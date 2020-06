La gama alta de Samsung usa el Snapdragon 865 en Estados Unidos y el Exynos 990 en otras regiones. | Fuente: Unsplash | Fotógrafo: Daniel Romero

Estamos en la segunda mitad de 2020, pero las compañías de celulares ya planean los modelos para el próximo año. La gama alta tiene, en su mayoría los chips de la serie 800 de Qualcomm y debido a esto los precios podrían aumentar considerablemente.

En Twitter ya hay rumores de que el chip Qualcomm Snapdragon 875 aumentará US$ 50 respecto a su predecesor, de US$ 80 a US$ 130. El “combo” que incluye antenas, WiFi y otros componentes subiría a US$ 250, mucho más que el set del Qualcomm Snapdragon 865, que cuesta hasta US$ 160.

Xiaomi aseguró el primer lote del Snapdragon 875, según reportó Gizchina y está en pleno debate sobre el precio que tendrá su próximo gama alta, que podría llamarse Mi 11 o Mi 20.

La serie Mi 10 ya significó un aumento de precio respecto a años anteriores en la marca que siempre predicó precios módicos por buenas especificaciones y 2021 podría significar un precio más alto.

El precio de los celulares de gama alta de Xiaomi subió este 2020. | Fuente: Xiaomi

Samsung, por su parte también planea el “S21”. El leaker Maui QHD indicó que la compañía debate si vale la pena usar el Qualcomm Snapdragon 875.

El mayor fabricante de celulares podría optar por “reciclar” el Snapdragon 865 en las versiones de entrada del S21 u optar por su propio Exynos 1000, en el que se estrenará su colaboración con AMD en los gráficos, indicó Gizchina.

No se descarta que versiones “Ultra” del S21 sí cuenten con el Snapdragon 875, pero ofrecer un gama alta más barato con hardware alternativo tampoco parece una mala opción para el consumidor.

