NIUSGEEK tiene a prueba al Moto e6s de Motorola | Fuente: RPP

La gama de entrada es un terreno en donde las susceptibilidades aparecen muy rápido. Conseguir mucho con poco dinero es un balance más cercano la gama media, y los celulares de menos precio en la gama de entrada reúnen pocas condiciones mínimas para disfrutar. ¿En qué condición se encuentra el e6s de Motorola? Esta es la opinión de NIUSGEEK.

Antes de empezar, revisemos sus especificaciones:

El diseño "Moto" es evidente | Fuente: RPP

Ligero y llamativo

No cabe duda de que Motorola ha sabido darles una personalidad a sus equipos. De lejos, sabes que es un “moto” el que está en la mesa, y que está pensado para dejar esa impresión. Los botones a la derecha, la cámara pegada al borde izquierdo en la parte trasera y el logo de la marca como sensor de huellas. Típico.

La tapa trasera muestra el sistema de cámaras y el sensor de huellas | Fuente: RPP

Sin embargo, hay dos cosas que me llaman la atención, cada una de manera positiva. La primera es la inteligente ubicación del único parlante del equipo: la parte trasera. Es un detalle curioso, y que no interrumpe la salida de audio cuando lo cogemos de manera horizontal para jugar o ver un video.

Micro USB en 2020 | Fuente: RPP

La otra es el color del equipo. Pocas veces he visto un matiz tan bien cuidado para la gama de entrada, y este equipo moto e6s se luce sin problemas. Obviamente no podemos pedir un puerto USB-C o un sensor de huellas bajo pantalla, pero hay que decir que el equipo se siente muy bien a la mano.

Color vivo para la gama

La pantalla es HD+ con una intensidad de colores ligeramente por encima de la categoría | Fuente: RPP

Contra mi propio prejuicio, y viniendo de un smartphone con pantalla AMOLED, debo decir que los colores de este panel de escasa resolución me han parecido bastante aceptables. He probado equipos de gama de entrada con similares especificaciones y no tienen el color que muestra este e6s.

Las esquinas en el borde izquierdo son redondeadas, mientras que en el derecho son rectas. La virtualización de bordes falla | Fuente: RPP

Responde bien a los toques, pero aun tenemos ese grave problema de software en Moto que no logra darnos simetría cuando vemos un contenido en YouTube. Con esos bordes tan anchos, el problema sobresale con más intensidad, y además debemos descontar el espacio que ocupa en pequeño notch en forma de gota que aloja la cámara frontal.

Software Moto

Android 9 desde caja | Fuente: RPP

No hay más que decir sobre la experiencia de Android en este equipo, más que la evidente preocupación por la desfasada versión 9 Pie en 2020. Afortunadamente llegó un refuerzo de seguridad con fecha de julio, así que no tengo problemas con la seguridad.

El entorno Android casi non se toca en los equipos Moto | Fuente: RPP

Ojo que no es un problema menor. He probado, por lo menos, 5 equipos distintos de Motorola en menos de un año. Todos han tenido problemas de actualización, y este e6s aparecido en 2020 ya debería tener, por lo menos, Android 10 desde caja.

Por otro lado, mantenemos algunos gestos como el de la linterna. Perdemos el del giro para habilitar la cámara, pero mi prejuicio me llevó a creer que perdíamos todos. Punto a favor la linternita.

¿Y el autofocus?

El diseño destaca el doble lente trasero | Fuente: RPP

Moto coloca dos sensores traseros en este equipo: uno de 13 MP como principal y otro de 2 MP para añadir información. Lamentablemente he tenido varios problemas con el autofocus de este sensor, y casi nunca lograba una toma buena y enfocada.

El contraluz va forzando el ingreso de luz para compensar la iluminación | Fuente: RPP

Disparo automático con enfoque en la parte trasera de la taza | Fuente: RPP

En tomas "Full focus" el lente funciona sin problemas | Fuente: RPP

El enfoque del lente principal no es tan preciso | Fuente: RPP

En contraluz, el equipo no logra modificar sus parámetros para compensar el ingreso de luz. Hay algo con el resultado que parece apelmazar un poco la textura en las fotos.

Si bien la figura está enfocada, no se aprecia mucho la distancia del fondo | Fuente: RPP

La cámara delantera ofrece un trabajo ligeramente más sólido cuando aplicamos el “modo retrato”, pero cae considerablemente cuando trata de enfocar en lugares algo más oscuros.

El modo retrato suele ser un poco intenso, pero es fácil de graduar | Fuente: RPP

El modo retrato en la cámara delantera funciona bien | Fuente: RPP

Para el video no tenemos, como es de esperar, el mejor hardware para probar. Sin embargo, es bueno saber que la pantalla de 720p no limita la grabación en FullHD a 30 cuadros por segundo en ambas cámaras.

Cuello de botella

Este es el rendimiento del equipo en Geekbench 5 | Fuente: RPP

Seamos justos con el e6s. Pese a tener un procesador MediaTek de entrada empujado por 2Gb de RAM, es un equipo que mueve la interfaz de manera decente. El paso de tareas tiene un poco de arrastre, y lo más pesado será el proceso de imagen luego de tomar una foto.

El equipo demora un poco en desplegar interfaces pesadas como la de Maps | Fuente: RPP

El sensor de huellas funciona bien, la recepción de señal anda dentro de lo que uno espera de este tipo de equipos – coge servicio y no lo pierde fácilmente – y la geolocalización trabaja eficientemente.

Para la multimedia, el parlante trasero suena bien, pero acostúmbrate a ponerlo pantalla abajo si piensas escuchar música, así no tapas la bocina. Tenemos radio FM, pero el espacio interno de 32GB limitará mucho tu capacidad para llevar videos o tus archivos MP3.

La memoria siempre es ocupada a un poco más del 50% | Fuente: RPP

Es un equipo que empuja lo que puede. Pese al entusiasmo, no es un dispositivo que vaya a reaccionar rápido a tus pedidos. Tendrás que desarrollar algo de paciencia.

Nos falta un poco de energía

A través del puerto micro USB cargamos | Fuente: RPP

Si bien 3000 mAh con esta combinación nos da energía suficiente para poco más de un día, comparar este equipo con el E6 Plus nos hace extrañar más capacidad. Además, no contamos con carga de 10 Watts, algo que amplía el tiempo de dependencia a la pared para llegar a 100%.

¿Vale la pena?

El equipo ya se ofrece en operadoras locales | Fuente: RPP

Es aquí en donde el tema se complica. Por el precio, seguramente equipos de gama media de hace un año y medio puedan superar el rendimiento de este equipo, pero su tope de actualizaciones podría jugarles en contra a la larga.

Si vienes de un teléfono de segunda mano y con algunos años de antigüedad, este smartphone no te dará problemas. Si lo buscas por renovación desde un dispositivo más potente, vas a tener que lidiar con la poca fluidez de su comportamiento. En esta gama, es lo que hay.

* Equipo cedido a préstamo por Motorola Perú desde el 10 de julio de 2020 hasta la fecha de publicación de la reseña