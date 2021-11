NIUSGEEK tiene a prueba al Oppo A54 | Fuente: RPP

A inicios de año, hablábamos de la invasión china que íbamos a presencia este año. Con la llegada de vivo, realme, Tecnomobile y Honor, nuestros pronósticos se cumplieron, aunque había un gran ausente: Oppo. Con la reducción en el alcance de Huawei y la casi omnipresencia de Xiaomi en todas las gamas, la gran corporación bajo BBK acaba de llegar al Perú con un equipo de gama media. La pregunta es: ¿será suficiente este A54 para enfrentar a los competidores actuales? Esta es la reseña de NIUSGEEK.

OPPO A54 TAMAÑO 163.6 x 75.7 x 8.4 mm PESO 192 g PANTALLA IPS 6.51" 720 X 1600 | 20:9 OS Android 10 | ColorOS 7.2 CPU Mediatek MT6765 Helio P35 (12nm) GPU PowerVR GE8320 ALMACENAMIENTO 64 o 128GB | expansión por microSD RAM 4 o 6GB CÁMARA PRINCIPAL 13 MP, f/2.2, 25mm, 1/3.06", 1.12µm, PDAF CÁMARA MACRO 2 MP, f/2.4 TOF 2 MP, f/2.4 CÁMARA DELANTERA 16 MP, f/2.0, 1/3.06", 1.0µm MULTIMEDIA Parlante | Radio FM SEGURIDAD Sensor de huella lateral | Reconocimiento facial CONECTIVIDAD 4G | WiFi AC | GPS | USB-C 2.0 | puerto para audífonos AUTONOMÍA 5000 mAh | 18W de carga

El efecto que logra la tapa trasera es fenomenal | Fuente: RPP

Oppo A54: Un diseño que se distingue por poco

Para Oppo, este equipo es la carta de presentación en el mercado peruano. La firma china apuesta por el estilo en dos tonos y un orden de botones distinto en los bordes, todo esto trabajado en plástico de buena calidad.

El acabado del equipo es muy esmerado | Fuente: RPP

En este caso, nos encontramos con los botones de volumen aislados al borde izquierdo y por debajo e la bandeja SIM, a diferencia del sensor de huellas que bloquea al equipo y que se aloja solitario en el margen derecho. Abajo se concentran los conectores para audífonos, USB-C y el único parlante.

Los botones de volumen se hallan al lado izquierdo del panel | Fuente: RPP

Como es costumbre, en la caja se incluyen una funda de gel, un cargador de 18 W y un audífono. La única condición que se destaca es la refracción de colores en la tapa trasera duotono de este modelo “Starry Blue”.

Oppo A54: Una pantalla con baja densidad de pixeles

En la esquina superior izquierda del equipo, cuando lo tenemos en vertical, se halla el agujero para la cámara delantera | Fuente: RPP

Aquí nos encontramos con un panel de 720p en resolución, aunque con una interesante tasa de brillo en exteriores, que permite un uso sin problemas bajo el sol.

Para la cámara los colores son ligeramente tenues, pero muy cercanos al tono | Fuente: RPP

No es un mal panel, pero es normal esperar esos tintes grises oscuros al mirar el equipo desde ángulos de visión más cerrados, haciendo que el contraste descienda. Además, la baja densidad de pixeles provoca una visualización menos cómoda para la lectura, sobre todo con fondo blanco.

Aquí vemos cómo este Oppo A54 debilita el contraste cuando lo vemos desde cierto ángulo | Fuente: RPP

La respuesta táctil está dentro de lo que uno espera en términos de combinación de componentes y calidad de pantalla: una pequeña latencia entre el gesto y la reacción en pantalla. Nada grave si vienes de un teléfono inferior, pero evidente cuando estás acostumbrado a potencia.

Oppo A54: ColorOS es muy familiar

Color OS es la capa de personalización de este Oppo bajo Android 10 | Fuente: RPP

Recordemos que Oppo es parte de una empresa más grande llamada BBK, y que también administra a marcas como vivo, realme y OnePlus. Parte del desarrollo de ColorOS mantiene la filosofía de sus “hermanas” realmeOS y FunTouchOS.

La interfaz principal de Color OS | Fuente: RPP

Antes de proseguir, el equipo viene con Android 10 en 2021. Oppo nos ha indicado que habrá una actualización pronto, pero si compras hoy el equipo no tendrás Android 11, solo parches de seguridad actualizados hasta agosto del 2021. Eso.

Marcando las apps podemos eliminarlas juntas | Fuente: RPP

Desde la personalización, ColorOS nos propone muchas modificaciones para adaptar nuestro propio estilo en el A54. Tal y como en realmeOS, podemos cambiare el tamaño de los íconos y su forma, además de eliminar los accesos de varias apps al mismo tiempo.

Podemos modificar la forma y tamaño de nuestros íconos | Fuente: RPP

La barra de accesos rápidos añade varias opciones para tener a mano funciones como la linterna, acceso al reloj o a revisión del almacenamiento. El look de estos botones, sin embargo, me evoca a Android KitKat.

Esos íconos cuadrados, señor mío | Fuente: RPP

Gran parte de las herramientas añadidas por Oppo en la pestaña de accesos | Fuente: RPP

Entre los elementos destacados de ColorOS, encontramos la posibilidad de configurar toques a pantalla apagada para realizar cambios de música, abrir apps o encender la linterna. Funcionan muy bien, y puedes configurar gestos personalizados para activar o desactivar tareas.

Estas son las tareas asociadas a gestos en pantalla | Fuente: RPP

Tenemos un optimizador nativo en Color OS | Fuente: RPP

Para nuestra seguridad, Oppo añade en ColorOS una app que nos permite medir la optimización del equipo, analizar las amenazas de archivos con código malicioso, liberar almacenamiento y añadir capas de seguridad a nuestros pagos.

La multitarea integra el consumo de RAM en el equipo y la posibilidad de bloquear la app ante un cierre de tareas y partir la pantalla para poner dos apps al mismo tiempo en la interfaz.

Multitarea: vemos el consumo de RAM en la parte inferior | Fuente: RPP

Tenemos una sección dedicada a juegos, para ordenarlos en librería y conocer el estatus de la conexión a Internet y la batería restante. Podemos configurar la capa para que pueda usarse sobre juegos sin necesidad de abandonar la partida y revisar la cantidad de fps que tenemos.

Suite para juegos en ColorOS | Fuente: RPP

La pantalla emergente para juegos ayuda a controlar las funciones del equipo y medir los fps | Fuente: RPP

Como punto adicional, podemos activar versiones clonadas de las apps administradas por Facebook. Nada más.

Podemos clonar estas apps | Fuente: RPP

Tenemos una barra lateral de rápido acceso | Fuente: RPP

Podemos realizar una inspección completa del equipó y sus sensores | Fuente: RPP

Es una capa que, reitero, me recuerda mucho a las implementaciones hechas por las marcas bajo BBK. Entiendo que, debido al tipo de almacenamiento escogido, la posibilidad de ampliar la RAM de manera virtual es inviable.

Oppo A54: Un lente para rescatar

De esos 4 círculos, tres son cámaras... pero solo una merece ser usada | Fuente: RPP

Este es un equipo que replica la exitosa fórmula de marketing basada en “triple arreglo de cámaras” y que, finalmente, termina dando protagonismo al lente principal que, en este caso, es de 13 MP y que cumple dentro de lo que uno espera: fotos con detalle de día y un buen punch de color. De noche, sin embargo, evidencia su falta de más detalle.

Foto con lente principal en contraluz directa | Fuente: RPP

Foto con lente principal | Fuente: RPP

Foto con lente principal | Fuente: RPP

Foto con lente principal con modo noche | Fuente: RPP

Foto con lente principal y contraluz | Fuente: RPP

Foto con lente principal en modo noche | Fuente: RPP

Foto con lente principal con modo noche | Fuente: RPP

Toma con lente principal a 1X | Fuente: RPP

Toma con lente principal a 10X en digital | Fuente: RPP

El lente macro es de 2 MP. No hay esperanza de detalle con esto.

Foto con lente macro | Fuente: RPP

Foto con lente macro | Fuente: RPP

En video, el lente principal arrastra ruido cuando nos enfrentamos a ambientes con luz artificial tenue, y el equipo baja la velocidad de exposición para compensar la poca luminosidad. La cámara delantera anda bien durante el día, pero no confiaría mucho mis selfies nocturnas a este modelo.

Foto selfie de noche | Fuente: RPP

Foto selfie bajo sol | Fuente: RPP

Foto selfie en espejo y modo retrato | Fuente: RPP

En el rango de precios en el que este equipo compite, encontramos sensores un poco más luminosos y hasta versiones con gran angular. En este caso, hay algunas limitaciones para el proceso computacional.

Oppo A54: Un procesador ya conocido

Este es el score que obtenemos en GeekBench | Fuente: RPP

Cuando hicimos la reseña del LG K61, mencioné que había problemas con la optimización del MediaTek Helio P35 en ese equipo. En este caso, no encontramos esos problemas, aunque consideremos que mejor no le puede ir. Hablamos de una combinación que con solo 4GB de RAM empuja a Android bien, pero con momentos de latencia para la apertura y cambio de apps.

Para juegos, la GPU se da el abasto para mantener abiertas experiencias no tan demandantes. He podido jugar Airline Commander sin problemas, aunque aparecían algunos hipos en la continuidad del juego por momentos. Nada que provoque estrellar un avión.

Mi resultado con 4G no ha sido tan alentador | Fuente: RPP

Respecto a la conectividad, tenemos WiFi AC Doble banda y nuestra conexión a la red de casa será estable. Eso sí, solo tenemos 4G, la misma que será más que suficiente para el usuario promedio. Desde Oppo Perú nos indican que el equipo es compatible con las bandas locales.

La multitarea va bien, pero un poco justa por la combinación de procesador y RAM | Fuente: RPP

Para la multimedia, contar con un panel 720p y un solo parlante limita nuestro consumo, a menos que usemos audífonos. La bocina inferior tiende a incrementar los medios, y el sonido se torna difuso desde el 60% de ganancia.

El sensor de huellas es muy cómodo para usar, pero reacciona algo lento | Fuente: RPP

El sensor de huellas lateral anda bien, y funciona mucho más rápido que el reconocimiento facial añadido en el equipo.

Oppo A54: Una batería solvente para el hardware austero

El puerto USB-C de la base permite cargar a 18 W | Fuente: RPP

No tendremos problemas en obtener más de un día y horas con este equipo, pues la combinación de componentes no demanda tanto de la batería. Contamos con 5000 mAh, los que pude mantener con un mínimo de 35% de vida durante mi rutina desde las 5:30 de la mañana hasta las 10 de la noche. Eso, sumado a que solo tenemos 4G, no desgasta las reservas. Eso sí, cargar a 18 W es una jornada que te ocupará, por lo menos, un par de horas.

Oppo A54: ¿Vale la pena?

Es un equipo que llega en momento de reacomodo en los precios de la gama media | Fuente: RPP

En líneas generales, estamos ante un equipo de gama media con cierta desventaja respecto a un mercado que ya piensa en 5G, cámaras de más capacidad y una mejor experiencia de pantalla en ese rango de precios.

Oppo requiere un equipo más solvente para demostrar su potencial, y creo que la incursión de este A54 no revalida el buen concepto que el usuario tiene de la marca e impacta contra el entusiasmo que tiene el consumidor local con su esperada llegada. Ojalá veamos un equipo de más fuste, pues la competencia se ha puesto realmente agresiva. Yo no iría por este A54, por más ganas que haya tenido de ver a Oppo en Perú.

* Equipo cedido a préstamo por Oppo Perú desde el 12 de octubre hasta la publicación de la reseña. Precio en el mercado local: 1099 soles en prepago Claro y 1279 soles en Entel. Equipo incluido en planes por operadora.