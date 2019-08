Esta es la opinión de NIUSGEEK sobre el LG G8S | Fuente: RPP

LG no la está pasando bien en la división de móviles. Luego de caer en ventas este 2019, y desplegar su nueva generación de smartphones detrás de la competencia, intenta mantener el interés de los usuarios con diferenciales arriesgados. Gracias a LG Perú tenemos al LG G8S, el equipo de alta gama de la compañía y estas son nuestras impresiones.

Antes de este análisis, repasemos las especificaciones:

Así luce la tapa trasera del LG G8S | Fuente: RPP

Un diseño que necesita una dieta lateral

Si lo comparamos con el G7, el salto en diseño es abismal y más cercano a la línea premium “V” que los surcoreanos presentan en la segunda parte del año. Hablamos de un equipo rodeado de Gorilla Glass 5 (adelante) y 6 (atrás) junto a un marco de aluminio. Eso sí, es una pena que este modelo de LG haya perdido la certificación militar STD-810G del modelo anterior.

Puerto para audífonos, USB-C y parlante en la parte inferior | Fuente: RPP

Botones de volumen y Google Assistant | Fuente: RPP

Tenemos un orden parecido al G7 del año pasado, pero con un cambio radical: la ubicación del botón de bloqueo. Está muy arriba, casi como de salida del lateral derecho y por encima de la bandeja SIM y microSD. El resto sigue igual: botones de volumen y Assistant a la izquierda, audífonos y USB-C en la parte inferior, junto a la bocina.

Sensores fotográficos y sensor de huellas | Fuente: RPP

Si lo comparas con el S10 o el P30, pues resulta un poco más ancho al agarre, y en esta proporción de pantalla los teléfonos más angostos siempre se sienten mejor a la mano, sobre todo cuando la pantalla termina en una curva lateral sobre el vidrio. Aquí tenemos una integración menos fina entre el panel y el borde, y se nota más al extender el agarre.

Este equipo es un imán de huellas, así que usa el case | Fuente: RPP

Tengo sentimientos encontrados con el diseño en general. Por un lado, tiene un precioso acabado en este tono negro, que refleja las luces como pocos, en un año lleno de color en la parte trasera. Sin embargo, extraño ese atrevimiento de las marcas líderes en este dispositivo, que termina siendo más sobrio que la competencia. Es lo más parecido que vas a encontrar, en sensación de toque y uso, al iPhone XR.

La pantalla más cumplidora de LG

Es la primera pantalla OLED en un LG G | Fuente: RPP

Por fin, y después de siete versiones, los creadores del OLED le ponen uno a su teléfono, pero nos quita resolución frente a los modelos previos. El panel se queda en un FullHD+ compatible con HDR10 y Dolby Vision.

El notch sobresale en esta edición | Fuente: RPP

No es el mejor panel, pero funciona realmente bien a esa resolución y con una gran calidad de color. Y, aprovechando el contraste alto que las OLED logran, los modos de color se lucen realmente. El aditivo “TrueView” permite que la emisión de luz del panel coincida con la iluminación ambiental.

Este LG G8S se integra muy bien al asistente de Google | Fuente: RPP

Los modos de color ayudan a un boost de intensidad en los colores, que se aprovecha en la multimedia. Y hablando de multimedia, es una pantalla de buen color para Netflix y YouTube, así como para juegos e interfaces de lectura.

A pesar de lo estilizado, los marcos siguen siendo un poco anchos | Fuente: RPP

Quizás el punto negativo más evidente sea el notch, el espacio que LG dispone para una serie de integrados que veremos más adelante. Ese espacio, mas el tamaño del borde, nos dan la impresión de una pantalla no tan inmersiva como uno podría esperar.

El software requiere a gritos una nueva capa

Este LG G8S corre Android 9 Pie y LG UX 8.0 | Fuente: RPP

El equipo va con Android 9, y correo bajo una capa de personalización que, desde hace media década, añade casi lo mismo. Son pocas las evoluciones de LG en este apartado, si comparamos esta versión con la del G5, por ejemplo.

El launcher de LG es poco práctico y un poco anticuado, frente a otras interfaces | Fuente: RPP

Sin embargo, su launcher es nada invasivo y restrictivo cuando usamos Nova, o cualquier otro lanzador. Por defecto, siempre uso Nova Launcher en los LG y no me ha generado problemas, como sí ocurre con EMUI, por ejemplo.

La "Z Camera" incluye sensores de proximidad y profundidad para la interacción con Hand ID y Air Motion | Fuente: RPP

Lamento que esta versión no lleve de manera nativa un modo oscuro optimizado en todas las áreas. Para empezar, hay que descargar un tema de terceros, lo que ya genera inconsistencias con parte de la interfaz.

El launcher no integra un "modo oscuro" como otras marcas | Fuente: RPP

Lo bueno es que muchas líneas de Android Stock se respetan. El asistente, Lens, y gran parte de la suite de Google para teléfonos van realmente bien. Además, los gestos de navegación de Pie también están corriendo en este software.

LG incluye QuickCapture, su sistema de captura de pantalla sobre Android | Fuente: RPP

En el apartado de “Extensiones”, LG concentra los atajos y añadidos para complementa la navegación con una barra flotante, el Smart Doctor, el apartado de “Doble App”, una útil suite de grabación de pantalla, su solución “Content Awareness” para conexiones automáticas en lugares de confianza y acciones asociadas a la geolocalización, y el nuevo “Air Motion”.

Air Motion usa los sensores frontales para manejar el teléfono sin manos | Fuente: RPP

En este punto quiero ir despacio, porque LG ha implementado un sensor de profundidad que identifica movimiento. Junto al sensor fotográfico delantero, se aloja el sistema “Z Camera”, una serie de componentes de captura de gestos y profundidad de objetos frente al lente.

Al lado de la cámara delantera se aloja el parlante y los sensores | Fuente: RPP

En este apartado, aparece el Hand ID, un sistema biométrico que “analiza el patrón único de tus manos” para activar el smartphone con un simple barrido sobre pantalla.

Air Motion te permite abrir aplicaciones con un gesto, como Spotify o YouTube. La idea es escoger entre dos aplicaciones pree establecidas en el apartado “Content Awareness” para escoger una opción.

Air Motion permite cambiar de canción, poner pausa, contestar llamadas, detener alarmas y otras tareas | Fuente: RPP

Podemos pausar o quitar una alarma, contestar o colgar una llamada, capturar pantalla, tomar una selfie o subir y bajar el volumen de una aplicación. Cada app integra un par de opciones que puedes usar.

Podemos cambiar de app con solo un movimiento de mano sobre el sensor | Fuente: RPP

Todo esto es, evidentemente, propenso a fallos. Y falla. Y mucho. Durante estas tres semanas de uso, usé Hand UI un par de veces: cuando lo instalé, y cuando intenté usarlo. Nunca más me funcionó.

La barra luminosa bajo el lente aparece cuando no la llamas, pero desaparece cuando la necesitas. Para subir el volumen, por ejemplo, cogía el teléfono con la mano izquierda y usaba la derecha para ejecutar el Air Motion. Lo alucinante era que, poniendo la mano izquierda en ese lugar, era más fácil usar los botones de volumen físicos que quedaban bajo mi pulgar de manera orgánica.

Smart Doctor incluye soluciones nativas para el teléfono | Fuente: RPP

Aun con ese “desbalance”, solía encontrar esta opción como “abrebocas”, pero no va más allá de ser una función llamativa, y nunca la usaría como una condición realmente orgánica. Es un integrado que le da más seguridad al equipo cuando usamos el “Face Unlock”, pero creo que han pecado de optimistas con los controles gestuales.

Rescato, por encima de todo, la optimización que hace el “Smart Doctor” en el equipo. Va rápido, resuelve bien y ayuda mucho a gestionar al equipo.

El esmero en la cámara es evidente

Los tres sensores del modelo LG G8S | Fuente: RPP

Desde la edición pasada, estaba más que contento con los lentes de LG. Este año, junto con la evidente tendencia a tres lentes, vemos un equipo potenciado por varios frentes.

El software de cámara permite pasar por varios modos | Fuente: RPP

La cámara incluye hiperlapso, control manual de vídeo, modo noche y varias opciones más | Fuente: RPP

El triplete de lentes no solo funciona bien, sino que también va rápido. Dispara y graba sin contratiempos, y su calidad de color es realmente buena. En esta edición, la integración con Google Lens es más profunda, y el ángulo de visión para fotos y videos mejoró considerablemente.

Google Lens viene incorporada a la suite de cámara | Fuente: RPP

El modo noche es un poco más conservador, a diferencia de lo que vemos en los procesos del S10 Plus, el P30 Pro o el mismo One Plus 7 Pro. Es menos intenso, pero se ve más natural. Sin embargo, el lente teleobjetivo sufre en condiciones de poca luz y pierde mucho detalle.

Disparo con lente principal y HDR | Fuente: RPP

Lente gran angular y HDR | Fuente: RPP

Disparo con lente angular con luz artificial | Fuente: RPP

Toma en gran angular | Fuente: RPP

Toma con lente principal | Fuente: RPP

Toma con teleobjetivo de 2X | Fuente: RPP

Lente gran angular con luz interior y neón | Fuente: RPP

Primer plano con el lente principal | Fuente: RPP

Lente principal en ambiente con diferente tipo de luz | Fuente: RPP

Lente gran angular | Fuente: RPP

Lente principal en primer plano | Fuente: RPP

Teleobjetivo 2X | Fuente: RPP

Lente gran angular con luz natural y artificial | Fuente: RPP

Lente gran angular con poca luz y sujetos en movimiento | Fuente: RPP

Uno de los filtros que la suite de cámara incorpora | Fuente: RPP

Lente gran angular | Fuente: RPP

Primer plano con el teleobjetivo 2X | Fuente: RPP

Disparo automático con gran angular | Fuente: RPP

Lente principal y objeto en primer plano y fondo desenfocado | Fuente: RPP

El lente angular no enfoca, pero tiene gran detalle respecto a la generación anterior. Es un buen trio de cámaras, sin duda. Eso, sumado a la protección IP68 y su batería, hacen de este equipo un gran compañero de viajes para fotos y videos.

Modo noche en lente principal y ambiente de poca luz | Fuente: RPP

Modo noche con exposición ligeramente prolongada | Fuente: RPP

Lente principal con muy poca luz | Fuente: RPP

Lente gran angular con poca luz artificial | Fuente: RPP

Lente gran angular en disparo automático con poca luz | Fuente: RPP

Disparo automático con lente principal en ambiente de poca luz | Fuente: RPP

Modo noche en lente principal con luz ambiental de sala de cine | Fuente: RPP

Y hablando de videos, LG siempre se ha diferenciado del resto de marcas por un detalle – geek, pero gran detalle – y es el control manual de todo. En este modo, tenemos monitoreo de audio, limitador de frecuencias, zoom cinematográfico, filtros y varias opciones.

El modo manual en video añade varios parámetros ajustables | Fuente: RPP

La cámara delantera se apoya en su sensor de profundidad y va realmente bien. Extraño, eso sí, un lente angular como la primera generación de LG V10, pero hasta el momento es el mejor sensor que LG ha puesto en la parte frontal de un equipo. Punto.

La cámara delantera usa el sensor de profundidad para el disparo automático levantando la mano | Fuente: RPP

Su modo retrato levanta considerablemente la calidad en la noche, eso gracias a su sensor de profundidad. Notable.

Selfie con modo retrato de noche y luz artificial | Fuente: RPP

Selfie con luz artificial | Fuente: RPP

A diferencia de la tendencia, los surcoreanos mantienen el puerto para audífonos, así que podremos conectar micrófonos para mejorar nuestra producción de video.

¿Qué tanto daño le hace el software al rendimiento?

El LG G8S mantiene un sonido estéreo muy bien balanceado | Fuente: RPP

Poco, pero le hace daño. Este equipo lleva un Snapdragon 855, 6Gb de RAM y 128Gb de almacenamiento interno, credenciales de peso para cualquier equipo hoy. Va fluido, muy rápido en procesos y cambio de apps sin cierre.

Juegos muy pesados corren sin problemas | Fuente: RPP

Sin embargo, la capa de personalización de LG está llena de transiciones que solo sirven para crear un efecto y para nada más. Cambié a Nova Launcher, y el teléfono era realmente otro.

Tip: cambia a un launcher más ligero | Fuente: RPP

Tiene radio FM, y eso se agradece siempre. Además de contar con NFC y Bluetooth 5, tenemos un equipo que no pierde conectividad. Tuve la chance de llevarlo a Nueva York y perdió pocas veces la conexión.

El trabajo a pantalla partida va realmente fluido | Fuente: RPP

No suena tan bien como el hermano G8, que lleva un boom sound bajo pantalla heredado del G7. Sin embargo, se disfruta el contenido en un estéreo impecable. Eso sí, si se cae al agua se va a quebrar un poquito el sonido. Hay que esperar a que seque la bocina.

Los juegos van muy bien, y la calidad gráfica en combinación con OLED es sobresaliente. El tamaño ayuda a que los controles estén a mano y no hay molestia en el uso del equipo a diario.

Este equipo cuenta con un panel "Always On" compatible con gifs y otros iconos | Fuente: RPP

Seguramente será duro lo que voy a decir en este momento, pero este equipo comenzó realmente a gustarme cuando desactivé todas las opciones que LG quiere que use. Quité el Air Motion, el Quick Capture, su launcher, sus interacciones con el entorno y comencé a usarlo con más ganas. Tremendo. Incluso su Always On Display se porta bien, y de manera muy útil. El día que LG decida ser Android One con el hardware del momento, será imparable.

Por fin tenemos autonomía de la buena en LG

No lleva carga reversible pero sí carga inalámbrica | Fuente: RPP

La implementación de un panel OLED FullHD+ impacta positivamente en la gestión energética, y eso se nota en todo momento. Ha sido la primera vez que mi obsesión por las “baterías de LG” no apareció nunca.

Así se ve una jornada promedio de uso con el LG G8S | Fuente: RPP

Sus 3550 miliamperes son suficientes para un día promedio, y eso en LG es algo a resaltar, pues hasta el G7 sufríamos con 8 o 10 horas de vida, no más. Es la primera vez que tengo un equipo de alta gama “G” que llega con 30% de jugo bajo el chasis al final de mi jornada.

El equipo lleva 3550 mAh bajo el chasis de vidrio | Fuente: RPP

Cuenta con carga rápida 3.0 y carga inalámbrica de 18 watts, una velocidad más que suficiente para tener en hora y media una carga total. Y, a diferencia de las generaciones previas, no calienta para nada, a pesar de la tapa trasera de vidrio.

¿Vale la pena?

Este equipo ya se ofrece en el mercado peruano | Fuente: RPP

Pues depende. Por un lado, estamos hablando de un equipo de gama alta, con Snapdragon 855, tres lentes y 128GB de almacenamiento con sensor delantero 3D. Sin embargo, los desbalances en software, el Air Motion y la interfaz anticuada no me ayudan mucho a decantarme por él.

El LG G8S podrá actualizarse a Android 10 Q, y recibe actualizaciones de seguridad constantes | Fuente: RPP

Es un equipo que puede interesarle a alguien que quiera una experiencia multimedia óptima en audio y video, que requiera seguridad biométrica más avanzada en el lente delantero y que no desea caer en la tendencia del “sensor de huella bajo pantalla”. Por lo demás, creo que LG aun carece de un equipo redondo y convincente.

Es un equipo cómodo y compacto, pero no destaca por un feature que sea realmente superior a otros | Fuente: RPP

Su diseño destaca, pero no es suficiente con modelos más estilizados. Su pantalla es muy buena, pero hay paneles de mayor calidad hoy en el mercado. Su procesador es el tope del año y su rendimiento es muy eficiente, pero el software no me deja disfrutar al 100% este equipo. Al menos eso quería.