Los nuevos C, G y X Nokia son oficiales | Fuente: HMD

Nokia siempre ha sido una marca inquieta en la industria móvil, y cada cierto tiempo van apuntando a nuevos paradigmas dentro de la industria. En 2021, tras el éxito de las líneas basadas en número – como el estupendo Nokia 5.3 que reseñamos -, la firma finlandesa quiere reacomodar su estrategia en una nueva saga basada en un nuevo lema “Love it. Trust it. Keep it”. Nokia presenta las nuevas líneas C, G y X. Sí, como Motorola.

En este caso, las nomenclaturas responden a necesidades distintas. Para Florian Seiche, CEO de HMD Global, la idea es satisfacer la demanda básica de todo usuario: “Queremos que a la gente ame sus teléfonos. Queremos que el consumidor confíe en que ponemos la seguridad en el corazón de todo lo que hacemos- los Smartphones Nokia incluyen actualizaciones de seguridad y software para un extra de paz mental. Y queremos que la gente mantenga sus teléfonos por más tiempo, gracias a nuestro distintivo de durabilidad”.

Tres líneas en la base del mercado

En este nuevo catálogo, Nokia propone tres letras que marcan la dinámica de cada segmento: La C es una gama básica que busca añadir valor agregado a los usuarios que, por primera vez, optan por un smartphone. En este caso, Nokia apuesta por Android 11 Go Edition, una pantalla de 6,5 pulgadas en resolución HD+ y una batería suficiente para el día de uso. Unisoc será la empresa que añada el procesador bajo los C10 y C20, cuyo valor estará desde los 75 y 109 euros respectivamente.

Estos son los nuevos Noka C10 y Nokia C20 | Fuente: RPP

Como siguiente etapa, Nokia presenta la serie G enfocada en autonomía. Tanto el G10 como el modelo G20 cuentan con una batería de 5050 mAh, que alimentará al procesador MediaTek G35 y la pantalla IPS de 6,5 pulgadas. Esta línea, de acuerdo con Nokia, está diseñada para aquellos que busquen mantener una autonomía de hasta tres días. El precio de salida del G10 es 149 euros, mientras que el G20 se vende desde los 179 euros.

Esta es la nueva línea G: G10 y G20 | Fuente: RPP

Qualcomm recién aparece en la punta de la propuesta: la serie X. A diferencia de otras marcas, la gama alta de Nokia bajo esta nueva filosofía no es la gama más alta de Snapdragon, pues tenemos un 480 5G bajo el chasis de los X10 y X20. Además de añadir más poder de proceso y un lente gran angular al arreglo cuádruple de Zeiss, Nokia incorpora un botón para el asistente y carga de 10W para su batería de 4470 mAh. El nuevo X10 de 4GB de RAM y 64GB de memoria interna parte desde los 329 euros, mientras que el X20 de 6G/128 se vende a 379 euros.

Estos son los nuevos X20 - izquierda * y X10 - derecha - | Fuente: RPP

“Queremos que la gente mantenga su teléfono por más tiempo. Estos productos están construidos para durar por dentro y por fuera, gracias a nuestras promesas de actualización y durabilidad superior”, señala Stephen Taylor, CMO de HMD Global. “Buscamos que la gente siga amando su teléfono. Estoy orgulloso del nicho que hemos tallado dentro de este mercado extremadamente competitivo”.