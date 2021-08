NIUSGEEK tiene a prueba un Moto G100 | Fuente: RPP

Motorola ha sido drástica este 2021. Además de darle una pausa al programa “Motorola One” y sus peculiares modelos enfocados en un “feature”, decidieron replantear la mítica serie G con una nueva perspectiva: ascender en poder e ir de menos a más. El punto más alto de esa nueva visión es el Moto G100, un equipo que pudimos probar en el evento global de lanzamiento y que, tras varias semanas de uso, ya podemos decirte si vale la pena o no. Esta es nuestra opinión sobre el Motorola Moto G100.

Motorola Moto G100: especificaciones completas

MOTOROLA MOTO G100 TAMAÑO 168.4 x 74 x 9.7 mm PESO 215 g PANTALLA IPS LCD 6.7" 1080 X 2520 90HZ 560 NITS 21:9 OS ANDROID 11 CPU Qualcomm SM8250-AC Snapdragon 870 5G (7 nm) GPU Adreno 650 ALMACENAMIENTO 128 GB | 256 GB | UFS 3.1 | EXPANSIÓN MICROSDXC RAM 8GB CÁMARA PRINCIPAL 64 MP, f/1.7, 1/1.72", 0.8µm, PDAF CÁMARA MACRO 2 MP, f/2.4 CÁMARA GRAN ANGULAR 16 MP, 121˚ 1.0µm, PDAF CÁMARA DE PROFUNDIDAD 2 MP, f/2.4 CÁMARA DELANTERA PRINCIPAL 16 MP, 1.0µm CÁMARA DELANTERA ANGULAR 8 MP, 100˚ 1.12µm MULTIMEDIA PARLANTE | HDR10 | PUERTO DE AUDÍFONOS SEGURIDAD SENSOR DE HUELLA LATERAL CONECTIVIDAD 5G | WIFI 6 | BT 5.1 | NFC | USB-C 2.0 AUTONOMÍA 5000 mAh | 20W de carga

La tapa trasera del Moto G100 cambia de color dependiendo del ángulo de visión | Fuente: RPP

Moto G100 en diseño: Una piel que cambia con gracia

Ya habíamos tenido la oportunidad de comentar sobre el esmerado diseño del Moto G100 durante nuestra primera toma de contacto, y la sensación no ha cambiado. Este “verde boreal” se rebela ante la luz y ofrece diversos colores en función del ángulo de visión.

Al lado derecho encontramos los botones de volumen y bloqueo | Fuente: RPP

Sin embargo, la larga convivencia ya nos arroja algunos detalles. Para empezar, el equipo solo cuenta con un parlante inferior, privándonos del sonido estéreo que, en modelos de la misma categoría, encontramos por defecto. El botón para el asistente de Google ha sido ubicado a la izquierda, un acierto para diferenciarlo del resto. Además, tenemos un borde libre de antenas en tira que, asumo, deben estar ocultas bajo el borde de plástico.

En la parte inferior contamos con un puerto para audífonos, el ingreso para USB-C y el único parlante del dispositivo | Fuente: RPP

Es un dispositivo macizo al agarre, y lo bueno es que ahora añaden un soporte para repeler agua, sin llegar a la certificación IP68. En el empaque nos encontraremos con un protector de gel y un cable HDMI a USB-C. ya hablaremos de esto más adelante.

Moto G100 en pantalla: 90 hercios nos dejan con ganas de más

Bajo luz directa se puede ver contenido | Fuente: RPP

Si bien tenemos un panel FullHD+ de gran tamaño, Motorola nos deja con 90 hercios en tasa de refresco. Por un lado, el equipo se siente mejor que aquellos con 60 hercios y consume menos energía – en teoría, según veremos – que los de 120 hercios. Pero se nota que no los tiene.

La respuesta táctil va bastante bien en este Moto G100 | Fuente: RPP

Pasé del POCO F3 a este equipo – ojo que son dispositivos muy parecidos en especificaciones -, e inmediatamente recibí esos dos golpes: IPS de 90 Hz. No es un panel malo, y reafirmo lo que dije en la toma de contacto. Además, este equipo viene por debajo del nuevo “linaje” Edge 20 que, espero, tengamos a prueba pronto y no de manera tan dilatada como este G100.

El "Always on DIsplay" de Motorola sigue siendo el mejor del mercado | Fuente: RPP

En líneas generales, tendrás un buen panel bajo luz intensa, colores vivos y sin problemas de visionado en ángulo gracias a su soporte para HDR10 y una iluminación tope de 590 nits. Aunque, como adelanté, ya hablaremos de su impacto en la autonomía.

Moto G100 en software: limpio, simple y “Ready4”

Un launcher tradicional en Motorola: Android Stock | Fuente: RPP

Hay poco que añadir sobre la gestión de Motorola en software y su inteligente apuesta por un “Android Puro”. En este caso, Android 11 va sin añadidos invasivos.

El espacio "Moto" concentra las novedades de Motorola | Fuente: RPP

Por un lado, Motorola añade todo en el espacio “Moto”, en donde explica claramente las adiciones en intangibles, siempre respetando el desempeño de Android By Google, y reforzado con los útiles gestos. De acuerdo con cifras de Moto, al menos 4 de cada cinco usuarios usan uno de los gestos en su día habitual.

La capa MyUX es simple y limpia, muy similar a Android Stock | Fuente: RPP

Por otro lado, Moto añade a la interfaz My UX esta útil barra lateral de accesos rápidos a una doble pulsación del botón de bloqueo/sensor de huellas, una decisión que me parece acertada para la manipulación de un smartphone con pantalla por encima de las 6,5 pulgadas y de grosor considerable. Además, tenemos los parches de seguridad actualizados. Ojalá otros modelos de Motorola tengan este tremendo beneficio.

Esta es la interfaz principal de Ready4, el acceso a las opciones de escritorio | Fuente: RPP

Ahora, veamos Ready4. Al conectar el G100 con el cable HDMI – punto para Motorola por incluirlo en el empaque – trememos acceso a una suite completa y, por primera vez, limpia de “Android para Escritorio”, con líneas de diseño muy similares a la interfaz tradicional para smartphones. Esto es un trabajo generado con ThinkShield de Lenovo, que también desarrolla estas soluciones simplificadas de workstation desde el smartphone y que da soporte a toda la interfaz con un monitor alimentado por el propio teléfono en energía y datos.

Esta es la ventana de multitarea | Fuente: RPP

Para empezar, las notificaciones y el menú emergente comparten las líneas que ya hemos visto en Samsung DeX y EMUI PC, aunque este concepto de Moto es más cercano a Google. Desde esta suite, podemos acceder a nuestras apps a pantalla reducida o completa, notificaciones de todo tipo, multitarea y una serie de detalles propios de un teléfono, pero Moto va un paso más allá.

Podemos ejecutar las apps del teléfono en pantallas independientes | Fuente: RPP

Con un acceso directo entramos a un hub de Moto en el que contamos con cuatro apartados: Escritorio, juegos, multimedia y llamadas. Cada uno integra las apps que encajan con la categoría. Eso sí, por alguna razón, no pude echar a andar Airline Commander en modo “Ready4”.

Mientras capturaba pantalla pude emparejar teclado y mouse vía Bluetooth | Fuente: RPP

Sin embargo, la mejor optimización se encuentra en el apartado de videollamadas, ya que Motorola añade un seguimiento de objetivo desde los lentes, y funciona con WhatsApp, Telegram, Duo o cualquier otro servicio. Si te mueves, la cámara te sigue: simple y genial.

En la ventana de videollamadas tenemos un menú de control para la configuración de la toma | Fuente: RPP

Creo que Motorola ha dado en el clavo para permitir que la gente pueda extender el uso más allá del teléfono. Este sistema permite, mediante bluetooth, emparejar ratones y teclados, pero además controles de juego. Vale la pena ya tener un equipo capaz de hacer esto, aunque el lado negativo es que los nuevos Edge ya cuentan con este sistema de manera inalámbrica, y este G100 no ha recibido ese soporte por el momento, pese a tener el mismo procesador.

Moto G100 en cámaras: un angular con concesiones

Así luce el arreglo trasero del Moto G100 | Fuente: RPP

Cuando pude probar el Moto G100 en esa primera oportunidad, inmediatamente me lamenté por una cosa: tomar fotos de noche. Ahora, con tiempo y calma, pude finalmente saber su comportamiento. Ya llegaremos a eso también.

Foto en contraluz directa con lente principial | Fuente: RPP

Foto con lente principal | Fuente: RPP

A favor, este Motorola tiene un sensor principal de 64MP muy luminoso. Rápido para el enfoque, estable para el video y sin problemas para las fotos cercanas o lejanas. Va bien.

Foto en modo retrato | Fuente: RPP

Foto con lente principial con luz de día | Fuente: RPP

Foto con lente principial con luz de día | Fuente: RPP

Primer plano con lente principal | Fuente: RPP

El lente gran angular reduce ligeramente la calidad del color, pero es capaz de mantenerse a la altura del lente principal en temas de color y distorsión.

Para registrar fuentes de distinto color, el lente angular hace un gran trabajo | Fuente: RPP

Foto con lente gran angular | Fuente: RPP

Foto con lente gran angular | Fuente: RPP

Foto con lente gran angular | Fuente: RPP

Foto con lente gran angular | Fuente: RPP

El lente macro se soporta de un útil aro LED que mejora el resultado de las fotos. Más allá de registrar tomas con el sensor, su uso como lente de gran aumento para ver componentes de PC en la placa o pequeños espacios fue tremendo. Motorola, con esto, destroza a otros sistemas de fotografía cercana.

Detalle tremendo: un flash LED en el lente macro | Fuente: RPP

Para esto sirve un foco LED en el lente macro. Todas las marcas deberían añadir uno | Fuente: RPP

Ojo de perro con lente macro | Fuente: RPP

Erizo de mar con lente macro | Fuente: RPP

Foto con lente macro | Fuente: RPP

Foto con lente macro | Fuente: RPP

Foto con lente macro | Fuente: RPP

Foto con lente macro | Fuente: RPP

Macro con foco LED | Fuente: RPP

Llegamos a la noche, y aquí hay algunas concesiones que, pese a la presencia de un Snapdragon serie 8, Motorola hace. Para empezar, no podemos usar el lente gran angular de noche, y eso no me lo explico hasta ahora. Por otro lado, el algoritmo que potencia el efecto nocturno no suele entregar un resultado tan balanceado como el del lente principal en automático. Así que, por ese lado, usaré una frase que ya conocen en Motorola Perú: “tengo sentimientos encontrados con este sistema”.

Foto en modo automático | Fuente: RPP

Foto con "Modo noche" | Fuente: RPP

Foto con "Modo noche" en larga exposición | Fuente: RPP

Foto en modo automático con mínima luz | Fuente: RPP

Foto con "Modo noche" en la misma posición | Fuente: RPP

Foto en modo automático | Fuente: RPP

Foto en modo automático | Fuente: RPP

Foto con "Modo noche" | Fuente: RPP

Foto con "Modo noche" | Fuente: RPP

La cámara delantera es doble, y mientras haya una luz estable todo irá bien. El lente principal de 16MP es realmente bueno en situaciones de poca luz, pero el gran angular delantero es bastante pobre de noche. Por otro lado, las fotos bajo luz LED RGB no logran acercarse, ni de lejos, al color del ambiente y, por momentos, tenía saltos a azul repentinos en video. Motorola me comentó que esto último ha sido enviado a revisión.

Así resalta el doble juego de cámaras delanteras | Fuente: RPP

Foto con lente delantero principal | Fuente: RPP

Foto con lente delantero gran angular | Fuente: RPP

Foto con lente delantero gran angular | Fuente: RPP

Con luces RGB el lente gran angular tiene problemas para dar un balance de blancos eficiente | Fuente: RPP

Foto con lente delantero principal | Fuente: RPP

Lente delantero principal de noche | Fuente: RPP

Lente gran angular delantero de noche | Fuente: RPP

No es un mal conjunto de cámaras, y responde bien a todo lo que necesitas. Pero si lo que necesitas es un gran angular que funcione de noche y un balance de blanco eficiente y estable en el sensor delantero, pues no lo tendrás aquí.

Moto G100 en rendimiento: listo para casi todo

Sí, hay un salto tremendo con el Snapdragon 870, y reafirma la presencia de este modelo vaticinado por Buniac a finales del año 2020: “Motorola tendrá un Moto G con Snapdragon serie 8”. Para empujar lo que has visto en proceso, los 8GB de RAM son la compañía ideal para la ejecución de tareas pesadas.

Podemos trabajar a pantalla partida sin limitaciones | Fuente: RPP

Para juegos, tanto en Ready4 como en el panel del equipo, la potencia gráfica era más que suficiente. Obvio que Genshin Impact siempre va a consumir más recursos, pero juegos con buena gráfica menos exigentes corrían sin sobresaltos y con un excelente render. Eso sí, un ligero incremento de la temperatura en la parte del equipo cercana a los lentes ocurre, pero nada que el equipo no disipe al poco rato.

Esta es la velocidad 5G obtenida en nuestras pruebas | Fuente: RPP

La conectividad en 5G y WiFi6 es notable, y ha sido el Moto más estable que he usado en años. Para Bluetooth y el emparejamiento de relojes o audífonos, no ha habido mayor problema.

Mediante el sensor de huellas podemos llamar a este submenú | Fuente: RPP

El sensor de huellas va bien, pero he tenido más problemas para el reconocimiento del índice izquierdo, a diferencia del pulgar derecho que uso habitualmente para el desbloqueo. Ese es un problema que noto siempre cuando las marcas apuestan por lectores de huella bajo el botón de bloqueo.

Una pena que no tengamos un parlante en la parte superior para el estéreo | Fuente: RPP

La multimedia se asegura con el panel, gracias a su tremenda calidad de color y luminosidad, pero se extraña la presencia de un parlante estéreo. En esa gama de precios, un sistema de dos bocinas siempre será mejor.

Con "Ready4" Motorola se mete en un nuevo mercado, empujado por Lenovo | Fuente: RPP

Es un titán, pero con sacrificios. Entiendo la estrategia de Motorola por impulsar su modo “Ready4”, pero elementos convenientes como un sonido estéreo y un sensor mejor ubicado pudieron hacer la diferencia a favor. En esa gama de precios tenemos lector bajo pantalla y sistema doble de parlantes, junto con paneles AMOLED.

Moto G10o en autonomía: día entero y no pidamos más

El equipo cuenta con "Turbo Power" para la carga rápida | Fuente: RPP

En todo mi tiempo de prueba con el Moto G100, pocas veces rebasé el día de uso. Casi siempre andaba entre las 6 de la mañana y las 10 de la noche con cifras cercanas al 20%. Debo aclarar que estuve con los 90 hercios y 5G activo, así que eso podría explicarlo.

Los 5000 mAh son suficientes y casi justos para el día entero de uso sin contratiempos | Fuente: RPP

El cargador de 20W que se incluye en la caja nos da un rango de hora y media para la carga completa, sobrepasando un punto porcentual por 40 segundos en el tramo entre el 0 y el 80%, mientras que en el último tramo desacelera hasta los 3 minutos por punto porcentual de carga.

Aun Motorola nos debe un hiper salto a los 30W desde la caja, pero eso llegará con los nuevos modelos de gama alta.

Moto G100 ¿Vale la pena?

Pese a ser un imán de huellas, el desempeño del equipo es notable | Fuente: RPP

Junto con el Moto G 5G, es el equipo más sólido de la submarca de Lenovo en la gama media. Sin embargo, hay detalles como la tasa de refresco, las cámaras de noche y la autonomía que me dejan con varias dudas, frente a un A72 de Samsung o un POCO F3 de Xiaomi, competidores directos. Si buscas algo como Ready4, es el equipo que debes comprar, pero no siento que eso sea para todos, o que sea de uso imperativo.

Eficiente, rápido, cámaras dentro de lo esperado, software de escritorio, Android puro y de tremendo look son sus principales atributos, y no son pocos. Si puedes convivir con las fotos de noche y la vida útil de la batería, es el equipo que buscas.

* Equipo cedido a préstamo por Motorola Perú desde el 16 de julio hasta la publicación de la reseña. Precio en el mercado: 3049 soles liberado en Claro.