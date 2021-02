NIUSGEEK tiene a prueba al Motorola One Fusion | Fuente: RPP

Hace mucho que Motorola maniobra en un margen controlado en su gama media con balance entre autonomía y software, pero con un énfasis particular por las cámaras de cada modelo. En el caso de la línea ONE, cada modelo mantiene una identidad diferenciada por el juego de lentes que lleva, y NIUSGEEK ha tenido la oportunidad de probar un nuevo sabor de la submarca de LENOVO. Este es el Motorola One Fusion.

Estas son las especificaciones del equipo

MOTOROLA ONE FUSION TAMAÑO 165 x 75.9 x 9.4 mm PESO 202 g PANTALLA IPS 6,5" 1600 X 720 20:9 OS ANDROID 10 CPU Snapdragon 710 GPU Adreno 616 ALMACENAMIENTO 64 | 128GB | expansión microSDXC RAM 4GB CÁMARA PRINCIPAL 48 MP, f/1.7, 1/2.0", 0.8µm, PDAF CÁMARA MACRO 5 MP, f/2.2 CÁMARA GRAN ANGULAR 8 MP, f/2.2, 118˚ 1/4.0", 1.12µm CÁMARA DE PROFUNDIDAD 2 MP, f/2.2 CÁMARA DELANTERA 8 MP, f/2.0 MULTIMEDIA RADIO FM | Puerto de audífonos | Parlante trasero SEGURIDAD Sensor de huella trasero | cobertura repelente de líquidos CONECTIVIDAD Wifi 5 | BT 5 | 4G | USB-C 2.0 AUTONOMÍA 5000 mAh



Diseño muy MOTO

Estamos ante un equipo nacido del molde tradicional de Motorola en la gama media: plástico glossy en la tapa trasera, pantalla con bordes anchos y quijada ligeramente prominente y el sensor de huellas bajo el logo de MOTO.

El diseño no destaca entre otros modelos de la marca | Fuente: RPP

Los diferenciales los encontramos en la ubicación del parlante – vas a tener que usarlo boca abajo siempre -, el tono del color escogido para la construcción y el reciente botón de “Google Assistant” en la parte superior del borde derecho, sobre el control de volumen.

Así luce el botón texturizado del asistente de Google sobre los de volumen y bloqueo, justo al lado de los lentes traseros. | Fuente: RPP

En términos prácticos, es el hijo de una noche de copas entre el Moto e6s, el Moto One Vision y el Moto G8 Power, pero con un nuevo botón para el asistente.

Gran color a poca densidad

Pese al buen tamaño, la resolución de la pantalla solo es 720p | Fuente: RPP

La pantalla IPS del Moto One Fusion resultó una sorpresa, pues podemos ver una buena calidad de colores en una limitación tan drástica de la resolución.

El contenido solo puede reproducirse a 720p | Fuente: RPP

Los 720p le ponen techo a la experiencia multimedia en plataformas como Netflix o Disney+, pero es compensada con una buena reproducción de colores y tonos oscuros.

Pese a la poca resolución, la calidad de colores en la pantalla es sobresaliente | Fuente: RPP

Es un panel que responde bien a los toques, y que mantiene una buena reproducción de contenidos y ángulos de visión, pese a los 720p de fábrica.

La simpleza por delante

La interfaz de Android 10 es simple y directa | Fuente: RPP

En este caso, Android 10 funciona sin mayor diferencia. Lo que quiero destacar es la rapidez con la que Motorola empuja las actualizaciones de seguridad. Antes de la publicación de la reseña, ya teníamos el reciente paquete de seguridad de enero 2021.

Se añade la personalización de íconos y colores de barra superior | Fuente: RPP

El equipo está actualizado a enero de 2021 | Fuente: RPP

Es una capa que rescata los gestos de moto, las interacciones, la pantalla encendida y la experiencia casi pura del Androide. Aquí no hay pierde.

Una noche más fácil de ver

El arreglo cuádruple de cámaras en el One Fusion | Fuente: RPP

Motorola propone un cuarteto de cámaras tradicional en la tapa trasera, con el que obtenemos fotos nítidas cuando tenemos mucha luz en el ambiente. Incluso el macro logra enorme cantidad de detalle.

Foto con lente principal | Fuente: RPP

Foto macro con luz natural | Fuente: RPP

Foto con lente principal | Fuente: RPP

Foto macro | Fuente: RPP

Foto con lente principal | Fuente: RPP

Foto con lente macro | Fuente: RPP

La estrategia de Moto con este equipo es mejorar la capacidad nocturna en la categoría. El algoritmo para las fotos nocturnas es bastante intenso, y a veces termina “blanqueando” innecesariamente la escena.

Foto nocturna con lente gran angular | Fuente: RPP

Foto en modo noche | Fuente: RPP

Foto en modo noche | Fuente: RPP

Foto nocturna en modo normal | Fuente: RPP

Foto nocturna en modo noche | Fuente: RPP

Foto nocturna en modo normal | Fuente: RPP

Foto nocturna en modo noche | Fuente: RPP

Foto nocturna en modo noche | Fuente: RPP

Selfie con luz natural | Fuente: RPP

Selfie con luz nocturna | Fuente: RPP

Selfie con luz natural en interiores y modo retrato | Fuente: RPP

La cámara delantera va bien, pero a veces tiene problemas para manejar el contraluz. En la noche sí desentona frente al sistema trasero.

Rendimiento dentro de lo esperado

Este es el score obtenido por el equipo en geekbench 5 | Fuente: RPP

Estamos ante un terminal fluido, con pocos hipos en el cambio de tareas y de buen desempeño para juegos medianamente demandantes.

Motorola añade sus valiosas herramientas de personalización, gestos y tareas | Fuente: RPP

La conectividad se mantiene en todo momento, tanto en redes móviles 4G como en WiFi. No he tenido caídas de señal o interferencias para conectarme parea streaming o descarga de datos. En el caso de audífonos bluetooth, tuve un par de caídas de señal con los Galaxy Buds Live.

El sensor de huellas anda muy bien | Fuente: RPP

En el caso del audio, el parlante trasero está en un lugar que, en las manos del gamer, se siente bien. Sin embargo, cuando tenemos el equipo con la pantalla hacia arriba, limitamos la salida. Si tienes la costumbre de acercar la oreja al parlante para escuchar los mensajes de WhatsApp, anda cambiando de rutinas. Es una bocina potente, pero no sirve de mucho si el audio tiene obstáculos.

El parlante es pequeño y fácil de cubrir con la mano o cuando ponemos el equipo pantalla arriba | Fuente: RPP

El sensor de huellas trabaja bien, como el resto de los sensores que detectan el movimiento para la activación de la cámara y la linterna. Lo que más me encanta de Motorola es esa simpleza de gestos, algo que extraño siempre.

Más de un día de trabajo

Este es el registro que logramos con el uso diario | Fuente: RPP

Con el tiempo, Motorola ha sabido aganarse a pulso un espacio prioritario en el sector del mercado móvil que demanda más energía. En este caso, el Moto One Fusion soporta sin problemas el trabajo diario.

Así se distribuye el performance del equipo en los 5000 mAh | Fuente: RPP

Con una carga, he sido capaz de obtener hasta 12 horas de pantalla en dos días, sin necesidad de acercarme a un cargador en ese tiempo. Eso sí, carga el equipo mientras duermes, porque demora mucho en llegar a 100% - un par de horas, cuento menos -.

¿Vale la pena?

NIUSGEEK ha tenido a prueba al Motorola One Fusion | Fuente: RPP

Es un equipo que busca diferenciarse del resto con pocas opciones: una autonomía considerable, una pantalla de buena reproducción de color y software limpio. La amplia base de Motorola en la gama media puede darse el lujo de añadir estas ligeras peculiaridades en un catálogo extenso, y que busca dar valor a ciertas condiciones.

Sin embargo, hay mercado para quien busca experiencias unificadas en un solo equipo, y ahí Motorola no debería descuidarse. Puedes ir por él, pero sabiendo qué beneficios entregará este modelo específico a tu vida.

*Equipo cedido a préstamo por Motorola desde el 24 de noviembre hasta la publicación de la reseña