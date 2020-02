Sony y Amazon se suman a los ausentes en el Mobile World Congress 2020. | Fuente: Sony/Amazon

Además de la posible reducción de personal de Samsung que asistirá al Mobile World Congress 2020, más compañías han confirmado su retiro del importante evento. De esta forma, tanto Sony como Amazon han revelado su inasistencia al congreso de telefonía móvil ante el riesgo que supone el brote de coronavirus que aqueja a China y se expande rápidamente por el mundo.

La compañía japonesa confirmó la noticia a través de un comunicado de prensa en el que indica los motivos detrás de su retiro del evento. “Dado que priorizamos la seguridad y bienestar de nuestros clientes, socios, prensa y empleados, hemos tomado la difícil decisión de retirar nuestra participación del MWC 2020 en Barcelona, España” mencionó Sony.

No obstante, la firma confirmó que presentarán sus novedades vía YouTube. Este detalle indicaría que Sony tenía planes para revelar un nuevo equipo móvil en el evento -el rumoreado Xperia 5 Plus- pero finalmente no podrá mostrarlo en el escenario principal del MWC 2020 y en su booth por medidas preventivas ante el coronavirus.

Otro golpe al Mobile

Por otro lado, la compañía tecnológica Amazon también dio un paso al costado y anunció que no irá al evento por el brote del coronavirus y los riesgos que representa para sus empleados y socios. La compañía de Jeff Bezos no contaba con una enorme participación en el congreso pero su retiro representa otra baja de cuidado para la feria.

Aunque varios nombres importantes han decidido retirarse del MWC 2020, el evento aún contará con la participación de otras compañías del rubro de la tecnología como Huawei y Samsung. Recuerda que NIUSGEEK cubrirá el evento y te traerá las novedades más relevantes presentadas en la feria barcelonesa.

