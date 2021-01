NIUSGEEK tiene a prueba al Camon 16 premier de Tecno Mobile | Fuente: RPP

Ya habíamos dicho que el mercado peruano iba a generar nuevas oportunidades en el terreno de la telefonía móvil, con le llegada de nuevas marcas y propuestas frescas. Una de esas marcas es la empresa china Tecno Mobile, prima de Infinix y parte de Transsion Technology, que ya tiene amplia presencia en África y que ahora intenta posicionarse en el competitivo mercado latinoamericano. Al Perú ha llegado el Camon 16 Premier, su modelo más poderoso. En NIUSGEEK ya lo tuvimos a prueba y esta es nuestra opinión.

Estas son las especificaciones del Camon 16 Premier TECNO MOBILE CAMON 16 PREMIER TAMAÑO 170.6 x 77.2 x 9.1 mm PESO 210 g PANTALLA 6.85" IPS 90Hz 1080x2460 480 nits OS Android 10 | HIOS 7.0 CPU Mediatek MT6785 Helio G90T GPU Mali-G76 MC4 ALMACENAMIENTO 128GB UFS 2.1 expansión microSDXC RAM 8GB CÁMARA PRINCIPAL 64 MP, f/1.9, 26mm 1/1.73", 0.8µm, PDAF CÁMARA DE VIDEO 2 MP, f/2.4 CÁMARA GRAN ANGULAR 8 MP, f/2.3, 119˚ 1/4.0", 1.12µm CÁMARA DE PROFUNDIDAD 2 MP, f/2.4 CÁMARA DELANTERA 48 MP, f/2.2, 23mm, 1/2.0", 0.8µm SEGUNDA CÁMARA DELANTERA 8 MP, f/2.2, 105˚ 1/4.0", 1.12µm MULTIMEDIA HDR10+ | parlante | audífonos | Radio FM SEGURIDAD Sensor de huellas lateral | Desbloqueo facial CONECTIVIDAD BT 5 | LTE | WiFI AC | GPS | USB-C 2.0 AUTONOMÍA 4500 mAh | 33W con cargador aparte



El equipo es realmente grande | Fuente: RPP

Un gigante llamativo

No es un teléfono que pase desapercibido. Tiene unas dimensiones que superan, sin problemas, a un S20 Ultra. El acabado lateral y trasero es de plástico, y a la mano sentimos al panel superpuesto, que rompe la continuidad del borde. No es un diseño 360 y se evidencia por esa sensación de “pantalla superpuesta”.

Los botones de volumen y el sensor de huellas/botón de bloqueo se ubican en el borde lateral derecho | Fuente: RPP

En el caso del arreglo de botones y puertos en el chasis, el protagonismo se lo llevan el lateral derecho – incluye los botones de volumen y el sensor de huellas lateral que funciona como botón de bloqueo - y la parte inferior – que aloja el puerto USB-C, el parlante y el puerto para audífonos. En el caso de la bandeja para doble SIM y la microSD, se aloja al lado izquierdo.

El plástico de la tapa trasera es refractante y un imán de huellas | Fuente: RPP

El diseño se completa con el gigante arreglo de cámaras en la parte trasera y el logo de la marca sobre una superficie lisa, y que se ensucia rápidamente. Es un plástico de buena calidad, que se extiende a los bordes. No es un teléfono para manos pequeñas, sin dudarlo.

El arreglo de lentes sobresale en el diseño del Camon 16 Premier | Fuente: RPP

Lamentablemente, no contamos con una certificación IP para protegerlo contra el agua, pero se le añade una mica protectora a la pantalla y una cubierta de gel que lo protege en las esquinas.

Gran extensión de pantalla y 90Hz

La pantalla es de 90 hercios en tasa de refresco | Fuente: RPP

Este panel de 6.85 pulgadas cuenta con bordes algo anchos, que se delatan cuando el contenido de la pantalla es muy claro y luminoso. Además, incluye un sistema doble de cámaras delanteras en un agujero ubicado en la esquina superior izquierda.

Tenemos buenos ángulos de visión en este smartphone | Fuente: RPP

Estamos ante una experiencia FullHD empujada por 90 hercios en tasa de refresco, y todo se ve bien pese a ser IPS. Los colores son intensos, aunque el contraste falla un poco y no logra niveles más oscuros. Los ángulos de visión andan bien y no tenemos problemas para ver contenido desde distintas posiciones, aunque la intensidad palidece en la calle. Resulta difícil ver el contenido bajo luz directa.

Así luce un video de YouTube sin ocupar pantalla completa | Fuente: RPP

Es una pantalla promedio, pero que destaca por su calidad de color y la tasa alta de refresco. En toques anda bien, pero resulta difícil manipular el equipo con una mano.

La capa más llena de publicidad que verán tus ojos



HiOS es una copia de lo que ya vimos en el OSX de infinix | Fuente: RPP

En este caso, estamos con Android 10 bajo la personalización HiOS 7.0, una variante de lo que vimos en el Infinix Note 7 Lite con OSX, pues son implementaciones casi idénticas. Mismo launcher, mismo despliegue de aplicaciones, misma experiencia abrumadora, y mismo bug con el widget “congelador”.

Así lucen las apps a pantalla partida | Fuente: RPP

Publicidad emergente en cada momento | Fuente: RPP

En la barra de notificaciones tenemos que ir eliminando la publicidad | Fuente: RPP

Publicidad de apps en la parte superior | Fuente: RPP

Esto ocurre porque ambas firmas están bajo la misma compañía: Transsion Technology. Casi todo lo que hemos visto en ese modelo de Infinix en software, lo vemos replicado aquí. Lo bueno es que contamos con actualizaciones a buen ritmo, y eso nos garantiza que el equipo cuenta con las recientes herramientas de seguridad y protección.

Hasta la fecha de publicación este es el estatus del software de seguridad | Fuente: RPP

Es un launcher chino cargado de apps e indicadores, pero también de mucha publicidad. En cada pantalla, incluso en el cajón de apps, tenemos anuncios para el uso de programas recomendados por la firma, haciendo que la experiencia no sea fluida. He venido usando el equipo con el POCO Launcher y no he tenido problemas para el reconocimiento de gestos, así que podrás instalar tu lanzador favorito.

Así aparece WhatsApp en medio de un juego | Fuente: RPP

Lo que sí deberías habilitar es el modo Juegos, que permite la inclusión de pantallas adicionales para revisar WhatsApp, abrir Chrome, grabar tus partidas o capturar pantalla.

Sorprendente cámara delantera

Este es el arreglo de cámaras del Camon 16 Premier. | Fuente: RPP

Estamos ante un arreglo de cámaras con mucha presencia en la tapa trasera: cuatro lentes con funciones específicas que, al final, nos dan un resultado interesante.

Foto con sensor principal | Fuente: RPP

Foto con gran angular. Los colores y el ingreso de luz no varían tanto entre una toma y otra | Fuente: RPP

Foto en primer plano | Fuente: RPP

Foto con luz artificial y disparo automático | Fuente: RPP

En conjunto, los lentes trabajan bien y entregando productos con buen detalle y, sobre todo, sin mucha diferencia de color. En el trabajo del angular y el teleobjetivo notamos poca variación de ingreso de luz y detalle, salvo al aplicar acercamiento digital desde el ultrawide.

Foto en modo noche con zoom | Fuente: RPP

Modo noche con lente principal | Fuente: RPP

Para video, la experiencia es fluida, aunque el manejo de luz sigue siendo un problema al intentar compensar zonas iluminadas. El audio no anda mal. De noche, responde bien, aunque solo con el sensor principal.

Aun estoy en duda respecto al impacto de la mascarilla en el algoritmo para las fotos | Fuente: RPP

Selfie con lente delantero. El manejo de luz aun es un tema a mejorar | Fuente: RPP

Selfie con gran angular delantero | Fuente: RPP

El punto sobresaliente es la cámara delantera y el arreglo doble de lentes, que sirven para video y foto. Si bien el sensor más pequeño es un poco más oscuro, su uso en gran angular es tremendo y divertido de usar. El sensor principal de 48MP aun es un poco indomable en términos de luz, pero obtiene muy buenos resultados. Punto adicional para la inclusión de un diminuto flash LED en la parte superior para darle más luz a los videos.

Flas delantero sobre los sensores fotográficos | Fuente: RPP

Contraluz | Fuente: RPP

Selfie de noche con poca luz | Fuente: RPP

Dentro de todo, es un combo de cámaras que sorprende y que resulta versátil para todo tipo de condiciones. No he tenido mayor problema con este apartado, y eso ya es bastante raro.

Potencia medida

Este es el score obtenido en Geekbench | Fuente: RPP

Cuando me enviaron la unidad de prueba, puse un dramático puchero al enterarme que teníamos un Mediatek aquí. Sin embargo, debo confesar que el rendimiento del equipo ha sido parejo y con pocos hipos durante mi tiempo de prueba. Ojo que hablamos del mismo procesador e integrado gráfico que el Redmi Note 8 Pro, así que no lo miremos mal.

Bajo luz solar directa es un poco difícil ver la pantalla | Fuente: RPP

En líneas generales la conectividad 4G con mi chip Claro ha sido pareja, y no he tenido complicaciones para el WiFi. En el caso del bluetooth si he sentido ligeras desconexiones al usar los Buds Live con el teléfono en el bolsillo.

Registro de velocidad en datos | Fuente: RPP

Para juegos, no ha sufrido para nada, salvo algunas experiencias exigentes. El popup con herramientas para seguir revisando el teléfono mientras jugamos resulta útil con los 30 segundos de publicidad que tenemos en juegos gratuitos. La renderización de entornos 3D anda bien en velocidad, aunque lejos de las gamas más altas.

El parlante se ubica en la base del equipo, y lo podemos tapar muy fácil al jugar | Fuente: RPP

Tenemos un solo parlante en la parte de abajo, y la calidad del audio no es la mejor en esa bocina. Lo bueno es que tenemos ingreso para audífonos y una pantalla grande como para disfrutar de contenido multimedia, además de tener un panel con HDR10+.

El sensor de huellas va bien, pero he tenido algunos problemas de reconocimiento al pasar el dedo índice de la mano izquierda. El pulgar derecho va bien, aunque sabemos que el borde no es la mejor ubicación para un lector.

Vida promedio con carga rápida

En la base tenemos un puerto USDB-C para carga y datos | Fuente: RPP

La batería se ha comportado dentro del promedio, con un 30% restante desde las 6 de la mañana hasta las 8:30 de la noche y 4 horas y media en uso de pantalla. Con ciertas exigencias, logré llevarlo a 7 horas y 18 minutos y logrando un restante del 12%.

Esta fue la experiencia de uso en promedio | Fuente: RPP

Eso sí, tenemos carga de 33W en el equipo, pero en la caja viene un cargador de 18W. Con el de Samsung, he podido obtener 100% de batería en 70 minutos, aunque no tenemos carga inalámbrica. Debes conseguir un cargador veloz por separado.

¿Vale la pena?

Es un equipo que, pese a lo poco conocida de la marca, integra un buen puñado de soluciones | Fuente: RPP

Pues sí. Me sorprende decir que, pese a mis prejuicios, es un estupendo dispositivo. Son pocas veces que tenemos 128GG con 8GB de RAM, ampliación del almacenamiento interno y un sistema de cámaras delanteras doble en este sector. No es poca cosa y, al precio de salida de 1199 soles tampoco es algo que debamos dejar pasar por alto.

Quizás el software y el tamaño sean una limitación para muchos usuarios, pero son elementos con los que puedes lidiar. La complicación que enfrenta este equipo es que, en esa franja de precios, hay marcas de renombre que han ajustado precios a niveles interesantes. Si te cruzas con este equipo a buen precio, no creo que tengas problemas en su uso. No sería mi primera compra, pero no creo que sea difícil de recomendar.

* Equipo cedido por Tecno Mobile desde el 22 de diciembre hasta la publicación de la reseña