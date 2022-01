NIUSGEEK tiene a prueba al OnePlus Nord N100 | Fuente: RPP

Pese a tus creencias, OnePlus no es una marca desconocida en Perú. Por años fue considerada como una compañía muy “geek” y de buenos argumentos en la gama alta de la telefonía móvil. Con el tiempo, la submarca de Oppo – básicamente comparten investigación y desarrollo – diversificó la estrategia en otros segmentos y apostó por la gama “Nord” en sectores económicos. Luego de un año de ser anunciado globalmente, el modelo básico Nord N100 llega a las manos de NIUSGEEK ¿Vale la pena?

OnePlus Nord N100: especificaciones técnicas

ONEPLUS NORD N100 TAMAÑO 164.9 x 75.1 x 8.5 mm PESO 188 g PANTALLA IPS 6,5" 720 x 1600 90 Hz | Gorilla Glass 3 OS Android 11 | OxygenOS 11.0.4 CPU Qualcomm Snapdragon 460 (11 nm) GPU Adreno 610 ALMACENAMIENTO 64GB | UFS 2.1 | expansión microSD RAM 4GB CÁMARA PRINCIPAL 13 MP, f/2.2, PDAF CÁMARA MACRO 2 MP, f/2.4 TOF 2 MP, f/2.4 CÁMARA DELANTERA 8 MP, f/2.0 CONECTIVIDAD 4G | WiFi AC | BT 5.0 | USB-C MULTIMEDIA Parlante estéreo | Radio FM SEGURIDAD Sensor de huella trasero AUTONOMÍA 5000 mAh | Carga a 18W

Chasis de plástico, módulo de cámaras y sensor de huellas | Fuente: RPP

OnePlus Nord N100: un diseño sobrio y ligero

Estamos ante un equipo de gama de entrada, pero que busca diferenciarse en diseño con ciertos detalles en construcción. Para empezar, contamos con un smartphone de plástico con terminaciones sobrias y mate – no es negro, sino “escarcha de medianoche” -, y que logra acomodar sus piezas en un grosor cómodo para el agarre.

En el borde izquierdo nos encontramos con los controles de volumen y la bandeja SIM | Fuente: RPP

La distribución de los botones ocupa ambos bordes laterales: bloqueo a la derecha y volumen a la izquierda, justo debajo de la bandeja SIM y microSD. Abajo, el puerto USB-C es acompañado del ingreso para audífonos y uno de los dos parlantes. Lo que me ha resultado extraño es que OnePlus siempre se distinguía por la inclusión de un slider a la izquierda que funciona muy parecido al del iPhone para administrar los perfiles de sonido y que, asumo por costos, no ha sido incluido en este terminal.

Así de evidente es el nivel SAR del equipo | Fuente: RPP

En la espalda destaca el arreglo rectangular de tres cámaras, el sensor de huellas y el clásico logo “1+” de la firma china. La caja incluye cable USB-C y cargador, pero no encontramos audífonos o una cubierta de gel. Lo que sí se añade es un papel que certifica el valor SAR o “tasa de absorción específica”, parámetro que determina la cantidad de radiofrecuencia que el cuerpo es capaz de absorber. Así de claro.

OnePlus Nord N100: La pantalla evidencia la gama

Nos enfrentamos a un panel HD | Fuente: RPP

El panel IPS que OnePlus coloca en este Nord N100 es de 720p y con una tasa de brillo regular, que incrementa los grises desde ángulos de visión más laterales y que, lamentablemente, no compensa el contraste. Hablamos de una pantalla de 6,5 pulgadas de 90 hercios en tasa de refresco, pero que no destaca por brillo y calidad de imagen.

Ahi está: pantalla a 90 hercios | Fuente: RPP

Eso sí, incrementando el brillo logramos balancear la escala de grises, pero no tendrás un contraste mejor. Eso en situaciones lumínicas muy intensas puede ser de ayuda, pero de noche tendrás esas regiones negras retroiluminadas, como todo IPS.

Contamos con una versión recortada de AOD | Fuente: RPP

La respuesta táctil anda a la par del equipo. Para jugar tendrás 8/10 dependiendo del arreglo de botones en cada app. En el caso de la lectura y el descanso visual, OnePlus añade la posibilidad de cambiar la calidez del panel y volver monocromo el contenido.

OnePlus Nord N100: OxygenOS, la diferencia en software

La tipografía clásica de OnePlus la encontramos en este Nord N100 | Fuente: RPP

Hace mucho que no metía mano a OxygenOS – de hecho, la última vez fue en 2019 cuando probé el OnePlus 7 Pro -, y da gusto ver que sigue siendo una experiencia estéticamente cuidada, con añadidos de personalización interesantes. Vale precisar que corremos con Android 11 en la base y que el equipo recibió antes de la reseña el parche de seguridad actualizado a diciembre de 2021. Nada mal.

Podemos personalizar todo el color de la interfaz | Fuente: RPP

Ya es tradicional encontrar en la interfaz de OnePlus los “acentos de personalización”, un detalle de color que resalta en el menú de configuración y en la barra de acceso rápido. Lo que sí me sorprendió ver – pero me decepcionó usar por la potencia del procesador – fue “Canvas”, una capa de personalización que permite usar una foto nuestra para obtener vectores blancos sobre un fondo negro, y que luego se convierte en la foto que escogimos cuando activamos la pantalla.

Canvas - a la izquierda - nos permite añadir una foto nuestra y generar un efecto de aparición a imagen completa | Fuente: RPP

Junto con eso, OxygenOS hace fácil el cambio de tipo de letra y la instalación de paquetes de íconos. Otro detalle que se pierde con el IPS es el reloj en pantalla ambiente, una serie de gráficos muy bien diseñados que aparecen con la pantalla en reposo. En AMOLED deben verse hermosos todos.

Los parches de seguridad andan al día | Fuente: RPP

OxygenOS incluye el sistema de gestos que ya hemos visto en la “familia BBK” y que nos ayuda a controlar las funciones del equipo sin necesidad de encender la pantalla, pues solo debemos dibujar una letra o una forma con el dedo y se ejecuta.

Podemos accionar diversas tareas dibujando letras sobre la pantalla apagada | Fuente: RPP

Esta versión añade la “respuesta rápida en modo apaisado”, con la que podemos enviar texto de manera veloz a Instagram, Telegram o WhatsApp sin abandonar lo que estamos viendo.

Podemos activar un modo de respuesta apaisado | Fuente: RPP

OxygenOS siempre ha sido una capa eficiente y que añade valor al ecosistema Android.

OnePlus Nord N100: Cámaras a las que no les podemos pedir más

Así luce el arreglo de cámaras del OnePlus Nord N100 | Fuente: RPP

Como ya puedes suponer, las cámaras del N100 responden a lo que ya hemos visto en la gama de entrada: un lente principal de 13MP que hace todo el trabajo, acompañado de un lente macro y un ToF. Sorprende que no tengamos más detalle en una marca que siempre ha cuidado el apartado fotográfico.

Foto con lente principal | Fuente: RPP

Foto con lente principal | Fuente: RPP

Foto con lente principal | Fuente: RPP

Foto con lente principal | Fuente: RPP

Foto con lente macro | Fuente: RPP

Foto con lente macro | Fuente: RPP

Foto con lente macro | Fuente: RPP

Foto con modo noche | Fuente: RPP

Foto con modo noche | Fuente: RPP

Foto con modo noche | Fuente: RPP

No voy a detallar el resultado obtenido en cada situación porque, valgan verdades, las fotos son muy similares en textura y profundidad, además del color y el rango dinámico. La cámara delantera de 8MP se somete a lo que ve, sin añadidos en proceso computacional ni manejo de HDR.

Foto selfie con luz de día | Fuente: RPP

El modo retrato genera un poco de ruido en la foto | Fuente: RPP

Foto selfie de noche | Fuente: RPP

En ese rango de calidad, otras marcas apuestan por lentes de 48MP en la parte trasera para mejorar el resultado final. Aquí el lente asume todo el trabajo, y queda corto en condiciones lumínicas adversas como la noche o el contraluz.

OnePlus Nord N100: Rendimiento con cuellos de botella

En mi vida había visto esta señal en un teléfono al cargar mi cajón de apps | Fuente: RPP

Contamos con un procesador Snapdragon 460 bajo el chasis, pero se siente un poco limitado por dos razones: la RAM de 4GB y el almacenamiento de 64GB. Esta combinación provoca que, en términos generales, el equipo no responda con velocidad a carga de información, y que el paso de pantallas o apertura de apps se sienta lento. Detalle curioso: me ha tocado ver una pantalla sin aplicaciones cuando he intentado abrir apps, lo que muestra que el equipo demora mucho en gestionar tareas simples.

Este es el rendimiento del Snapdragon 460 en este equipo | Fuente: RPP

Para conectividad, contamos con WiFi 5 y su estabilidad en banda de 5GHz, pero en redes móviles 4G he logrado resultados por debajo de los 80mbps. Para el bluetooth, los audífonos TWS que uso suelen desconectarse si pongo el smartphone en el morral o en los bolsillos.

La velocidad más alta que obtuve con el equipo bajo redes 4G | Fuente: RPP

Uno de los puntos a favor en este N100 es la inclusión de parlantes estéreo de buena potencia, y que permiten una buena reproducción de llamadas y música dentro de la gama de precios. En ese punto, la multimedia solo se ve mermada por la calidad de la pantalla. Lo bueno es que tenemos radio FM y puerto de audífonos.

El sensor de huellas no es el más rápido del mercado | Fuente: RPP

El sensor de huellas va dentro de lo que uno puede suponer con el tipo de smartphone que estamos reseñando: 7 de 10 intentos certeros y con un lento retorno al home. Está en un buen sitio, pero no es el más veloz. Con una competencia tan agresiva, la marca no debería descuidar tanto su gama de entrada.

OnePlus Nord N100: una autonomía que no debería ser problema

Podemos cargar el equipo a través del puerto USB-C | Fuente: RPP

Con 5000 mAh, el equipo ha sobrevivido a jornada y media sin sobresaltos. Bueno, con ese cuello de botella tampoco dan muchas ganas de usar el equipo. Pero he logrado mantenerlo con vida casi hasta las 10 de la mañana del día siguiente de carga, unas 28 horas en promedio. Eso sí, no te aventures a la carga de mediodía si vas a salir, porque solo tenemos 18W.

OnePlus Nord N100: ¿Vale la pena?

No parece ser la mejor representación del potencial de OnePlus | Fuente: RPP

Muy difícil, y tendrías que ser muy fan de la marca para justificar el pago por un equipo de esta configuración. En Amazon puedes encontrar el equipo a 149 dólares, pero hablamos de una frontera en la que podrías obtener teléfonos Poco, Xiaomi, ZTE o Motorola con plan y homologados. Veo poco probable recomendar un equipo de este rendimiento si no viene con una atractiva oferta de operador. Ojo, OnePlus es una ESTUPENDA MARCA y he probado algunos teléfonos suyos, pero este Nord N100 no da la talla para representarlos localmente.

* Equipo cedido a préstamo por Claro Perú desde el 15 de noviembre del 2021 hasta la publicación de la reseña. Precio y disponibilidad serán anunciadas próximamente por Claro.