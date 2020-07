El Galaxy Z Flip es uno de los teléfonos más atractivos de 2020. | Fuente: Samsung

Samsung hizo un gran cambio en 2019 con el lanzamiento de la Línea A, simplificando sus productos para las gamas de entrada y media.

La empresa que vendió más celulares en 2019 tiene una amplia gama de productos que puede confundir a algunos usuarios. Te explicamos para qué público está dirigida cada una de sus líneas.

Galaxy A

El hogar de los smartphones más simples y asequibles de la empresa. Modelos como el Galaxy A01 apuestan por el usuario que necesita un celular básico, pero que pueda instalar apps: efectivamente un gama de entrada.

Ya en la gama media, tenemos modelos con prestaciones más altas como pantalla Super AMOLED e incluso cuatro cámaras, como se observa en los Galaxy A31 y el exitoso Galaxy A51.

La línea A que fue presentada en la primera mitad de 2020. | Fuente: Samsung

La mejora incremental también se observa en Galaxy A71, que ofrece mayor almacenamiento y RAM.

Samsung también llevó el 5G a la gama media con los Galaxy A51 5G y Galaxy A71 5G.

Aún no tenemos sucesores oficiales de los Galaxy A80 y Galaxy A90.

PUEDES REVISAR NUESTRO REVIEW DEL GALAXY A80 AQUÍ.

La Línea A es reciente y reemplaza efectivamente a lo que conocimos por años como los Galaxy J.

Galaxy M

En este apartado puede haber alguna confusión. La serie M está pensada en la generación Millennial, como lo indicó Samsung en 2019 cuando la reveló.

Los Galaxy M solo se venden por Internet y no están disponibles en todos los mercados. En Latinoamérica, México ha sido su primer mercado, le siguió Colombia y recientemente llegó a Chile.

Samsung Galaxy M31, una propuesta con lanzamiento limitado y solo en línea. | Fuente: Samsung

Debido a que no están en tiendas físicas, Samsung les puede otorgar una pequeña mejora respecto a modelos de la serie A. Por ejemplo, el Galaxy M31 tiene mejor cámara y batería que el Galaxy A31.

El gran problema es que, si los adquieres en mercados que aún no los soportan oficialmente como el Perú, es posible que tengas problemas con las bandas celulares o no puedas pedir la garantía de fábrica ya que no se trata de un producto oficialmente importado al país.

Galaxy S

Acá encontramos a los flagships de gama alta de Samsung. Pueden tener variantes como los tres modelos Galaxy S20 presentados este 2020 o incluso un “lowcost” como el Galaxy S10 Lite.

Entre los Galaxy S20, la batería, cámaras, pantalla y cámaras van incrementando las prestaciones según el modelo.

PUEDES REVISAR NUESTRO REVIEW DEL GALAXY S20 ULTRA AQUÍ.

La línea Galaxy S20. | Fuente: Samsung

En general, la serie S engloba lo mejor que Samsung puede ofrecer en la primera mitad del año.

Galaxy Note

Y la segunda mitad del año le pertenece a los Galaxy Note. Los caracteriza su stylus, el S-Pen.

Cuando el primer Galaxy Note salió al mercado en 2012, su pantalla de 5.3 pulgadas fue considerada exagerada por algunos analistas. Ahora, la mayoría de los teléfonos tiene al menos 6 pulgadas.

Los Galaxy Note 10 y Note 10+. | Fuente: Samsung

Los Note son considerados como la gama alta “premium” de Samsung, con un mayor precio por un celular en el que el usuario no hace sacrificios respecto a las prestaciones.

En 2019 tuvimos variantes del Note 10: Note 10 y Note 10+. En agosto conoceremos a la nueva generación de los Galaxy Note.

Este era el tope de Samsung hasta que llegaron los plegables.

PUEDES REVISAR NUESTRO REVIEW DEL GALAXY NOTE 10+ AQUÍ.

Galaxy Z

El Galaxy Fold marcó una nueva era de los celulares. Aunque el Fold inició su camino con algunos baches, el Galaxy Z Flip demostró cuánto pueden avanzar los plegables en muy poco tiempo.

Un reporte del sitio especializado SamMobile indica que el próximo plegable de Samsung se llamará Galaxy Z Fold 2, lo que nos indica que Samsung destinará una línea Z para sus plegables.

El Galaxy Z Flip llegó recientemente al Perú. | Fuente: Samsung

Estos son modelos “super premium” en los que el precio de etiqueta es mayor por la innovación.

PUEDES REVISAR NUESTRO REVIEW DEL GALAXY Z FLIP AQUÍ.

Varios celulares, pero una plataforma

Samsung mantiene a Android como su sistema operativo de elección para sus celulares. Sobre estos mantiene ONE UI, su capa de personalización. Actualmente ONE UI se encuentra en su versión 2.1.

