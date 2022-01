NIUSGEEK tiene a prueba al Oppo Reno6 Lite | Fuente: RPP

Con la llegada de Oppo al mercado local, las condiciones en el mercado de la gama media siguen cambiando hacia el “campo seguro”, el modelo que balancea mejor la experiencia respecto a su rendimiento, precio y prestaciones. Bajo esa premisa, NIUSGEEK pone a prueba al Reno6 Lite, equipo de gama media ¿Vale la pena?

Oppo Reno6 Lite: especificaciones técnicas

OPPO RENO6 LITE TAMAÑO 160.3 x 73.8 x 8 mm PESO 175 gramos PANTALLA AMOLED 6,43" 1080 X 2400 | 60Hz | Hasta 800 nits OS Android 11 | ColorOS 11.1 CPU Qualcomm SM6115 Snapdragon 662 (11 nm) GPU Adreno 610 ALMACENAMIENTO 128GB | UFS 2.1 | expansión MicroSDXC RAM 6GB CÁMARA PRINCIPAL 48 MP, f/1.7, 26mm, 1/2.0", 0.8µm, PDAF CÁMARA MACRO 2MP f2.4 SENSOR TOF 2MP f2.4 CÁMARA DELANTERA 16 MP, f/2.4, 27mm, 1/3.09", 1.0µm MULTIMEDIA Parlante | Puerto 3,5mm | Radio FM CONECTIVIDAD 4G | WiFi AC | BT 5 | aptX | GPS | USB-C 2.0 SEGURIDAD Sensor de huella bajo pantalla | Reconocimiento facial AUTONOMÍA 5000 mAh | 33W carga rápida

Así luce la caja del Reno6 Lite | Fuente: RPP

Oppo Reno6 Lite: un diseño bien logrado

Este modelo “Rainbow Silver” luce muy bien y se siente realmente cómodo. La base trasera de plástico suave repele muy bien las huellas y nos entrega esta refracción que se ha vuelto popular entre los fabricantes, y contrasta bien con el marco de plástico brillante que rodea al panel.

Es realmente delgado y muy suave al tacto | Fuente: RPP

En ese borde, justamente, Oppo ha distribuido sus puertos y botones de manera similar al A54 que ya reseñamos. Botón de bloqueo a la derecha, control de volumen a la izquierda bajo la bandeja SIM y microSD; desplazando hacia el borde inferior al puerto de audífonos, el puerto USB-C y al único parlante del equipo.

El material refractante repele las huellas dactilares | Fuente: RPP

Para proteger al dispositivo, Oppo añade una cubierta de gel en el empaque. Dicho sea de paso, el tono usado para la caja se acerca mucho al clásico C-Tone o color “Tiffany & Co”, aunque un poco más virado al verde que al turquesa. Detallitos de la vida.

Oppo Reno6 Lite: la pantalla nos da y nos quita

Una pantalla de muy buena reproducción de colores | Fuente: RPP

Este AMOLED de 6,4 pulgadas FullHD+ entrega una buena calidad de color y niveles aceptables de luminosidad – hasta 800 nits bajo el sol -, además de añadir un lector de huellas bajo la pantalla que funciona bastante bien.

El borde inferior es ligeramente más ancho que el resto | Fuente: RPP

Sin embargo, no lo podemos tener todo en este Reno6 Lite y la ausencia evidente es la tasa de refresco a 90 hercios, limitando la fluidez a solo 60. Si bien puede ser imperceptible para alguien que nunca ha usado celulares con altas tasas de refresco, sí se nota que nos quedamos en 60. Más allá de esa ausencia, es un estupendo panel para el visionado y paso de apps, sobre todo porque la respuesta táctil va bien.

Oppo Reno6 Lite: ColorOS se luce en AMOLED

La versión ColorOS 11.1 viene con Android 11 | Fuente: RPP

Cuando probé el A54, nos quedamos con una grata impresión de ColorOS pero echamos de menos Android 11. En este equipo, afortunadamente, Oppo ya nos da la versión más estable y actualizada hasta enero de este año.

En el campo de personalización, podemos ajustar varios elementos de la interfaz | Fuente: RPP

Además de las funciones que vimos en la reseña anterior, el menú de personalización añade más opciones de color en los acentos de los menús y botones, una mejora heredada desde OxygenOS y que se luce con el panel AMOLED. Podemos cambiar la forma, el tamaño, la presencia del ícono y su tipo de letra.

Contamos con parches de seguridad hasta enero de este 2022 | Fuente: RPP

Las herramientas de conveniencia añaden el control de la música y acciones con pantalla apagada, junto con la activación de Google Assistant desde el botón de volumen.

En el apartado "Acerca del Teléfono" podemos añadir RAM | Fuente: RPP

Gracias al uso de un almacenamiento UFS 2.1, podemos añadir “RAM virtual” de manera eficiente en el equipo. En mi caso, opté por los 3GB adicionales pues nos permitía mayor estabilidad en el uso diario. Con 5GB sí había hipos en el rendimiento.

Oppo Reno6 Lite: Cámaras justas… solo justas

Así luce el triple arreglo de cámaras | Fuente: RPP

No es el mejor juego de cámaras, y la elección de un sensor de 48MP acompañado por un macro y un ToF lo ratifica. No significa que estos aditivos no mejoren la calidad de las fotos, pero sí echamos de menos un gran angular en esta gama de precios. El sensor tiene un rendimiento aceptable, de buen detalle, pero queda corto en variedad y varios pasos detrás cuando lo usamos de noche.

Foto con lente principal | Fuente: RPP

Foto con lente principal | Fuente: RPP

Foto con lente principal | Fuente: RPP

Foto con lente principal a 7x | Fuente: RPP

Foto con modo retrato y en contraluz | Fuente: RPP

Foto con lente macro | Fuente: RPP

Foto con lente principal de noche | Fuente: RPP

Foto con lente principal de noche | Fuente: RPP

Foto con lente principal de noche | Fuente: RPP

Foto con lente principal | Fuente: RPP

La cámara delantera es un poco más inestable cuando activamos el “Modo Retrato”, pero logra buenos resultados en situaciones controladas de luz.

El modo retrato sobreexpone el fondo | Fuente: RPP

Selfie de noche con mucha luz artificial | Fuente: RPP

Foto con cámara selfie | Fuente: ROO

Reitero, creo que este Reno6 Lite merecía un lente gran angular, al menos para darle variedad a su propuesta.

Oppo Reno6 Lite: La RAM mejora el rendimiento

Este es el rendimiento que logra el Reno6 lite | Fuente: RPP

Nos volvemos a encontrar, Snapdragon 662. Ya he mostrado mi opinión sobre este procesador de Qualcomm en varias reseñas, pero es la primera vez que lo uso con 6GB de RAM y la posibilidad de virtualizar más memoria. Debo decir que, frente a otros modelos con 4GB de RAM, el 662 se comporta de manera más estable. Ya me siento más tranquilo, saliendo de esa duda.

El registro de velocidades obtenidas en WiFi y 4G | Fuente: RPP

En temas de conectividad, he logrado un promedio de 200mbps bajo mi red inalámbrica, pero un desempeño por debajo de los 14mbps en redes móviles de Claro cercanas a mi casa, al menos en descarga – en “subida” llegué a 20 mpbs – y con registros promedio. En el caso del Bluetooth, contar con aptX ayuda a potenciar la conectividad con periféricos como TWS, y no he tenido mayor problema con caídas de señal.

El paso de la multitarea es fluido | Fuente: RPP

Lamentablemente contamos solo con una bocina en la parte inferior y no podremos logar un sonido estéreo, pero se incluye la “vieja confiable” radio FM mediante conexión a audífonos. Eso, sumado a la inclusión de un panel AMOLED, tenemos un combo más que decente para videos y juegos. Bueno, para juegos menos pesados como Airline Commander y Asphalt. Olvídate de Genshin Impact.

El sensor de huellas va bien y podemos configurar la animación | Fuente: RPP

El sensor de huellas va muy bien, pero mejor va el desbloqueo facial. En líneas generales, tenemos un equipo que no cuenta con argumentos poderosos para el gaming, pero sí para el consumo de contenidos con buenas prestaciones.

Oppo Reno6 Lite: Una autonomía sin sobresaltos

Podemos cargar el equipo a 33W | Fuente: RPP

Junto con una batería de 5000 mAh, Oppo añade un sistema de carga de 33W que, en términos prácticos, nos deja con poco más del 50% en media hora. Más allá de eso, y gracias a la combinación de componentes como el AMOLED a 60 hercios, la autonomía del equipo es sobresaliente y nos deja un margen más que bueno al final del día. En mi caso, estuve con niveles mayores al 30% desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche en uso promedio.

Oppo Reno6 Lite: ¿Vale la pena?

El equipo Oppo Reno6 Lite se ofrece con operadora en Perú | Fuente: RPP

Es aquí en donde remarco el “campo seguro” de este smartphone que, visto desde la gama de entrada, puede representar un salto interesante a un buen puñado de estupendas funciones. Sin embargo, el mercado se ha vuelto muy reñido en ese margen de precios, y es ahí en donde encontrarlo en catálogo de operador puede aliviar un poco las presiones de compra. Si te lo proponen en el bolo de portabilidad o renovación, es una apuesta a lo seguro.

* Equipo cedido a préstamo por Oppo Perú desde el 10 de enero hasta la publicación de la reseña. Precio en Claro: desde 959 soles en renovación y 1619 soles sin plan.