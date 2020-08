El Razer Kishi. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Alberto Nishiyama

Por años he tentado el uso de controles externos para los juegos en celular. La calidad de la mayoría de ellos dejó mucho que desear y alternativas, como conectar el mando de PlayStation, son válidas, pero no tan prácticas.

Aquí llega el Razer Kishi. Por supuesto que lo probamos y esta ha sido nuestra experiencia.

Teléfonos Android compatibles

Samsung Galaxy S8/ S8+/ S9/ S9+/ S10/ S10+/ S20/ S20+/ Note 8/ Note 9/ Note 10/ Note 10+ Google Pixel 2/ 2 XL/ 3/ 3XL/ 4/ 4XL Razer Phone 1 & 2 (requieren unos adaptadores especiales) Otros dispositivos en las siguientes dimensiones (145.3 – 163.7 mm x 68.2 - 78.1 mm x 7.0 - 8.8 mm)

El diseño

Esta versión del Razer Kishi está pensada para dispositivos Android y es casi universal. Necesitas que tu celular tenga un puerto USB-C, algo que cumplen la mayoría de los teléfonos recientes, y, muy importante, que este esté ubicado en el centro de la parte inferior.

No hemos tenido problemas con el Samsung Galaxy Note 10+, pero hay casos donde simplemente no hay compatibilidad. Por ejemplo, el Asus ROG Phone 3 no es compatible al tener el puerto en un costado o en el caso de los más recientes Galaxy de Samsung, los modelos S20 Ultra y Note 20 Ultra exceden las medidas máximas.

El Razer Kishi expandido. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Alberto Nishiyama

El Razer Kishi se presenta como un pequeño accesorio que se alarga al liberar dos seguros traseros. Elásticos aseguran que se mantenga firme en el teléfono tras conectarse.

Es así que tu teléfono prácticamente se convierte en un Nintendo Switch.

Upgrade complete. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Alberto Nishiyama

A la hora de jugar

Los botones cumplen con las expectativas, con unos análogos con una buena capacidad de respuesta. Los triggers traseros son sensibles a la presión, dando un nuevo sentido a juegos de carreras o al mismo GTA San Andreas en Android. Podríamos decir que el Razer Kishi se siente como un mando de Xbox, pero versión “lite”.

Los "triggers" traseros dan una mejor experiencia al manejar. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Alberto Nishiyama

Razer tiene la app Kishi en Google Play, que detecta los juegos compatibles. En esta, hay un catálogo de títulos con compatibilidad comprobada. Entre ellos estaba GTA San Andreas.

Así es la app del Razer Kishi. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Alberto Nishiyama

Pero no todos los juegos tienen esta distinción, aunque te tocará experimentar. A pesar de que Fortnite no aparece en la lista de juegos compatibles, corrió con el Razer Kishi sin realizar ninguna configuración previa. Aquí vale destacar la precisión de las palancas análogas, que no desentonan en un shooter.

Fortnite corre sin problemas y sin ninguna configuración extra. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Alberto Nishiyama

Tal vez uno de sus usos más interesantes es cuando probamos el streaming de juegos. Si bien Stadia o Project XCloud están lejos de la región, SteamLink nos permite jugar títulos desde nuestra PC en el celular y el Razer Kishi es totalmente compatible.

La conexión directa evita que necesitemos otro tipo de accesorios, como este presentado recientemente. | Fuente: Xbox

La conexión

La conexión con el teléfono es directa y solo directa. No hay opción de conexión vía Bluetooth. Una conexión directa nos da un input mucho más rápido para evitar cualquier “lag” propio de las conexiones inalámbricas.

El Razer Kishi tiene además un puerto USB-C que sirve para llevar energía al teléfono mientras se usa el control. La carga está limitada a 10W.

Así se ve la parte trasera del Razer Kishi cuando se extiende. Dependiendo de la configuración del celular, es posible que tape las cámaras. En el caso de los sensores retráctiles, no se podrán usar mientras esté instalado el accesorio. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Alberto Nishiyama

Conclusión

El Razer Kishi es un dispositivo eficiente y portable que mejora sustancialmente la experiencia al jugar en tu celular.

Hay ciertas limitaciones que, comprendemos, nacen al buscar hacer un dispositivo lo más compatible posible en el universo Android: no hay la posibilidad de conectar un dongle para cargar y conectar audífonos a la vez ni la posibilidad de conectarlo vía cable a, por ejemplo, la computadora.

Pero dentro del universo Android se perfila como la mejor opción para un control de videojuegos en el celular: no necesita carga y se conecta directamente, evitando problemas de latencia o compatibilidad propios de los dispositivos inalámbricos.

Una siguiente generación podría brindarle otros usos al puerto de carga, pero esto dañaría la compatibilidad del dispositivo. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Alberto Nishiyama

Una compra recomendada que brillará, aún más, cuando el streaming de videojuegos sea una realidad en la región.

Review hecho por un equipo cedido por Razer. El Razer Kishi se encuentra de preventa en Lawgamers para el Perú.

Otro ángulo del Razer Kishi. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Alberto Nishiyama

Por: Alberto Nishiyama Me creo hardcore gamer, pero a veces juego The Sims. La tecnología me ha llevado a varios lugares y me fascina la forma en la que transforma el mundo. 10 de agosto del 2020 - 2:30 PM