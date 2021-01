Ahora, los equipos solo suelen incluir el cable USB B a C y nada más. | Fuente: Apple

Sea para no contaminar el medio ambiente o no, la nueva tendencia tecnológica en celulares es la de no incluir cargadores de pared dentro de las cajas de los equipos. Y cada vez se suman más marcas a ella.

La tendencia nació con el anuncio, a mediados de octubre, del iPhone 12, el buque actual de Apple. Los de Cupertino han comunicado que esta decisión se toma en base a sus compromisos con el medio ambiente, por lo que la no fabricación extra de estos accesorios, además de la reducción del tamaño en los envíos, hará que se ahorren 2 millones de toneladas métricas de carbono al año.

La decisión toma cierto sentido luego de que también afirmen que hay más de 2 mil millones de adaptadores de corrientes en el mundo, por lo que incluirlas sería un desperdicio.

Aunque hay un antecedente anterior. Motorola lanzó el Moto G original a menos de 200 dólares por los lejanos 2013-14 y solo traía consigo el cable USB.

No escupas al cielo

Sin embargo, esta decisión hizo que sus principales competidores se burlen de la decisión.

“Buenos días MiFans, hoy hemos soñado que nuestros smartphones venían sin cargador en la caja. Afortunadamente solo era una pesadilla”, mencionaba Xiaomi España ante el anuncio.

Pero, está claro, que muchas de estas divisiones son menores en cuanto a la dirección de la compañía, y sería el CEO DE Xiaomi quien anuncie que el Mi 11 no tendrá el cargador de pared. ¿El argumento? las mismas motivaciones de Apple.

Samsung, al día del lanzamiento, lanzó una imagen de un cargador por solitario, con el anuncio de “incluido con tu Galaxy". Ahora, en medio del Unpacked 2021, ha anunciado que los nuevos teléfonos Galaxy S21 no vendrán con un adaptador de corriente en la caja (los llamados “cubitos”).

Pero no son los únicos. LG decidió eliminar el cargador del paquete del modelo LG G8X ThinQ para el mercado indio, uno de los más grandes del mundo. Si su mercado más potente lo acepta, lo veremos pronto por nuestra región.

Los equipos que han decidido excluir al cargador son de la gama alta premium y, generalmente, apunta a un mercado continuista que busca el último modelo de la marca. Por lo mismo, es comprensible, hasta cierto punto, que ya tengan un cargador en sus casas. Sin embargo, quitarles esta herramienta ha desencadenado grandes polémicas con las asociaciones defensoras de los consumidores y críticas en redes sociales.

Pero los cargadores solo son la punta del iceberg. Otro de los accesorios que están siendo eliminados son los audífonos, los cuales están cediendo en el mercado hacia los auriculares bluetooth, los cuales son ofertados por las propias compañías y cuestan mucho más que los tradicionales con cable. Porque al final de cuentas, no hay puntada sin hilo.

