pokémon Unite me hizo recordar al juego de Riot Games, quien también cuenta con su propia versión móvil y que será una dura competencia. En colores, animaciones y hasta en sus pantallas de carga comparten muchas gamas. A mi gusto, buena elección para ser más amigables a sus jugadores, quienes van en todo rango de edad.

La pantalla de carga es estándar, pero me recuerda mucho al de LoL. | Fuente: RPP Noticias

Pokémon Unite tiene con un sistema de monetización tradicional de los nuevos tiempos. Cuenta con aspectos cosméticos para el avatar, para los Pokémon y un pase de batalla con ítems exclusivos para el que debes jugar para subirlo de nivel y obtener sus recompensas. Pero, todos, absolutamente todos, son meramente estéticos.



Los personajes tendrán atuendos que se compran con dinero real. | Fuente: RPP Noticias

También existe un pago para comprar personajes con dinero real. ¿Lo pagaría? No. Primero porque puedes obtenerlo juntando monedas del juego y, segundo, porque tener al último Pokémon no garantiza que te guste jugar con él y que ganes todas tus partidas: cada uno tiene un set de habilidades para cada tipo de jugador.

Para tener nuevos Pokémon en tu listado, debes comprar Licencia Unite. | Fuente: RPP Noticias

Encontrar partida, tanto para las partidas rápidas, de práctica o de clasificatoria, es muy rápido y es también por el gran recibimiento que he tenido. Eso sí, he sufrido algunos tirones de ping que pueden ser por mi servicio de internet o por los servidores del juego. Démosle el beneficio de la duda a la compañía.

Como buen aficionado a los esports, me encantaría ver competencias mundiales de Pokémon Unite y sé que, con criaturas tan conocidas como lo son los bolsos de bolsillo, mucha gente estaría interesada en verlos en acción. Y, lastimosamente, eso queda en la mano de Nintendo, una compañía que, en este tema, no es la mejor ni la más colaboradora. Pero, quien sabe, quizás me calla la boca y me deja ver un torneo regional de Pokémon Unite muy pronto. Estoy seguro que un equipo peruano lo ganaría.

¿Vale la pena Pokémon Unite?

Dejando de lado el hecho que es gratis (el argumento más simple por el que deberías descargarlo y jugarlo), el juego resume bien a los MOBAS y es amigable para el gran mercado de móviles, con gráficos juveniles, una jugabilidad divertida y, a la vez, competitiva, y toda la herencia de una franquicia que por 25 años se ha mantenido en la cima del entretenimiento. Aún nos debe más Pokémon, más eventos con recompensas y algunas mejoras con el ping, pero está claro que ha llegado para quedarse.

