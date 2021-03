NIUSGEEk pone a prueba al Redmi Note 9T, equipo de Xiaomi de gama media con 5G | Fuente: RPP

No es fácil analizar equipos similares. En una gama media tan competitiva como la actual, hay una visión por defecto que condiciona la manera en que revisamos los equipos, debido a sus escasas diferencias. Un procesador que cambia en pocos números, la misma cantidad de RAM y almacenamiento o, incluso, los mismos recursos de conectividad. Por eso, cuando vemos un equipo distinto, hay que dedicarle tiempo. NIUSGEEK le ha dedicado tiempo a este Redmi Note 9T, el primer smartphone de gama media que Xiaomi ofrece locamente con conectividad 5G y esta es nuestra reseña.

Estas son las especificaciones del Redmi Note 9T XIAOMI REDMI NOTE 9T TAMAÑO 161.2 x 77.3 x 9.1 mm PESO 199 gramos PANTALLA IPS 6,53" 1080x2340 19.5:9 400 nits Corning Gorilla Glass 5 OS Android 10 | MIUI 12 CPU MediaTek MT6853 Dimensity 800U 5G (7 nm) GPU Mali-G57 MC3 ALMACENAMIENTO 64 GB UFS 2.1| 128 GB UFS 2.2 | expansión microSDXC RAM 4 GB CÁMARA PRINCIPAL 48 MP, f/1.8, (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF CÁMARA MACRO 2 MP, f/2.4 CÁMARA DE PROFUNDIDAD 2 MP, f/2.4 CÁMARA DELANTERA 13 MP, f/2.3, 1/3.1", 1.12µm MULTIMEDIA Parlantes estéreo | Radio FM | Puerto para audífonos | 24bits audio SEGURIDAD Sensor de huellas lateral | Desbloqueo facial CONECTIVIDAD 5G | WiFI AC | BT 5 | GPS | USB-C 2.0 | NFC AUTONOMÍA 5000 mAh | 18W



Un diseño de manual

Es un equipo un poco más esbelto que otros de la gama | Fuente: RPP

No vamos a encontrar nada llamativo en el diseño de este equipo, que resulta ser una mezcla entre los POCO X3 y M3. Ojo que no es nada malo, pues ambos comparten el orden de botones de volumen y bloqueo. La diferencia está en el tamaño del parlante superior en relación al M3 – ambos son estéreo, por cierto -, además del arreglo de cámaras – un poco menos agresivo que en el X3 -.

En la base tenemos el audífono, el conector USB-C y uno de los parlantes | Fuente: RPP

La textura de la espalda mejora mucho el agarre del dispositivo, además que es un poco más angosto que otros equipos. Este estilo de darle curva a los bordes para que el panel descanse hacia dentro ayuda mucho a que la experiencia de uso sea más estable.

En la parte superior el otro parlante junto al emisor IR | Fuente: RPP

En líneas generales, es un equipo con un diseño esmerado, bien definido y cómodo para el uso con una sola mano. Eso sí, para algunos el acabado trasero podría provocar que el Note 9T se sienta un poco más “barato”. Créeme, no lo es.

Panel uniforme y buena respuesta táctil

Tenemos un panel FullHD para contenido, pero que responde bien al tacto | Fuente: RPP

En este caso, nos encontramos con una pantalla IPS FullHD de buenos colores, y con una luminosidad muy buena. En ángulos de visión no tendremos mayor conflicto, aunque siempre tendremos tonos grises por encima de los 175 grados.

La pantalla va bien, incluso bajo luz directa | Fuente: RPP

En el caso de la respuesta táctil, el equipo reacciona rápido al toque con los dedos, y casi nuca tuve problemas de toques fantasma o doble toque para una acción. Sin quejas en ese punto. Además, tenemos una perforación en la esquina superior izquierda para la cámara, la que es fácil de cubrir con un dedo cuando jugamos en horizontal.

MIUI con limitaciones

Así lucen las características del equipo en MIUI | Fuente: RPP

Este punto no es culpa de Xiaomi. Esta unidad de prueba ha sido provista por Claro, y tenemos el launcher de la operadora. Si bien contamos con MIUI 12, estamos apenas en la 12.0.1 y no tenemos cómo actualizarlo. Si compras un equipo libre, te prometo que el asunto es distinto.

La multitarea anda bien en este Redmi Note 9T | Fuente: RPP

Una vez que desinstalas todas las apps innecesarias de la operadora, la experiencia es más fluida. Te recomiendo desactivar “Start” en la parte de configuración y aplicaciones. Con eso, recuperas la experiencia MIUI completa.

El launcher de MIUI permite gestos y accede a Discover de Google | Fuente: RPP

Como ya he dicho en otras reseñas, la experiencia es muy sólida y solvente en cada smartphone Xiaomi que he probado. Me gusta MIUI y me gusta que tengamos parche de seguridad hasta febrero de 2021.

Dame gran angular, Xiaomi

Así luce el arreglo circular del Redmi Note 9T | Fuente: RPP

Este trio de cámaras es un calco de lo que hemos visto en el POCO M3, y no integra un ultrawide que nos de más ángulo de visión. Es, seguramente, el elemento que limita más la experiencia de uso.

Foto con lente principal | Fuente: RPP

Foto con lente principal | Fuente: RPP

Foto con lente principal | Fuente: RPP

Foto vertical con luz diurna y modo IA | Fuente: RPP

En calidad fotográfica andamos bien, ya que el sensor de 48MP obtiene buen detalle. Sin embargo, el ToF y el macro aportan poco a la ecuación.

Foto con lente macro | Fuente: RPP

Foto con lente macro | Fuente: RPP

Foto con lente macro | Fuente: RPP

Foto con lente principal aplicando zoom | Fuente: RPP

A veces las fotos en primer plano logran más detalle que el macro | Fuente: RPP

De noche, el tema no cambia mucho respecto al POCO M3, aunque entra un poco más de luz y el proceso computacional para este modo es mejor, aunque ese trabajo es asociado más al procesador.

A veces el sensor no encontraba zonas de enfoque en la noche | Fuente: RPP

Foto con lente principal en modo nocturno | Fuente: RPP

El cambio es la cámara delantera de 13MP que logra buen detalle y balance de luz. Entrega texturas firmes y reproduce bien los colores, incluso de fuentes dinámicas como lámparas RGB.

Foto selfie de noche con modo retrato | Fuente: RPP

Foto selfie en luces RGB con modo retrato | Fuente: RPP

Foto selfie de tarde con modo retrato | Fuente: RPP

Es un teléfono para buenas tomas con la cámara delantera y el lente principal, pero el acompañamiento de ToF y macro no da la talla.

MediaTek dimensiona la experiencia

Este es el rendimiento del Redmi Note 9T en Geekbench | Fuente: RPP

En este caso, estamos ante un procesador de 7 nanómetros en gama media. Si recuerdas bien, el 2020 teníamos muchos equipos con procesadores de 7 nanómetros en la gama más poderosa del sector móvil, por lo que no debes pensar que menos nanómetros implica más potencia. El rendimiento tope lo ponen los núcleos integrados al procesador. En este caso, MediaTek nos da un arreglo de 2 Cortex A-76 de hasta 2,4GHz y seis restantes A55 de 2Ghz.

El sensor de huellas está ubicado bajo el botón de bloqueo | Fuente: RPP

Lejos de esta métrica, es un procesador cumplidor que ejecuta tareas de manera eficiente y sin hipos, además de cuidar de manera eficiente la autonomía. Este Note 9T es capaz de conectarse a redes 5G, así que considera esto si buscas un equipo de menor costo con esta nueva tecnología. En el caso de conectividad WiFi, GPS y Bluetooth, no ha habido mayor contratiempo.

Métrica de Speedtest en 4G | Fuente: RPP

Los juegos han sabido aparecer sin problemas, casi a la misma velocidad que equipos con Snapdragon 765G de hasta 2,24GHz. Recordemos que este Dimensity 800U es equivalente a esta línea de Snapdragon, salvo la compatibilidad con DirectX y OpenGL ES en el chipset de Qualcomm.

En temas de multimedia, tenemos parlantes estéreo y un panel FullHD, además de radio FM, puerto para audífonos y un emisor IR plenamente configurable. El equipo va bien en sonido, aunque el sonido de las bocinas descuida mucho los graves.

El sensor de huellas lateral funciona sin sobresaltos, además de ser rápido ante los gestos. Es un equipo de buen balance y excelente rendimiento.

Te extraño, carga rápida

Al igual que el POCO M3, este equipo es algo irregular en tiempo de pantalla frente a la autonomía. | Fuente: RPP

Es el otro gran punto en contra que encontré en el equipo. Más allá de la vida útil que puede extenderse hasta día y medio con hasta 7 horas de pantalla activa, no tenemos carga rápida de 33W. Frente al POCO X3, por ejemplo, es una enorme desventaja. Más allá de tener 5G, la carga rápida es una necesidad más actual y no la tenemos cubierta.

El equipo carga hasta en hora y media con sistemas de 18W. Sin embargo, si este proceso nos encuentra a mediodía y debemos salir, tenemos que esperar pacientemente hasta que el Note 9T pueda abastecerse a niveles más solventes.

¿Vale la pena?

EL Redmi Note 9T es un equipo que destaca por su potencia, autonomía y sonido | Fuente: RPP

Yo creo que sí, siempre que el equipo que dejas no tenga mejores condiciones. El tener 5G en este equipo ayuda a estar preparado, pero aun la licitación en Perú se pondrá en marcha en 2022. Los puntos fuertes de este Note 9T son, sin duda, el sonido estéreo y la manera en que el Dimensity aporta en el rendimiento y la autonomía.

Es un smartphone sólido, pero que hubiese tenido mejor destino con otro arreglo de lentes en la parte trasera. Sus peculiaridades son sus fortalezas, pero su propia familia es la enemiga: el Note 9 Pro y el POCO X3 son realmente una mejor opción.

* Equipo cedido a préstamo por Claro Perú desde el 23 de febrero hasta la publicación de la reseña